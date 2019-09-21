В турецкой Анталье перевернулся автобус: пострадали 15 россиян

В турецкой Антальи по пути в аэропорт перевернулся автобус.

В результате ЧП пострадали 16 человек, 15 из которых россияне. Всех доставили в ближайшие больницы. Турецкие СМИ пишут, что у четырех человек опасные для жизни ранения.

На место ДТП выезжали полицейские и спасатели, которые доставали людей из поврежденного автобуса. Причины случившегося выясняются. По предварительным данным турецких СМИ, транспортное средство перевернулось на трассе в уезде Аксу.

В Генконсульстве РФ в свою очередь сообщили, что в аварии пострадали 15 россиян, тяжелораненых среди них нет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в Турции перевернулся автобус, пострадали 20 пассажиров, один человек погиб. Тогда авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением. ДТП произошло на 35-м километре трассы между городами Афьон-Карахисар.