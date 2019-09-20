Четыре типа личностей, которые не умеют откладывать деньги

Более половины жителей нашей страны не откладывают деньги, и примерно треть людей, которые все-таки что-то сберегают, делают это от случая к случаю, говорится в недавнем исследовании научно-технического центра «Перспектива». Сразу напрашивается вывод, что многим просто нечего откладывать. Однако правдив он лишь отчасти.

Среди тех, чей счет кредитной карты вечно уходит в минус, достаточно много людей со средним и выше заработком. А вот среди тех, кто сумел сколотить заначку на черный день, встречаются люди и с небольшим доходом. Почему же одним удается откладывать деньги, а другим нет?

Если не брать в расчет случаи, когда человек попал в трудную жизненную ситуацию, когда объективно нет возможности копить, то большинство не умеющих откладывать деньги можно разделить на четыре типа, и для каждого из них есть решение.

Транжира поневоле

Такой транжира объективно зарабатывает ниже среднего и сберечь может немного, поэтому привык не верить в возможность что-то отложить. К тому же мотивацию быстро убивают популярные финансовые советы. Так, большинство статей и экспертов по сбережению советуют, что разумно откладывать 10-20% от дохода. Это, конечно, очень верная мысль. Но когда больше половины зарплаты уходит на статьи, которые нельзя сократить (ЖКУ, еда, детский сад, лекарства), то 20% могут оказаться непосильной суммой. Желание исчезает, и человек решает: копить — это не для меня.

Какой выход: если у вас небольшой доход, попробуйте откладывать столько, сколько получается. Чтобы выработать привычку сберегать и не потерять веру в себя, нужно выбирать реалистичную цель. Пусть это будут хоть 500 рублей, для начала и этого достаточно. Транжире поневоле важно преодолеть негативную установку «я не могу скопить ни копейки», а дальше привычка сберегать сформируется. Небольшой запас на экстренный случай будет, и поломка микроволновки или потеря телефона уже не выбьет из финансовой колеи.

Транжира обеспеченный

Этот транжира обычно получает неплохой доход, иногда в несколько раз выше среднего. Тем не менее каждый месяц он ждет зарплаты, потому что к отчетному дню все потрачено. Он любит пустить пыль в глаза: может внезапно позвать друзей в ресторан, в последний момент купить по завышенной цене билеты в отпуск, потратить всю зарплату на дорогой костюм. Копить ему мешает установка «откладывать — это ограничивать свою свободу». Классическая история стрекозы из басни Крылова.

Какой выход: откладывать деньги так, чтобы их нелегко было взять и потратить. Например, для рублей стоит завести депозит без возможности досрочно их снять, а валюту копить на мультивалютных счетах. Это отличный вариант для тех, кто планирует в будущем зарубежные поездки или покупки за границей. Расплачиваться валютой в России нельзя, а конвертировать обратно — глупо, так что все сбережения останутся в целости и сохранности до дня поездки или заграничной покупки, на которую вы их и копили.

Транжира на «диете»

Всем нам знакома история, когда человек волевым решением садится на диету и отказывается от всего, что любит. Подобные эксперименты всегда заканчивается одинаково: срыв — и возвращение к прежнему нездоровому меню. То же происходит, когда человек садится на строгую финансовую «диету».

Полный энтузиазма, такой транжира отказывает себе во всем, и процесс сбережения превращается для него в пытку. Когда нужная сумма собрана, он отпускает себя на свободу. Сбалансированные финансы не становятся привычкой и образом жизни.

Какой выход: чтобы действительно оздоровить свое финансовое состояние, нужно взвесить свои доходы и расходы и определить реалистичную цель. Откладывать нужно столько, сколько остается у вас после вычета обязательных расходов и суммы, которая нужна вам на любимое занятие. Если вы любите кино, не пытайтесь отказаться от регулярных походов в кинотеатр. Если ваша страсть — спорт, не пробуйте сэкономить на фитнес-клубе. Финансовая «диета» не должна угнетать вас и демотивировать.

Транжира незаметный

Вроде бы и зарплата неплохая, и склонности к спонтанным и дорогим покупкам у человека нет. Но деньги у него уходят сквозь пальцы, и к концу месяца на счету ноль. Если это про вас, не отчаивайтесь, ведь такому транжире изменить себя легче всего.

Какой выход: для начала заведите привычку записывать свои траты. Сейчас можно установить бесплатное приложение в телефон и фиксировать расходы вручную, не отходя от кассы магазина. Если вы платите безналично, то, скорее всего, учет расходов за вас уже ведут автоматически.

Например, в приложении Яндекс.Денег есть раздел, где можно увидеть диаграмму трат по категориям и понять, какая доля приходится на супермаркеты, транспорт, ЖКУ и прочее. Подобное есть и у банков. Когда вы поймете, какой процент зарплаты тратится на продукты, одежду, развлечения и обязательные платежи, оптимизировать свои расходы будет гораздо легче. После того, как вы установите порог расходов на месяц, станет понятно, какую сумму вы можете себе позволить откладывать ежемесячно.

Сразу после получения зарплаты эту сумму лучше переводить на специальные счета в зависимости от целей накопления. Так, часть, из которой вы формируете вашу «финансовую подушку безопасности», стоит переводить на неприкосновенный счет (к примеру, депозит). Деньги, которые вы копите на определенную цель, должны лежать отдельно. Например, на поездку за рубеж стоит копить на мультивалютных счетах, чтобы сразу откладывались фунты, евро, доллары или другую валюту, которую вы будете тратить в поездке. На ремонт, машину или другую крупную покупку вы, вероятно, будете копить в рублях. Но все же смешивать эти деньги со сбережениями на черный день не стоит, чтобы не было соблазна залезть в стратегический запас.