Десятки видеопроекторов и световое шоу над Гребным каналом: самые яркие кадры открытия "Круга света"

В Москве 20 сентября стартовал первый день фестиваля «Круг света». Центральной площадкой праздника стал Гребной канал, где прошел световой мюзикл «Семь нот». Гости праздника насладились ярким шоу – два берега канала соединили мостом, основой которого стали лучи специально установленных на месте проведения фестиваля прожекторов. Световая картинка была по-настоящему огромной - по оценкам организаторов около тысячи квадратных метров.

Открытие фестиваля "Круг света" на Гребном каналеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зрелищность фестивалю «Круг света» обеспечили не только светотехники и 40 установленных на берегу видеопроекторов, но и пиротехники. С берега запустили десятки ярких салютов, в том числе и с воды. По замыслу организаторов, струи воды поднимались в небо на 30 метров! А в финале москвичей ждал не менее красочный фейерверк, продолжительность которого составила около 15 минут.

Открытие фестиваля "Круг света" на Гребном каналеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отдельным подарком для гостей фестиваля стало музыкальное сопровождение. В соответствии с сюжетом, каждый «взрыв» света сопровождался своей музыкальной темой.

Для тех, кто пропустил шоу 20 сентября, устроят повтор – попасть на фестиваль «Круг света» можно будет 21 и 22 сентября.

Открытие фестиваля "Круг света" на Гребном каналеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытие фестиваля "Круг света" на Гребном каналеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытие фестиваля "Круг света" на Гребном каналеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытие фестиваля "Круг света" на Гребном каналеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытие фестиваля "Круг света" на Гребном каналеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытие фестиваля "Круг света" на Гребном каналеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытие фестиваля "Круг света" на Гребном каналеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытие фестиваля "Круг света" на Гребном каналеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытие фестиваля "Круг света" на Гребном каналеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытие фестиваля "Круг света" на Гребном каналеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытие фестиваля "Круг света" на Гребном каналеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытие фестиваля "Круг света" на Гребном каналеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН