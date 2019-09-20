Штурм Зоны 51: прямая онлайн-трансляция из Невады

Свободу пришельцам и все секреты "на стол" - примерно такой смысл несут плакаты, с которыми сотни человек пришли в эту пятницу, 20 сентября, к базе ВВС США в Неваде, так же известной как Зона 51.

Все эти люди хотят знать правду о тайнах, хранящихся за колючей проволокой военного объекта, ведь, если верить слухам и СМИ, здесь можно встретить инопланетную технику и даже ее создателей.

Сайт kp.ru писал, что в планах у добровольцев - штурм, о чем они открыто и заранее говорили. На въезде в Зону дежурят полицейские и военные.