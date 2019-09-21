Семь лет без Аршавина: как Барановская стала богаче экс-мужа и устроила личную жизнь

34-летней Юлии Барановской приписали очередной роман – в этот раз с 36-летним солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко. Телеведущая в шоу-бизнесе всего четыре года, а уже научилась грамотно «заметать следы» - скрывать от посторонних глаз личную жизнь. Барановская вообще добилась впечатляющих успехов: ее стремительной карьере можно позавидовать. Объясняем, как Юлия пробилась в светскую жизнь и устроила личную.

«Богатая Юля»

Юлия Барановская познакомилась со звездой «Зенита» Андреем Аршавиным в родном Санкт-Петербурге, пара стала жить гражданским браком больше 15 лет назад. В 2009 году семья уже с двумя маленькими детьми Артемом и Яной переехала в Лондон, так как Аршавин подписал контракт с «Арсеналом». В 2012 году, когда Юлия ждала третьего ребенка, Андрей ушел из семьи к любовнице. Барановская уже с тремя детьми вернулась в Москву, а чуть позже начался судебный процесс по получению ею алиментов от гражданского супруга. Этот процесс стал показательным для женщин, которые хотят получить от отцов своих детей положенную по закону финансовую помощь. Суд Санкт-Петербурга в 2014-м году обязал Аршавина выплачивать детям алименты в размере 50% от всех доходов до совершеннолетия старшего сына Артема. Треть: до наступления восемнадцати лет дочки Яны и четверть - до совершеннолетия младшего Арсения. В то время, по некоторым данным, Аршавин в «Зените» зарабатывал около 125 млн. руб. в год. Поэтому предполагали, что на алименты в 5 млн. руб. его наследники будут прекрасно взрослеть, а жена может заниматься исключительно детьми. Тогда никто не мог предположить, что Барановская, которую в интервью называли исключительно «экс-жена» Аршавина, сделает свое имя брендом.

Теперь у Андрея Аршавина доходы поменьше: он тренирует, работает на спортивном телевидении, заключает рекламные контракты. А летом развелся с той самой Алисой, с которой гулял во время семейной жизни с Юлей. Так как Аршавин не заключал официальный брак, а только сожительствовал с Барановской, то алименты присудили в их случае лишь на детей. А вот на Алисе Аршавин женился, поэтому будет платить алименты на содержание их общей дочери – это примерно 300 тыс. руб. в месяц (одна восьмая доходов) и 64400 руб. - бывшей жене Алисе пока их ребенку не исполнится 3 года.

Юлия с лучшей подругой Инной Жирковой. Именно Жирковы поддержали Барановскую, когда ушел АршавинФото: Личный Архив

После того, как Аршавин бросил Барановскую, она в Москве поселилась с детьми на время судов по алиментам у своих друзей – Юрия и Инны Жирковых. Так вот тогда, благодаря откровенному интервью Барановской Андрею Малахову в «Пусть говорят», о предательстве Аршавина узнала вся страна. Маме с тремя детьми сочувствовали миллионы женщин, и именно тогда она неожиданно даже для себя начинает телевизионную карьеру, не имея специального образования. Сначала она была экспертом по отношениям в различных проектах ТНТ, потом у них же ведущей «Перезагрузки». Уже в 2016-м году Барановскую приглашают на Первый канал, где она теперь является соведущей двух проектов: «Мужское/Женское» и «Модный приговор». Юля подписывает рекламные контракты с солидными брендами, является одной из самых востребованных в стране ведущей корпоративов, «заказников», фестивалей… В общем, теперь она зарабатывает гораздо больше своего гражданского экс-мужа.

Она смогла купить для себя, сыновей и дочки шикарную квартиру в Москве и сделать там прекрасный ремонт: жилье в столице Юля выбрала по соседству с крестными своих детей Жирковыми.

«С того момента, как я переехала от мамы к Андрею, мы с ним все время жили на съемных квартирах. Мы с ним строили квартиру в Питере, но как только переехали в нее, сразу же улетели в Лондон, и там у нас было съемное жилье. Из Лондона я приехала в Москву. Получается, что только сейчас я с детьми переехала жить в первую собственную квартиру. Это непередаваемое ощущение, когда ты приходишь в свой дом», - рассказывала нам в интервью Юлия Барановская.

Юлия Барановская с соведущим Александром Гордоном. И этого друга ей записывали в «женихи»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

График Барановский расписан по часам, естественно, что у нее есть помощники – няни детей. Но Юлию называют идеальной матерью, так как она умеет успевать полноценно участвовать в жизни сыновей и дочери. В телевизионных кругах говорят, что ее успех феноменален, а его причина проста – Барановской сочувствовали миллионы людей из-за поведения Аршавина, который бросил семью, беременную жену, судился из-за алиментов… Вроде все давно наладилось, а за жизнью Юли продолжают следить, ей симпатизируют миллионы «мамочек» и до сих пор под каждым ее постом в инстаграме - сотни комментариев в поддержку, люди продолжают рассказывать ей свои истории, благодарят за искренность… Барановская на волне этого интереса уже две книги о расставании с Аршавиным и своей личной жизни написала. У книг хорошие тиражи. Впрочем, все проекты Барановской успешны.

«Счастливая и незамужняя»

Юлия Барановская умеет интриговать: периодически рассказывает, что счастлива в личной жизни, а имя избранника не называет, потом выходит новое интервью – и там она убеждает, что пока не встретила мужчину своей мечты.

Кого ей только не записывали в женихи! Однажды даже Максим Галкин попал в этот список, что еще раз подтверждает нелепость всех интернет-домыслов. Музыкант Алексей Воробьев, продюсер Артем Сорокин, журналист Александра Телесова… Мужчины-друзья после совместного фото или отдыха в одной компании сразу же оказываются в списке «любовников».

Юлия и продюсер Сорокин. Год назад Барановскую «женили» на СорокинеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Все это чушь! У Юлии много друзей-мужчин, среди которых и Сорокин, и Телесов, и много других. Второй год она дружит с Кириллом из группы «Иванушки International». Флиртуют, шутят, обнимаются, симпатизируют друг другу, отдыхали в одной компании – но не более того. Конечно же, Туриченко «просто друг», а не любимый мужчина Барановский, - рассказывает «КП» коллега музыканта. – Артисты – люди эмоциональные. Конечно, может случится чудо и между ними вспыхнет искреннее чувство - симпатия и флирт перерастут в долгосрочные отношения… Но пока никакой серьезной истории любви между Юлией и Кириллом нет».

Барановская любит интриговать: то фото опубликует в белом платье, которое очень похоже на свадебное. То расскажет очередную историю о «прекрасном принце»… Серьезных отношений с мужчиной в ее жизни сейчас нет, а значит свадьбы в ближайшее время не случится. Но так хочется, чтобы Юлия сыграла шикарную свадьбу и была счастлива. Тем более, что ее младший сын 7-летний Арсений желал маме на день рождения «много любви и еще детей».

Юлия Барановская рассказывала нам в интервью свои представления об идеальном мужчине: «Рядом со мной может быть мужчина, который умеет нести ответственность за свои слова, поступки, действия. А это очень непростое качество. Сейчас можно в Красную книгу таких мужчин заносить. Если ты не можешь нести ответственность, значит, остался ребенком или подростком. Я таких вижу с первого взгляда, с первого разговора…»

Туриченко «просто друг», а не любимый мужчина БарановскийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отрывок из книги Юлии Барановской «Все к лучшему» (издательство АСТ)

О самом сложном периоде в личной жизни – о расставании с Андреем Аршавиным.

«…Накануне 14 февраля, когда Арсению должно было исполниться полгода, я задала ему совершенно искренний вопрос: «Ты можешь мне объяснить, как так в жизни может получиться, что завтра 14 февраля, День влюбленных, у нас с тобой ребенку ровно полгода и этот день ты будешь проводить с другой женщиной?» Позже я узнала, что Андрей собирался ей сделать предложение, но что-то его все-таки остановило. В какой-то момент я жила в иллюзии, что он ко мне возвращается, он со мной, и вдруг наступило прозрение. Он не шел ко мне, а забирал у меня все, что было. В том числе самоуважение…

Если я не подчинялась ему, если начинала задавать вопросы, он грозил вышвырнуть нас детьми на улицу и закрыть карточки. Я не могла и не имела права выйти из-под контроля. Ему очень нравилось жить так — на две семьи. Его все устраивало. Я была все время дома. Дети всегда со мной, и его ждут с любовью. При этом пошел Андрей в другой дом, и там ему тоже рады. Но после родов я стала потихонечку приходить в себя: ушел вес, пришли в норму мозги, и он начал закручивать гайки. Мне устраивали страшные скандалы по любому поводу, я всегда была под колпаком. И дальше по нарастающей...

Я могла получить ночью сообщение: «Надень такое-то платье, такое-то белье. Я сейчас приеду». Будто я любовница. Неподчинение было чревато. Мне требовалось чудо…».