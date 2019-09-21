2019-09-21T23:25:14+03:00
Спорт

Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов

56-летний тренер Абдулманап Нурмагомедов воспитал больше всех чемпионов мира по боевому самбо
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордовОтец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов
Изменить размер текста:

Похоже, победы – это у них семейное: отец и тренер звезды смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России. Достижение Абдулманапа Нурмагомедова, которое пока никто не превзошел – 18 воспитанников, ставших чемпионами мира по боевому самбо. Это не только победоносный Хабиб (причем дважды – в 2009 и 2010 годах), но и Магомед Алхасов, Ислам Мамедов, Рустам Хабилов и другие спортсмены.

Официальный сертификат Нурмагомедов-старший получил 21 сентября на финале чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге. Документ вручили эксперты Книги рекордов России: рекордсмен Гиннесс и пятикратный рекордсмен мира по фитнесу и силовому экстриму, президент ежегодной премии «Человек Года» Андрей Лобков и кандидат философских наук, главный редактор и основатель Книги Станислав Коненко.

- Большое спасибо за внимание к моему достижению, - только и сказал на церемонии немногословный Абдулманап Нурмагомедов.

К слову, в личной копилке Нурмагомедова-старшего немало побед. Он мастер спорта СССР по вольной борьбе, чемпион Украины по дзюдо и самбо. Завершив спортивную карьеру, продолжил работать как тренер. В 1992 году воспитал первого чемпиона мира по спортивному самбо — своего младшего брата Нурмагомеда Нурмагомедова, который на тот момент также выступал за сборную Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Милан - Интер 21 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата Италии по футболу Серия А
Футбол, матч Милан - Интер 21 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Италии по футболу Серия А
Тамбов - Ростов 21 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Тамбов - Ростов 21 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ [видео голов]
Новости 24
Порошенко договорился о встрече с Зеленским
Компания Pinn предъявил иск к Apple за нарушение патентов при производстве беспроводных наушников
Теннисистка из Абхазии, ранее пропавшая в Москве, нашлась
На Украине пятилетнего ребенка призвали на службу в армии
Путин: СМИ активизируют прямой диалог между россиянами и властью
Сборная РФ завоевала золото на ЧМ в Баку в групповом многоборье
Российское посольство в Таджикистане отслеживает ситуацию с ранеными российскими военными
В Таиланде обнаружили тело гражданина РФ рядом с мертвым питбулем
Карелия присоединилась к Всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое ТВ
В Париже число задержанных в ходе субботней акции протеста достигло 152 человек
На военной базе в Таджикистане на российских солдат напали с ножом
В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
Директор Госбюро расследований Украины заявил, что его кабинет прослушивали
Трамп одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток
Трамп заявил, что не сказал ничего неправильного в разговоре с Зеленским
"Ночные заморозки и снег с дождем": синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам в ближайшие дни
Эрдоган: Турция завершила подготовку к новой сирийской военной операции