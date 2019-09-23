2019-09-23T02:02:57+03:00
Звезды

Отец Фриске о болезни Заворотнюк: «Она неизлечима»

Семья певицы рассказала, как Жанна умирала от опухоли мозга
Ирина СУХАНОВА
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Отец Жанны Фриске сравнил симптомы болезни дочери с диагнозом Анастасии Заворотнюк.Отец Жанны Фриске сравнил симптомы болезни дочери с диагнозом Анастасии Заворотнюк.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анастасия Заворотнюк мужественно борется с опухолью мозга: врачи диагностировали у актрисы четвертую стадию онкологии. От той же болезни – глиобластомы – умерла Жанна Фриске. Отец певицы рассказал журналистам о болезни дочери, сделав неутешительный прогноз: глиобластома неизлечима. Владимир Фриске перечислил признаки заболевания, которые он наблюдал у дочери – те же симптомы были и у Заворотнюк. По словам Владимира Борисовича, Жанна мучилась от сильных головных болей, певица стала слепнуть и начала путать небо с землей. На последней стадии болезни Жанна впала в кому и больше не приходила в себя.

- Я узнал о болезни Насти где-то в июле. Симптомы эти, как у Жанны. Если это глиобластома, то она неизлечима. У Жанны она была второй-третьей степени, а здесь уже четвертая, — заявил Владимир Фриске в эфире программы «Звезды сошлись».

У Жанны и у Насти одна и та же болезнь - глиобластома. Фото: кадр видео.

У Жанны и у Насти одна и та же болезнь - глиобластома. Фото: кадр видео.

Отец певицы рассказал, что Жанне кололи экспериментальную вакцину, но она плохо помогала. Но даже когда певица была без сознания, она ощущала присутствие рядом близких, особенно сына Платона.

- Когда у Жанны наступила четвертая степень, то она уже ушла в кому и больше не выходила из нее, - рассказал Владимир Фриске. - Я помню, когда дочка лежала совсем, то к ней подошел сын Платон. Он дотронулся до нее. А у нее на пальце был аппарат. И он сразу стал показывать учащенный пульс. Она чувствовала, когда ребенок к ней подходил.

Сестра Жанны более осторожна в прогнозах: Наталья Фриске считает, что облегчить состояние Анастасии сейчас может только семья. По ее словам, Жанна держалась только благодаря сыну - Платон дал певице еще два года жизни.

- Жанне Платошка помогал. Благодаря ему она два года жила, - рассказала Наталья в эфире программы «Ты не поверишь!». - А Насте желаю здоровья. Я знаю, как ее любит муж, детишки. Только семья ее может спасти. Это все очень тяжело. Каждый по-своему переживает. Надо побыть с самим собой. Я думаю, у нее будет время полечиться.

По мнению Натальи Фриске, спасти Анастасию может только ее семья - муж и дети. Фото: Инстаграм.

По мнению Натальи Фриске, спасти Анастасию может только ее семья - муж и дети. Фото: Инстаграм.

Напомним, Анастасия Заворотнюк в конце прошлого года родила дочку Милу. После этого актриса исчезла из поля зрения поклонников. Последний раз она появлялась на публике в апреле, когда летала в Ереван на открытие ювелирного салона. Примерно тогда же медики поставили актрисе диагноз глиобластома. Во время гастролей в Польше Анастасия потеряла сознание. Ее срочно госпитализировали. Опухоль обнаружили слишком поздно – у актрисы уже началась четвертая стадия рака. Специалисты подозревают, что спровоцировать рост опухоли могла процедура ЭКО, через которую Заворотнюк прошла, чтобы подарить ребенка своему мужу, фигуристу Петру Чернышеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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