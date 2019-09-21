Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов

Похоже, победы – это у них семейное: отец и тренер звезды смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России. Достижение Абдулманапа Нурмагомедова, которое пока никто не превзошел – 18 воспитанников, ставших чемпионами мира по боевому самбо. Это не только победоносный Хабиб (причем дважды – в 2009 и 2010 годах), но и Магомед Алхасов, Ислам Мамедов, Рустам Хабилов и другие спортсмены.

Официальный сертификат Нурмагомедов-старший получил 21 сентября на финале чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге. Документ вручили эксперты Книги рекордов России: рекордсмен Гиннесс и пятикратный рекордсмен мира по фитнесу и силовому экстриму, президент ежегодной премии «Человек Года» Андрей Лобков и кандидат философских наук, главный редактор и основатель Книги Станислав Коненко.

- Большое спасибо за внимание к моему достижению, - только и сказал на церемонии немногословный Абдулманап Нурмагомедов.

К слову, в личной копилке Нурмагомедова-старшего немало побед. Он мастер спорта СССР по вольной борьбе, чемпион Украины по дзюдо и самбо. Завершив спортивную карьеру, продолжил работать как тренер. В 1992 году воспитал первого чемпиона мира по спортивному самбо — своего младшего брата Нурмагомеда Нурмагомедова, который на тот момент также выступал за сборную Украины.