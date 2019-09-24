Компания HUAWEI впервые представила 5G смартфон с гибкой экосистемой приложений

Презентацию новой линейки аппаратов пользователи ждали с особым интересом. Интрига состояла в том, что в начале этого года США ввели санкции в отношении HUAWEI, недовольные тем, что компания стала вторым по величине производителем смартфонов в мире, оттеснив Apple на третью позицию. Технологический гигант принял вызов, а для массового пользователя это стало сигналом, что именно он окажется в выигрыше в этой ситуации. Потому что в битве за сердца абонентов Huawei должен будет форсировать разработку новейших технологий, чтобы представить функции и сервисы, которых нет ни у кого в мире.

Линейка смартфонов HUAWEI Мate 30, которая была представлена на презентации в Мюнхене 19 сентября, с лихвой оправдала эти ожидания. Серия была представлена сразу тремя смартфонами: флагманским Mate 30 Pro, базовым Mate 30и премиальным Mate 30 RS Porsche Design.

Процессор Kirin 990 – не убиваемый аргумент

У смартфонов целый ряд достоинств, но, наверное, главным козырем стал мощный процессор нового поколения Kirin 990 со встроенным 5G модемом. Это позволило HUAWEI Мate 30 стать первым в истории 5G смартфоном второго поколения. На практике процессор обеспечивает новый уровень производительности, сохраняя при этом низкий расход энергии аккумуляторов. Флагман – HUAWEI Mate 30 Pro 5G, получил 14 антенн для 5G сетей, что гарантирует мгновенное соединение и высокую скорость связи.

Так что если вы собрались в светлое будущее, неотъемлемой частью которого совершенно точно станут сети 5G, то альтернативы HUAWEI Мate 30 на сегодня нет.

Кадры решают все!

Как показывают исследования, главным приоритетом потребителей при выборе смартфона стало качество снимков и видео. Разработчики по сути дела превратили HUAWEI Мate 30 в инструмент для профессиональной фото и видеосъемки.

Базовая модель получила тройной фотомодуль. У вас на вооружении будут сверхчувствительная камера на 40 мегапикселей, 16 МП широкоугольная камера, в кадр которой поместится любой бескрайний пейзаж, и 8 МП камера с телеобъективом, она дает 3-кратное оптическое, 5-кратное гибридное и 30-кратное цифровое приближение.

Флагманская модель HUAWEI Mate 30 Pro может предложить фото-гурманам еще более широкий диапазон возможностей. Ее камера состоит из четырех модулей, они – помимо сверхчувствительной 40 МП камеры и 8 МП камеры с телеобьективом – дополнительно оборудованы 3D-камерой и 40 МП сверхчувствительной кинокамерой SuperSensing Cine Camera. Последнее устройство в свою очередь является системой из двух камер. Она способна делать снимки, сравнимые по качеству с фотографиями профессиональных зеркальных фотоаппаратов, и снимать видео разрешением 4K и частотой до 60 кадров в секунду. При этом вторая камера оснащена сенсором HUAWEI SuperSensing, она захватывает на 40% больше света по сравнению с предшественниками. Это дает вам возможность получать четкие и яркие снимки даже в темноте. Эксперты называют ее лучшей мобильной камерой для съемок в условиях плохого освещения.

Владельцы смартфонов смогут выбирать между Яндексом и Google

Политические обстоятельства вынуждают Google отказываться от сотрудничества с HUAWEI, это означает, что на новых смартфонах не будут предустановлены сервисы Google. Такой поворот событий стимулировал компанию ускорить работы по созданию альтернативной экосистемы, которая бы не зависела от внешних факторов. Основные контуры нового «миропорядка» также были представлены в Мюнхене.

Линейка HUAWEI Mate 30 построена на базе открытой версии ОС Android 10. На каждом устройстве предустановлен собственный магазин приложений HUAWEI AppGallery, где уже есть многие мировые и российские лидеры: Booking.com, AliExpress, Ozon.ru, Ivi.ru, Vkontakte, Aviasales и др. Пользователи имеют возможность добавить в смартфон любые мобильные приложения по своему усмотрению, в том числе сервисы Google.

Что касается российских покупателей HUAWEI Mate 30, то они окажутся в приятном положении выгодного клиента, за благосклонность которого будут вести борьбу гиганты отечественной IT-индустрии. Потому что пока Google вынужден скромно стоять в сторонке, такие монстры, как Яндекс или Mail.ru сделают все возможное, чтобы занять свободную нишу и привлечь к своим сервисам (почта, облако, карты, агрегаторы новостей и т.д.) многочисленную армию владельцев смартфонов HUAWEI.

Как утверждают аналитики Strategy Analytics, в июле HUAWEI стал лидером по продажам смартфонов в России и опережает ближайшего конкурента – бренд Samsung – на 10 процентов. Ну, а если брать общемировые цифры, то за первые шесть месяцев этого года компания продала 118 миллионов смартфонов – на 24 процента больше, чем за аналогичный отрезок времени в прошлом году. Большой вклад в этот успех внесла главная звезда – HUAWEI P30 Pro. Представленный этой весной камерфон возглавляет многие рейтинги, в частности, чарт популярного журнала о профессиональной фотографии TIPA.

КСТАТИ

Какие еще фишки есть у смартфонов Huawei Mate 30

– Для непрерывной работы в течение всего дня базовый смартфон получил мощную батарею ёмкостью 4200 мА/ч, а топовая модель HUAWEI Mate 30 Pro аккумулятор на 4500 мА/ч. Технология HUAWEI SuperCharge обеспечивает быструю зарядку. Мощность беспроводной зарядки составляет 27 Вт, проводной – 40 Вт.

– Любители изящных форм по достоинству оценят дисплей HUAWEI Horizon Display с изогнутыми под углом 88° краями. Пользователи получат не только эстетическое удовольствие, но и визуальный комфорт и новые впечатления от видеоигр и просмотра фильмов в высоком качестве.

– Смартфоны поддерживают функцию обратной зарядки. Иными словами вы сможете подзаряжать от аккумулятора смартфона носимые устройства и другие гаджеты.

– Высокий уровень защиты и удобства обеспечивает технология распознавания лиц HUAWEI 3DFace Unlock и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

– Интуитивная функция сенсорного управления Side-touch Interaction заменит физические кнопки управления громкостью на виртуальные клавиши.