Почему театры стали роскошью

- У театров такая логика: если публика готова покупать билет за 10 тысяч, зачем его продавать за 5? - объясняет генеральный директор Московской дирекции театрально-концертных и зрелищных касс (МДТЗК), Ticketland Виталий Виноградов. - Билетная политика - это прямая зависимость между спросом и предложением. Если спрос значительно превышает предложение (небольшой зал, спектакль редко играют), значит, цена будет высокой. Если театр установит низкую цену, билеты попадут к спекулянтам. И билеты вообще станут недоступны обычному человеку.

Неужели цены берутся с потолка? За сколько продам, столько и стоят? Есть же объективные вещи - популярность спектаклей, гонорары звездам...

ДЛЯ ТЕХ, КТО МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ

В Театре наций идут спектакли премиум-класса, рассчитанные на небедную гламурную публику, что косвенно влияет на цену билетов (она доходит до 20 тысяч рублей). Особенно в цене премьеры со звездным составом: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Юлия Пересильд...

Есть и спектакли-долгожители. Постановке «Мастерской Петра Фоменко» «Одна абсолютно счастливая деревня» почти 20 лет. И это столичная легенда. Легенда о том, как достать билет. «Деревня» идет на старой сцене, где в зрительном зале всего 86 мест. Раньше на этот спектакль можно было попасть только по записи, которую открывал театр раз в несколько лет. Сегодня билеты есть в свободной продаже, но желающих по-прежнему хватает. Цена доходит до 20 тысяч рублей за билет и вряд ли снизится.

Похожая история со спектаклем «Рыжий». В зрительном зале - 57 мест. Билеты на спектакль всегда в дефиците и стоят до 10 тысяч за место.

Посмотреть спектакль «Матросская Тишина» в Театре Олега Табакова пока не по карману даже наследникам Александра Галича, по пьесе которого поставлен спектакль, это они говорили «Комсомолке». Владимир Машков, заняв должность худрука театра, вдохнул новую жизнь в спектакль, да так, что даже бывалые критики выходили из зала, утирая слезы.

В спектакле «Машина Мюллера» в «Гоголь-центре» на сцену выходят полностью раздетые артисты, что, безусловно, интригует и обойдется зрителю почти в 12 тысяч. Дополнительный интерес к театру вызвало так называемое дело «Седьмой студии» и его руководителя Кирилла Серебренникова. Режиссер, который полгода назад вышел из-под домашнего ареста, выпускает в «Гоголь-центре» премьеру за премьерой. Спектакль «Барокко» - одна из них. Цена за право его увидеть доходит до 12 тысяч. В спектакле играют артисты Пермского театра оперы и балета. Понятно, что приезжих звезд надо принять, разместить. Все эти расходы учтены в стоимости.

На балет в Большом театре стремятся попасть и россияне, и иностранцы. Цена на «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и другую топовую классику доходит до 15 000 рублей только на официальном сайте.

1 октября поступят в продажу билеты на «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича. В прошлом году место в партере на 31 декабря стоило до 20 тысяч.

Успешный спектакль «Аудиенция», который идет на сцене Театра им. Вахтангова, продюсирует британская компания. Это дорогая постановка - по сценографии и костюмам. Английский драматург Питер Морган адаптировал свою пьесу специально для России. В главной роли - народная артистка СССР Инна Чурикова. За все эти составляющие успеха надо платить от 3 до 10 тысяч за билет.

Елизавета Боярская и Виктор Вержбицкий играют мужа и жену в спектакле Театра наций «Дядя Ваня». Фото: Ира ПОЛЯРНАЯ/пресс-служба Театра Наций

200 РУБЛЕЙ? РЕАЛЬНО!

- Самые дорогие билеты в Театре им. Вахтангова - на спектакли «Мадемуазель Нитуш», «Евгений Онегин», «Аудиенция»: по 8,5 - 10 тысяч рублей. Но это 40 мест в партере, остальные гораздо дешевле, есть и за 200 рублей, - объясняет директор театра Кирилл Крок. - Театр - искусство дорогое. Мы должны содержать здание, выпускать 5 - 7 премьер за сезон, достойно оплачивать труд актеров, платить коммунальные платежи. Вы никогда не задумывались, сколько электричества тратится в день спектакля? Если на сцене два артиста, это не значит, что только они в данную минуту работают. Огромный штат - начиная со службы охраны и сотрудников гардероба до постановочной части и инженеров, обслуживающих оборудование, занят в процессе. Не говоря о том, что Министерство культуры нам ежегодно ставит задачу заработать определенную сумму. Из всего этого формируются цены на билеты.

Кстати, за 200 рублей вы можете купить входной билет на любой спектакль Театра им. Вахтангова, но только в кассах. О них, правда, нужно позаботиться заранее (см. «Вырежи и сохрани!»).

НА ЗАМЕТКУ

Несколько легальных способов, как попасть на спектакль по минимальной цене

- В «Табакерке» есть откидные места, разлетающиеся в первые минуты после открытия продаж. Счастливчик, поймавший такой билет, потратит в разы меньше, чем за место в партере.

- У Театра наций стоимость билетов зависит от даты и состава артистов. Следите за афишей.

- В кассе Театра им. Маяковского каждый понедельник можно купить билеты со скидкой 10%. Льготникам (пенсионерам, инвалидам, студентам, многодетным семьям) билет продадут за 30% от его номинальной стоимости. Нужно предъявить документ, подтверждающий право на льготы.

- Можно купить недорогие билеты, если озаботиться месяца за два до спектакля в первые дни продажи на сайте. Проще поймать билеты по нормальной цене в будние дни.

- Двадцать процентов от общего количества билетов московские театры обязаны продавать по социальным ценам. Это на треть дешевле средней цены.

- Можно достать приглашение через общественные организации, которые получают их в последний понедельник каждого месяца. Места не самые лучшие - балкон, последний ряды бельэтажа, но зато бесплатно.

- Или купить дешевый билет, а уже в зрительном зале пересесть на хорошее место. Как правило, дорогие билеты раскупают не все.

- В некоторых театрах - «Современнике», «Мастерской Петра Фоменко» - бесплатно могут пройти на спектакль студенты не только театральных, но и других вузов дневных отделений. При наличии мест по студенческому билету.

- Студенты-очники любого российского вуза могут попасть на «Щелкунчик» или «Лебединое озеро» в Большой театр за 100 рублей. Это не партер, а стоячее место в 4-м ярусе. Насладиться балетом по-настоящему не получится, но музыку Чайковского послушать можно.

- Для малообеспеченных и социально незащищенных групп населения дешевые билеты (10-й пояс Исторической сцены и 7-й пояс Новой сцены) реализуются по специальной программе.