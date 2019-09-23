2019-09-23T01:57:14+03:00
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Звезда сериала «Знахарь» Даниил Страхов: Кажется, твое отражение в зеркале знает про тебя больше, чем ты про него

В новом проекте популярный актер сыграл нейрохирурга, потерявшего память
Егор АРЕФЬЕВ
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Персонаж Страхова (на фото - слева) забыл все, кроме умения лечить людей. Фото: Первый каналПерсонаж Страхова (на фото - слева) забыл все, кроме умения лечить людей. Фото: Первый канал
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Потерял сознание, очнулся - гипс. Примерно в такую ситуацию попадает успешный, талантливый нейрохирург Павел Андреев (Даниил Страхов). Он возвращается со стажировки из-за границы и устраивается в крутой медицинский центр. Все идет как по маслу, ибо Андреев - авторитетный специалист. Но потом Павел получает по голове и забывает все, кроме умения виртуозно проводить операции на мозге.

«Комсомолка» поинтересовалась у Страхова, каково это - представить себя на месте человека, у которого вместо памяти белый лист.

- Если говорить про ввод в тему во время подготовки к картине, то это были книги выдающегося советского ученого Александра Лурия «Потерянный и возвращенный мир», «Маленькая книжка о большой памяти» и некоторые другие, - объясняет актер. - Самым сложным в картине было сыграть человека, потерявшего представление о том, что он такое есть. Мы не задумываемся о том, из чего слагается наша личность, нам это как бы ни к чему. Это опыт, воспитание, среда, наследственность и многое другое, что можно и нужно назвать, но все это держится на том, что мы помним о себе и прожитой жизни. Память бывает разная, но это все-таки то, что дает нам возможность осознать себя в мире. И вот как сыграть человека, лишенного этой связи со всем вокруг? Это было очень сложно и одновременно именно эта составляющая роли была тем самым актерским манком, что привлекла меня. По сути, мой герой прошел экзистенциальный путь к самому себе, лишившись личности, приняв это в себе, смирившись и поверив миру, что он - другой, взяв на себя чужие грехи.

- Что вас сильнее всего потрясло в книгах Лурия и что вы почерпнули?

- Масштаб и сложность работы мозга - самого совершенного и, конечно, самого загадочного органа человеческого организма - просто поражают. Но еще больше поражает в его книгах то упорство, стоическое терпение, которое проявляют не только пациенты, чтобы излечиться от своих недугов, но и доктор, который становится для своего подопечного больше, чем родителем. Название одной из книг - «Потерянный и возвращенный мир» - вполне подходит для второго названия нашей картины. Правда, в сегодняшней интонации звучит это немного пафосно, поэтому «Знахарь» - название проще и точнее.

- Какие ощущения были, когда вы представляли себя на месте Андреева?

- Парадокс в том, что ты все равно кто-то, только не знаешь кто. По сути, мы все узнаем себя постепенно, это какое-то встречное движение - тебя и того, кто смотрит на тебя из зеркала. Есть ощущение, что он знает про тебя больше, чем ты про него. Как белый лист сознания, не могущего ни на что опереться, заполняется жизнью и правдой чужого человека? Как при этом в человеке срабатывают его профессия, навыки, которые приходят как бы из ниоткуда?

- В сериале «Доктор Хаус» главный герой произносит много сугубо медицинских монологов. Вам пришлось штудировать словарь медицинских терминов?

- В тексте, конечно, попадались трудно произносимые профессиональные термины, которые моментально превращались в мемы на съемочной площадке. Но многим было не до смеха, ведь приходилось это произносить в кадре.

- Можно ли считать путь вашего героя аллюзией на земной путь человека и очищение от грехов?

- Я уже говорил про зеркало, сквозь которое герой пытается рассмотреть, кто же он на самом деле. Только это все-таки не сумрачный лес Данте, не символ наказания за грехи прошлого, это зазеркалье, в которое попадает герой не ЗА что-то, а ДЛЯ чего-то. Чтобы осознать себя и свои поступки.

«Знахарь». С 23 сентября, понедельник - четверг, 21.30, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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