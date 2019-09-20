Что делать, если нет денег отдавать кредит банку

Поздравляем, вы банкрот!

Россияне все чаще берут в банках кредиты и все чаще их не отдают.

- Общий объем кредитов и займов составляет 16,3 трлн руб. - примерно годовой бюджет страны. А суммарный просроченный долг с начала года вырос на 42 млрд руб и составил 803 млрд руб., - такие данные привел КП финансовый аналитик Максим Осадчий.

Рост составил 5,6%. А в прошлом году объем просроченных долгов увеличился аж на 22,4%! Вряд ли все, кто берут кредиты, заранее планируют не отдавать. Просто обстоятельства так складываются. Уволили, срезали зарплату, фирма разорилась, близкие заболели.

Самый надежный способ избавиться от долгов — стать банкротом. Процедуре этой всего 4 года, но она уже обкатана и набирает все большую популярность. Решение о банкротстве выносит арбитражный суд. Есть четкие формальные признаки для такого вердикта.

- Существует простая методика, которая показывает, может ли человек при его нынешних доходах расплатиться с долгами, - пояснил КП руководитель Общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев. - Из месячного заработка вычитается прожиточный минимум на самого должника и на тех, кто находится у него иждивении. Остающейся суммы должно хватить на то, чтобы в течение 36 месяцев (срок определен законодательством) расплатиться с долгом. Если не хватает, суд признает вас банкротом.

Россияне берут кредиты порой необдуманно.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Пример.

Анна с двумя детьми живет в Краснодаре. Получает на руки 44,5 тыс в месяц плюс 20 тыс алименты от бывшего мужа. Прожиточный минимум для трудоспособного составляет в регионе 11565 рублей, а для детей – 10254 рубля.

Суммарный прожиточный минимум семьи:

11565+10254х2 = 32073 руб.

Остаток для погашения долга:

44500 + 20000 — 32073 = 32427 руб.

За 36 месяцев:

32427х36 = 1 млн 167 тыс 372 рубля

Вывод: Если долг составляет 1,5 млн руб., то Анна не будет признана банкротом. А если, например, только миллион, то будет.

Подать заявление о банкротстве гражданин обязан не позднее, чем через 30 рабочих дней после того, как он узнал или должен был узнать, что его денег не хватит на погашение долга. Подавать в суд может не только должник, но и кредитор - если ему задолжали 500 тыс руб и более.

Чего лишимся, что останется?

Банкрот должен быть гол как сокол. Все его имущество должно быть в течение 6 месяцев пущено с молотка в счет уплаты долгов. Оставляют только личные вещи и единственное жилье, да и то если оно не в ипотеке. Ипотечную же квартиру, пусть даже единственную, обязательно отберут. Лишится банкрот и автомобиля, если только не докажет, что он ему необходим для работы или по состоянию здоровья. Есть, правда, уловка, как сохранить средство передвижения — упросить родственников или знакомых выкупить его. В надежде, что потом, когда все наладится, можно будет выкупить машину обратно. В счет погашения долга отбирают и имущество, находящееся в совместной собственности с супругом.

У банкрота не должно быть ни гроша на счетах. Суд и кредиторы тщательно проверяют, нет ли каких заначек. Если есть — все отбирается в счет погашения долга. Если должник что-то утаил, процедуру банкротства могут прекратить. Так что лучше не ловчить. Кстати, драгоценности и предметы роскоши (стоимостью свыше 100 тыс. руб.) тоже уйдут на торги.

- На время процедуры банкротства все карты, все безналичные перечисления должнику блокируются, - сказал КП руководитель Общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев. - Зарплату получает финансовый управляющий. Потом он выдает должнику прожиточный минимум, а остальное направляет в счет погашения долгов. Бывают ситуации, когда люди получают зарплату не на карточку, а в кассе. Тогда должник уже сам оставляет себе прожиточный минимум, а что сверху, приносит управляющему. Если не принесешь, это будет квалифицироваться как злонамеренное действие и долг не спишут.

И еще. Учитывается не только то имущество, которое имеется на момент подачи заявления о банкротстве, но и проданное или подаренное, если срок продажи или дарения не превышает 3 лет. Так что если кто-то хочет уберечь квартиру или машину, перед банкротством «подарив» их родственникам, то такие хитрые маневры легко просчитываются.

Общий объем кредитов и займов - примерно годовой бюджет страныФото: Михаил ФРОЛОВ

Когда это кончится?

- На практике все производство от подачи заявления о банкротстве до вынесения решения длится примерно год, - говорит Михаил Алексеев. - Но это, как правило, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. А в регионах, где загруженность судов поменьше, процедура может занять 8 месяцев. После того, как суд признал должника банкротом, ему уже ничего не грозит. Может хоть на следующий день устроиться на миллион рублей в месяц, никто на его деньги не сможет покуситься.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ О БАНКРОТСТВЕ

Последствия

Они не так страшны, как многие себе представляют.

- В течение 5 лет человек не может снова подавать заявление о признании банкротом.

- Также в течение 5 лет при подаче заявки на кредит он должен указывать, что признавался банкротом (но это не значит, что банки ему не дадут)

- 3 года не имеет права становиться руководителем юрлица. «Иногда налоговая трактует это как запрет на создание ИП — такие случаи единичны и ошибочны», - говорит Алексеев.

Сколько стоит

Госпошлина – 300 руб.

Вознаграждение арбитражного управляющего – 25-50 тыс. руб.

Публикация в газете «Коммерсантъ» – 10 тыс. руб.

Объявления на сайте «Федресурса» – 3 тыс. руб.

Плюс к этому услуги юриста. Консультация — 10-15 тыс. руб., а присутствие в судебном заседании — уже от 30 тыс. руб. За все про все выходит около 100 тыс. руб. Для полумиллионного долга многовато.

Сейчас разработан законопроект, по которому затраты на процедуру банкротства по сравнительно небольшим долгам будут составлять, как ожидается, 20-25 тыс руб.

Как еще можно избавиться от долгов

Если вы не хотите терять свое имущество, то вам подойдет скорее не банкротство, а реструктуризация долга. То есть изменение порядка выплаты на более выгодных для вас условиях. С таким заявлением можно обратиться в банк - иногда идут навстречу. Выгоднее хоть что-то получить с должника, чем загонять его в угол. Реструктуризация может быть зафиксирована и в суде. Тогда должнику могут оставить имущество, но обяжут выплачивать кредитору до половины зарплаты.

Рефинансирование долга — по сути, процедура близкая к реструктуризации. Должник для погашения кредита в одном банке берет кредит в другом — но под меньшие проценты. Банки перекупают долги — это им выгодно, получить нового клиента. А ставки подают, поэтому новые кредиторы могуь предложить более выгодные условия, чем в первоначальном договоре. Только надо внимательно изучить документ, чтобы в реальности новый кредит не вышел дороже прежнего.

Продать себя банку в качестве рабочей силы — о том, что применяется и такой довольно нестандартный вариант, нам рассказал Максим Осадчий:

- Если позволяют специальность и квалификация, человека могут взять на работу в банк-кредитор. Часть зарплаты у него будут изымать в счет погашения долга.

Осторожно, мошенники!

Интернет и фонарные столбы пестрят объявлениями типа «Избавим от долгов». Относиться к таким обещаниям нужно крайне осторожно.

- Фирмы по улаживанию долгов, я даже не хочу называть их юридическими, предлагают разные экзотические способы — то подавать в суд на банк потому что он, якобы, много начислил, то писать в ФСБ, что у банка есть иностранный капитал, и я им не буду платить из патриотических соображений, - рассказывает Алексеев. - Не верьте, такие консультанты наживаются на тех, кто попал в сложное положение, обманывают их. Самые действенные механизмы — банкротство и реструктуризация долга, всё, других в законном поле нет.

Самый надежный способ избавиться от долгов по кредитам — стать банкротом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как же не попасть в лапы мошенников?

- Сходите, как минимум, в 5 контор, сравните, что вам там говорят.

- Если вам в какой-то фирме рассказывают о своих успехах, не верьте на слово. Увидите на полке папку с надписью «Выигранные дела» - не постесняйтесь заглянуть в нее. Высока вероятность, что она пуста.

- Информацию о выигранных делах проверьте на сайте арбитражного суда. Там можно проверить, что сделали «юристы» по вашему делу. Иногда на словах говорят: «Работаем с судьей», а на деле даже заявление от вашего имени не подано.

Дурные примеры

Некоторые должники просто не платят. И финансовые учреждения ничего не могут с ними поделать. Самые неуязвимые - жители других регионов. Приехал человек в Москву из Саратова, к примеру. Взял кредит или займ в МФО — и не отдает. Сменил сим-карту, арендованную квартиру — ну и где его искать? Инициировать судебное производство по месту жительства — очень накладно. Да и не факт, что будет результат. Если это достаточно молодой человек, то у него может не быть никакой собственности, он мог не принимать участия в приватизации.

А даже если собственность есть, например, машина, то чтобы превратить ее в деньги, нужно будет хорошо потратиться. Сначала на судебное производство, потом на оплату работы судебных приставов — по закону это до 50% от стоимости проданного на торгах имущества должника. Так что не всегда овчинка стоит выделки — банкиры считать умеют. Но и такому бегающему должнику в нормальные банки путь будет заказан — репутация не та.