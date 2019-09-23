Мистер Х из города N. Портрет победителя «Русского лото»

Наша редакция проанализировала, кто чаще всего выигрывает в эту лотерею и составила портрет участника, который с большой вероятностью может стать обладателем, например, автомобиля, дачного участка или многомиллионного выигрыша.

Где живут победители?

Победителей в «Русском лото» действительно много. По статистике государственных лотерей, за 8 месяцев 2019 года участники «Русского лото» приобрели 24,7 млн выигрышных билетов. В сумме победители стали обладателями более 4,1 миллиарда рублей. Впечатляющая сумма! А ведь впереди еще грандиозный юбилейный тираж, в котором между всеми победителями будет распределено не менее миллиарда рублей.

Фото предоставлено Столото

Откуда же все эти счастливчики? Где нужно жить, чтобы выиграть? Как оказалось, победители есть везде, даже в самых отдаленных от федерального центра городах и селах. Однако в некоторых регионах концентрация лотерейных миллионеров, то есть людей, которые выиграли свыше 1 000 000 рублей, немного больше, чем в других. Так, самым везучим называют Санкт-Петербург, где на 18 районов города приходится 64 миллионера.

На втором месте — Краснодарский край. Здесь на каждый район приходится по два миллионера. Третью строчку занимает Челябинская область, где в каждом районе проживает по одному миллионеру, а в некоторых и по два. На четвёртом месте — Москва. Здесь 144 миллионера на 125 районов. Замыкает топ-5 самых удачливых регионов России Крым. Он хоть и присоединился к России недавно, но, по статистике государственных лотерей, уже успел стать одним из самых удачливых регионов в стране.

Кем работают счастливчики?

В лотерейном центре «Столото», куда приезжают оформлять выигрыши все крупные победители, рассказали, что победителями становятся люди из разных отраслей. За последние два года приезжали даже представители таких нераспространенных профессий, как альпинист, агломератчик, буфетчик, доярка, мастер по наращиванию ресниц, патентовед, такелажник и художник.

Фото предоставлено Столото

И чем более распространена профессия, тем больше ее представителей оказывались среди победителей. Есть даже рейтинг самых удачливых профессий. Для подсчёта данных учитывались победители лотереи «Русское лото», которые в 2018–2019 годах выиграли от 500 000 рублей. В топе самых везучих: водители, инженеры, бухгалтеры, бизнесмены, продавцы, охранники и педагоги.

Как часто нужно покупать билеты, чтобы стать лотерейным миллионером? Кому-то везет спустя долгие годы участия. Например, семья Догоровых из Санкт-Петербурга помнит практически первые тиражи «Русского лото» и только в январе 2019 года им повезло по-крупному. Они выиграли полмиллиарда рублей! Выигрышным оказался один из десятка билетов. А вот их товарищи по удаче, семья Мирошниченко из Санкт-Петербурга, которые в том же тираже тоже выиграли 500 000 000 рублей, купили всего один билет. Как оказалось, этого было достаточно, чтобы стать любимчиками фортуны.

Выходит, портрет победителя подходит любому участнику «Русского лото». А в юбилейный тираж, трансляция которого состоится 20 октября, почувствовать себя счастливчиком сможет практически каждый, ведь в конце розыгрыша останется всего один бочонок. А это значит, что выигрывают* два билета из трех. Такого в истории государственных лотерей еще не было. Кроме того, между всеми победителями будет распределен миллиард рублей**. Не тираж, а праздник какой-то! Самое время испытать свою удачу.

Фото предоставлено Столото

* Фраза «выигрывают 2 билета из 3» означает, что рассчитанная математическим путем вероятность совпадения 30 чисел билета до 89-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) составляет 1 к 1,5.

** 89-й ход и распределение части накопленного суперприза в размере 1 млрд рублей будут проведены в случае, если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 1 млрд рублей или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории «Джекпот».