2019-09-21T15:42:40+03:00
Спорт

Фигуристка Александра Трусова установила два мировых рекорда на первом для себя турнире среди взрослых

15-летняя спортсменка из группы Этери Тутберидзе блестяще выступила на турнире в Братиславе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александра Трусова установила новый мировой рекорд.Александра Трусова установила новый мировой рекорд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В словацком городе Братислава в субботу завершился традиционный международный предсезонный турнир по фигурному катанию - Мемориал Ондрея Непелы. И в этом соревновании состоялся дебют 15-летней воспитанницы группы Этери Тутберидзе - дважды чемпионки мира среди юниоров Александра Трусова.

И как выступила! Она установила два мировых рекорда. В произвольной программе Трусова набрала 163,78 балла, а по сумме двух прокатов - 238,69 балла. И это - наивысшее достижение в истории женского фигурного катания в современной системе оценок.

Прошлый рекорд принадлежал Алине Загитовой. Олимпийская чемпионка набрала 158,50 балла в произвольной программе и 238,69 балла в сумме.

Второе место досталось японке Каори Сакамото - 194,42 балла. Ким Ха Ныль из Южной Кореи - третья, она набрала 182,50 балла.

Отметим, что в короткой программе мировым рекордом является выступление Рики Кихиры в финале Гран-При прошлого сезона. Она набрала в Монреале 83,97 балла.

Для Александры Трусовой турнир в Словакии стал первым на взрослом уровне. В 2018 и 2019 годах Саша выигрывала чемпионат мира среди юниоров. И после того, как этим летом ей исполнилось 15 лет, то Трусова получила право выступать среди взрослых.

В этом сезоне Трусова выступит точно на двух этапах Гран-При. Она выйдет на старт в Канаде (25-27 октября) и в Москве на Гран-При России, который пройдет 15-17 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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