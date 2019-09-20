Деми Мур: «Эштон Катчер склонил меня к групповому сексу, а потом дважды изменял мне»

Деми Мур написала откровенную автобиографию, в которой рассказала неизвестные подробности своего брака с Эштоном Катчером. 56-летняя голливудская звезда назвала свою книгу «Inside Out» («Наизнанку»), мемуары появятся на прилавках книжных магазинов 24 сентября.

Деми Мур начала встречаться с Эштоном Катчером в 2003 году, а в 2005-м они поженлись. У них была большая разница в возрасте - целых 15 лет. Мур тогда было 42 года, Катчеру – 27. В автобиографии Деми призналась, что за время их брака Эштон дважды изменил ей. Перед этим он предложил актрисе заняться групповым сексом. И Деми согласилась — ей не хотелось разочаровывать молодого мужа.

- Я хотела показать ему, какой классной и веселой я могу быть, - вспоминает Мур.

Их третьим партнером в супружеской спальне стала девушка. По словам Деми, это была роковая ошибка. А вскоре актриса узнала, что Эштон изменил ей. Это случилось прямо в их доме в Лос-Анджелесе, когда она была на съемках фильма «Родственнички» в Нью-Йорке.

- В свое оправдание Эштон сказал, что все это случилось из-за того, что мы привлекли постороннего человека в свои отношения, что в какой-то степени размыло границы, - говорит Деми.

Деми и Эштон в 2004 году: тогда актриса была беременна.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С девушкой по имени Бритни Джонс Эштон познакомился на вечеринке в честь дня рождения дочери Мур Румер. Бритни рассказала журналистам, что Эштон очень шифровался — он не хотел, чтобы Деми узнала, что он кадрит ее.

- Все свои предложения я писала ему по СМС, - рассказала соперница актрисы. - Он вел себя как параноик и не хотел сам писать ничего, что могло бы вызвать у него проблемы. Я спросила его, не хочет ли он встретиться, так мы и договорились.

Девушка поведала, что они с Эштоном занялись сексом прямо на ковре в гостиной Деми Мур.

- Он отличный любовник, очень внимательный и милый. Это было очень нежно и приятно, не какая-то случайная сексуальная связь, - призналась Бритни.

Именно такими словам - «он очень нежный любовник» - описывала Эштона и вторая девушка, с которой он изменил жене. Это случилось в 2011 году на вечеринке его друга Дэнни Мастерсона в Сан-Диего. 22-летняя блондинка Сара Лил сразу приглянулась Эштону. В отличие от его предыдущей пассии Сара теряться не стала и рассказала о сексе с актером журналу US Weekly. Именно на его страницах Деми и прочитала новость о том, что муж изменяет ей. Актриса немедленно подала на развод. Бракоразводный процесс тянулся долго, и официально они развелись только через два года. Тогда Эштон уже встречался со своей нынешней женой, актрисой Милой Кунис.

Блондинка Сара Лил стала причиной развода Катчера и Деми Мур.Фото: EAST NEWS

В своих мемуарах Деми поведала еще одну горькую историю: она ждала ребенка от Катчера, но потеряла малыша. Будущие родители даже придумали имя для дочки: они собирались назвать ее Чаплин Рэй. Но на шестом месяце у Деми случился выкидыш – она потеряла ребенка. Актриса начала заливать горе алкоголем. Она винила себя в выкидыше и никак не могла успокоиться.

- Мое пристрастие к алкоголю вышло из-под контроля, я скатывалась по наклонной, - вспоминает Мур.

Ситуация оказалась настолько серьезной, что в 2012 году, после расставания с Эштоном, Деми легла на лечение в наркологическую клинику. С тех пор актриса не пьет.