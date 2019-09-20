«Никаких очередей нет»: В Москве старт продаж новых iPhone не вызвал ажиотажа

В Москве стартовали продажи нового iPhone. Очередь за ним стали занимать ещё в середине сентября, а потом — и продавать. Причём нередко дороже, чем стоит сам телефон. Цена места в очереди варьировались от 10 до 130 тысяч рублей. Правда, в этот раз такой способ заработать не сработал. К открытию официального реселлера Apple на Тверской выстроились, по словам очевидцев, не больше 20 человек.

Первый покупатель новой модели Давид Давыдов вообще не платил за место в очереди. Он просто зашёл в магазин по пути на работу.

— Каждый год в этих числах сентября покупаю новую модель iPhone. Традиция такая. В этот раз все было спокойно, комфортно. Я вчера зашёл сюда, заплатил за телефоны по предзаказу, мне позвонили и сказали, когда прийти и забрать. Нет никакой сложности, — рассказывает Давид.

Покупатель взял сразу два iPhone 11 Pro Max в темно-зеленом цвете объёмом 256 гигабайт — для себя и для жены. За это он отдал 235 тысяч рублей.

— Защитная плёнка в этот раз только на фронтальной части экрана. Классно. Какой красивый! Хочу поскорее уже его запустить, — поделился впечатлениями Давыдов.

10 сентября компания Apple презентовала новую линейку iPhone. Цены на iPhone 11 начинаются от 59 990 тысяч рублей, на iPhone Pro — от 89 990. iPhone 11 Pro Max обойдётся минимум в 99 990 тысяч рублей.

То, что возле магазина re:Store на Тверской, 27 не выстроились очереди, подтверждают и официальные представители. И говорят, что для re:Store, как продавца, интересны продажи.

- А продажи выше, чем в прошлом году, просто они другим способом, более удобным клиентам. Мы в этом году львиную долю отдали на предзаказы, специально для того, чтобы не собирать очереди, а дать людям комфортно и удобно купить, - прокомментировали "Комсомольской правде" в пресс-службе Inventive Retail Group, управляющая авторизованным ритейлером Apple — re:Store.

- А как же очереди, традиция? - спрашиваю.

- У нас в этом году другая система. Есть предзаказ, а получаешь там, где хочешь, предварительно, указав это в заказе. Мы специально старались избежать очередей.

На Тверской улице купить новые iPhone 11 и iPhone 11 Pro, кстати, можно не в одном магазине. Продажи стартуют и в магазине C:store. Около 10.00 возле дверей не было ни одного человека.

А вообще есть спрос?

- Мы отмечаем трехкратный рост по сравнению с продуктами прошлого года за аналогичный период. Максимальное число продаж было на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max со средним и максимальным объемом памяти в цветах темно-зеленый и серый космос. Так же высок спрос на iPhone 11 по сравнению с iPhone Xr. В абсолютных показателях продажи на iPhone 11 Pro в сети re:Store выше, чем на iPhone 11. Продажи начались во всех магазинах re:Store по стране, - говорят официальные представители re:Store.