2019-09-20T15:42:07+03:00
В мире

Штурм Зоны 51: прямая онлайн-трансляция из Невады

Сотни активистов собрались у военной базы США, требуя освободить инопланетян [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У въезда на территорию военного объекта собрались сотни людейУ въезда на территорию военного объекта собрались сотни людейФото: REUTERS
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Свободу пришельцам и все секреты "на стол" - примерно такой смысл несут плакаты, с которыми сотни человек пришли в эту пятницу, 20 сентября, к базе ВВС США в Неваде, так же известной как Зона 51.

Все эти люди хотят знать правду о тайнах, хранящихся за колючей проволокой военного объекта, ведь, если верить слухам и СМИ, здесь можно встретить инопланетную технику и даже ее создателей.

Сайт kp.ru писал, что в планах у добровольцев - штурм, о чем они открыто и заранее говорили. На въезде в Зону дежурят полицейские и военные.

Штурм зоны 51 в Неваде. Видеотрансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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