Пылесос «Днепр» и телевизор «Жигули»: что можно найти в уникальном музее быта советских ученых

Чтобы вернуться в прошлое, необязательно изобретать машину времени. Достаточно спуститься в метро, доехать до станции «Щукинская», а от нее прогуляться метров восемьсот. До дома №1 по улице Маршала Новикова. Он был построен в конце сороковых годов пленными немцами. Как и два его собрата - дом №3 по той же улице и дом №8 по улице Максимова. Семьдесят лет назад их заселили профессурой Курчатовского института.

Музей быта советских ученых возник буквально на пустом местеФото: Михаил ФРОЛОВ

Бытовые условия у молодых ученых были лучше, чем у нынешних звезд эстрады. Огромные квартиры. Высоченные потолки (3,4 метра). Кабинеты, гостиные. Комнаты для прислуги, которую специально нанимали из соседних деревень (ныне там район Строгино). В отдельном здании клуб, в котором выступали Галич и Высоцкий. Свой гастроном. Блеск...

Вот как о людях науки заботилась советская власть. Создавались все условия. Лишь бы интеллигенция занималась делом и творила.

Бытовые условия у молодых ученых были лучше, чем у нынешних звезд эстрадыФото: Михаил ФРОЛОВ

Так вот. Возле первого дома звоним местной жительнице Ольге Фаустовой, которая тоже из семьи ученых и выросла в этих хоромах.

Она выходит с приветливой улыбкой на лице. Достает из кармана ключик и отпирает им обыкновенную дверь, за которой, кажется, или подвал, или какая-нибудь подсобка.

Но там... Как в сказке про Буратино... Комната! В которой стрелки на часах застыли еще при Хрущеве.

Музей быта советских ученых возник буквально на пустом местеФото: Михаил ФРОЛОВ

2019-го года здесь не выдает никакая мелочь.

Возле окна стоит телевизор «Жигули» на деревянных ножках, который в то время считался невиданной роскошью. Как сейчас новый «Бентли», например. По другую сторону, письменный стол, за которым работал лично радиохимик Борис Курчатов, брат того самого Курчатова, отца «советской» атомной бомбы. Тут же диван, на котором отдыхал ученый. И книжка с броским названием «Смех - дело серьезное». Сборник юморесок и фельетонов. Причем, как указано в предисловии, только молодых авторов, которые нигде не печатались (разве что два-три человека мелькнули пару раз в «Крокодиле»).

В общем, обстановочка вызывает умиление. Даже у меня, 32-летнего. Начинают дергаться какие-то генетические струнки.

Сажусь за письменный стол. И с видом академика открываю «Правду» - номер от 30 ноября 1982 года. Читаю:

«Георгиевский биохимический завод стал выпускать порошок, применяемый при цементировании скважин».

Перекидной календарьФото: Михаил ФРОЛОВ

Все, конец заметки. И никаких тебе собчачьих свадеб и шпагатов. Точно. Сурово. По делу.

Снимаю телефонную трубку и прикладываю к уху. А она весит как гантеля! Пять минут поговорил - нарастил бицепс.

Год за годом тут образовалась целая коллекцияФото: Михаил ФРОЛОВ

С ТРЕХ ДОМОВ - ПО НИТКЕ

Музей быта советских ученых возник буквально на пустом месте. Можно сказать, случайно.

- В 2000-е годы потомки ученых начали потихоньку распродавать квартиры, - рассказала «КП» Ольга Фаустова. - И новые хозяева, естественно, затевали ремонт. Для них все эти деревянные буфеты и громоздкие шкафы - обыкновенное старье. А мы, жители трех профессорских домов, к этому времени создали свое ТСЖ. И на общем собрании решили не выбрасывать раритеты. Сначала хранили в подвале. Потом переехали в помещение, в котором мы с вами сейчас находимся. Здесь был гастроном. И так, год за годом, у нас образовалась целая коллекция. Книги, посуда, фотоаппараты, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, детские игрушки... А вот, смотрите какое чудо. Это полотер. Внизу на черенке бронзовый утяжелитель. Его водружали на щетку и натирали паркет.

Я попробовал и понял, что это тоже как тренировка. Нужно было приложить немало усилий, чтобы пол блестел.

Каждую вещь можно рассматривать часами. По словам Ольги, сюда часто заглядывают бывшие сотрудники Курчатовского института и рассказывают всякие истории. Чаще всего, смешные. Послушаешь, и диву даешься, сколько у людей было энергии и сил. Практически каждый сотрудник мог выступить за границей на английском языке. После работы физики ходили друг к другу в гости. По праздникам выезжали за город и играли в волейбол. Кроме этого, проводили бесконечные капустники, творческие и поэтические вечера, участвовали в самодеятельности.

Я тем временем наткнулся на смешной пылесос «Днепр». Если помните «Старую, старую сказку», то точно на таком же летал к Чертовой Бабушке Георгий Штиль (телохранитель принцессы).

Да, здравствует мыло душистое!Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Только обязательно оставьте отзыв, - просила меня Ольга Фаустова, кивая на распухшую от записей общую тетрадь.

Я открыл и нашел автограф Юрия Стоянова. Того самого, который артист. Вот его отзыв (дословно):

«Гейне сказал: «Воспоминания - есть родина души!». Спасибо, что помогаете душевно вспоминать. С уважением, народный артист России Юрий Стоянов (11 февраля 2019 года)».

Это полотер. Внизу на черенке бронзовый утяжелитель. Его водружали на щетку и натирали паркетФото: Михаил ФРОЛОВ

Я немного подумал и выдал чуть короче:

«Нельзя тебе, моя Расея, и впредь без этого музея. Корреспондент «Комсомольской правды» Павел Клоков».

Адрес: ул. Маршала Новикова, 1 (ст. м. «Щукинская»).

Время работы: свободное, как договоритесь с хранительницей Ольгой Фаустовой, но кроме выходных.

Ее телефон: 8 (916) 178-46-90.

Вход: 250 рублей.