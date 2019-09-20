Ну и ню: Дерзкое декольте Волочковой украсило выставку Никаса Сафронова

Анастасия Волочкова стала гостьей выставки художника Никаса Сафронова, открывшейся накануне в Москве. И сразу приковала к себе всеобщее внимание. Балерина пришла на вернисаж в длинном вечернем платье с таким смелым декольте, что ценители прекрасного, кажется, больше смотрели не на картины, а на глубокий вырез звезды.

Анастасия явно было довольна произведенным эффектом. Волочкова нежно обнималась с хозяином мероприятия и общалась с другими гостями вечера — Нелли Кобзон, Юрием Розумом, Бедросом Киркоровым.

- Множество картин и моих портретов, написанных и подаренных Никасом, украшают мой дом и квартиры, - рассказала балерина. - Я не могла не прийти.

Анастасия блеснула глубоким декольте.Фото: EAST NEWS

Анастасия за последнее время сильно похудела, и длинное платье подчеркнуло ее постройневшие формы. Балерина тает на глазах и признается, что совсем ничего не ест. В Инстаграме Волочкова рассказала о своей диете — и повергла поклонников в шок. Звезда сцены призналась, что за целый день съела всего два сырых яйца и один огурец. При этом Анастасия ежедневно тренируется в балетном зале – и откуда только у нее силы берутся?

- Для меня очень важно всегда поддерживать форму, растяжку, тонус мышц и растягивать не только связки, но и удовольствие! Жить я люблю на позитиве и с радостью, - написала артистка на своей страничке. - Поймала себя на мысли, что вчера за весь день я съела только два сырых домашних куриных яйца и один огурчик… Но такая легкость в теле!

Неудивительно, что из-за постоянного голодания Волочкова часто испытывает упадок сил. После одного из концертов артистка призналась в Инстаграме, что едва не потеряла сознание от голода и перенапряжения.

- Я вчера чуть в обморок не упала от нагрузки и от голода (я же не ем практически), - написала она в Инстаграме. - Но зато я в форме, стройная, и мне приятно было всех вас увидеть и порадовать. Просто я сильная, и никогда перед зрителями не показываю усталости. Но она так накопилась… Я вчера за весь день съела 4 ложки бульона. Но все прекрасно! Я, кажется, за вчерашний день ещё больше похудела.

Ценители прекрасного, кажется, больше смотрели не на картины, а на глубокий вырез балерины.Фото: EAST NEWS

Поклонники бьют тревогу: такая экстремальная диета может губительно сказаться на здоровье Насти. Балерина весь день ничего не ест, а вечером обычно питается зеленью и огурцами. Еще одно любимое блюдо Анастасии — тайский суп том ям, который ей готовит домработница, - так же низкокалорийный и при этом очень острый.