2019-09-20T17:22:57+03:00
Экономика

Мистер Х из города N. Портрет победителя «Русского лото»

Совсем скоро старейшая в России телелотерея «Русское лото» празднует юбилей — 25 лет в эфире!
Поделиться:
Михаил Борисов в студии. Фото предоставлено СтолотоМихаил Борисов в студии. Фото предоставлено Столото
Изменить размер текста:

Наша редакция проанализировала, кто чаще всего выигрывает в эту лотерею и составила портрет участника, который с большой вероятностью может стать обладателем, например, автомобиля, дачного участка или многомиллионного выигрыша.

Где живут победители?

Победителей в «Русском лото» действительно много. По статистике государственных лотерей, за 8 месяцев 2019 года участники «Русского лото» приобрели 24,7 млн выигрышных билетов. В сумме победители стали обладателями более 4,1 миллиарда рублей. Впечатляющая сумма! А ведь впереди еще грандиозный юбилейный тираж, в котором между всеми победителями будет распределено не менее миллиарда рублей.

Фото предоставлено Столото

Фото предоставлено Столото

Откуда же все эти счастливчики? Где нужно жить, чтобы выиграть? Как оказалось, победители есть везде, даже в самых отдаленных от федерального центра городах и селах. Однако в некоторых регионах концентрация лотерейных миллионеров, то есть людей, которые выиграли свыше 1 000 000 рублей, немного больше, чем в других. Так, самым везучим называют Санкт-Петербург, где на 18 районов города приходится 64 миллионера.

На втором месте — Краснодарский край. Здесь на каждый район приходится по два миллионера. Третью строчку занимает Челябинская область, где в каждом районе проживает по одному миллионеру, а в некоторых и по два. На четвёртом месте — Москва. Здесь 144 миллионера на 125 районов. Замыкает топ-5 самых удачливых регионов России Крым. Он хоть и присоединился к России недавно, но, по статистике государственных лотерей, уже успел стать одним из самых удачливых регионов в стране.

Кем работают счастливчики?

В лотерейном центре «Столото», куда приезжают оформлять выигрыши все крупные победители, рассказали, что победителями становятся люди из разных отраслей. За последние два года приезжали даже представители таких нераспространенных профессий, как альпинист, агломератчик, буфетчик, доярка, мастер по наращиванию ресниц, патентовед, такелажник и художник.

Фото предоставлено Столото

Фото предоставлено Столото

И чем более распространена профессия, тем больше ее представителей оказывались среди победителей. Есть даже рейтинг самых удачливых профессий. Для подсчёта данных учитывались победители лотереи «Русское лото», которые в 2018–2019 годах выиграли от 500 000 рублей. В топе самых везучих: водители, инженеры, бухгалтеры, бизнесмены, продавцы, охранники и педагоги.

Как часто нужно покупать билеты, чтобы стать лотерейным миллионером? Кому-то везет спустя долгие годы участия. Например, семья Догоровых из Санкт-Петербурга помнит практически первые тиражи «Русского лото» и только в январе 2019 года им повезло по-крупному. Они выиграли полмиллиарда рублей! Выигрышным оказался один из десятка билетов. А вот их товарищи по удаче, семья Мирошниченко из Санкт-Петербурга, которые в том же тираже тоже выиграли 500 000 000 рублей, купили всего один билет. Как оказалось, этого было достаточно, чтобы стать любимчиками фортуны.

Выходит, портрет победителя подходит любому участнику «Русского лото». А в юбилейный тираж, трансляция которого состоится 20 октября, почувствовать себя счастливчиком сможет практически каждый, ведь в конце розыгрыша останется всего один бочонок. А это значит, что выигрывают* два билета из трех. Такого в истории государственных лотерей еще не было. Кроме того, между всеми победителями будет распределен миллиард рублей**. Не тираж, а праздник какой-то! Самое время испытать свою удачу.

Фото предоставлено Столото

Фото предоставлено Столото

* Фраза «выигрывают 2 билета из 3» означает, что рассчитанная математическим путем вероятность совпадения 30 чисел билета до 89-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) составляет 1 к 1,5.

** 89-й ход и распределение части накопленного суперприза в размере 1 млрд рублей будут проведены в случае, если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 1 млрд рублей или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории «Джекпот».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин поручил подписать соглашение о финансировании модернизации вооруженных сил Абхазии
В Китае считают, что российские С-500 могут сбивать метеориты
В США считают, что Россия «неизбежно попытается вмешаться» в выборы
В Грузии у посольства США устраивают митинги с требованием выслать американских консультантов
Трамп и Джонсон намерены заключить торговую сделку к июлю 2020 году
На Байконуре установили последнюю в истории ракету-носитель «Союз-ФГ»
В России невесты «постарели» на восемь лет, а возраст женихов остался прежним
Названы смертельные сочетания продуктов с лекарствами
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации: 150 тысяч туристов не могут вернуться из отпуска
В МИД Ирана объяснили, как хуситы смогли нанести удар по НПЗ в Саудовской Аравии
«Эмми» - 2019: «Игра престолов» стала лучшим драматическим сериалом
Названы регионы России с самым большим ростом зарплат
Минфин планирует масштабное сокращение госслужащих в 2020 году
«Эмми» – 2019: Премию за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Билли Портер
Число пострадавших из-за тайфуна «Тапа» в Японии возросло до 30 человек
«Эмми» – 2019: Сериал «Чернобыль» признан лучшим мини-сериалом
«Эмми» – 2019: Премия за лучшую мужскую роль в комедийном сериале досталась Биллу Хейдеру
Эксперты Индонезии назвали причины крушения Boeing 737 MAX
Американский генерал заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море
Военные инспекторы из Румынии, США и Украины пролетят над Россией
Пентагон извинился за угрозы участникам провалившегося штурма «Зоны 51»
WSJ: На восстановление работы НПЗ Saudi Aramco после атаки могут уйти месяцы
У депутата от партии Порошенко возле мэрии Киева сняли с руки дорогие часы
Российские наблюдатели проинспектируют учения НАТО в Латвии
В Сети появилось видео падения двух боевых машин ВДВ
Трамп и Эрдоган пообщались по телефону
Лавров встретится с Помпео в Нью-Йорке
Помпео против идеи обнародовать содержание беседы Трампа с Зеленским
На Кипре утонул турист из России