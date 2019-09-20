Губернатор Забайкалья: Я надеюсь, что президент вернет жителям края «северные» надбавки

Александр Осипов в мобильной студии «Комсомольской правды» на пятом Восточном экономическом форуме рассказал, как регион справляется с последствиями пожаров, что дал краю переход в состав ДФО, а также заявил о желании исправить ошибку, допущенную государством в советские времена.

- Скоро год со дня перехода Забайкалья в состав ДФО. Заработали ли в вашем регионе дальневосточные инструменты развития, есть ли результаты работы?

- Все инструменты заработали, и люди уже это чувствуют. Пока, к моему великому сожалению, не в каждом доме. И наша задача – сделать так, чтобы каждый житель региона мог в полной мере ощутить положительный эффект от вхождения края в состав ДФО. Многое уже сделали - семьи с детьми получили выплаты за рождение первого, второго, третьего ребенка, а также повышенный материнский капитал – не 453 тысячи, как во всей стране, а на 135 тысяч больше. Молодожены теперь могут брать ипотеку по сниженной ставке. Появились льготные авиабилеты... В нашем регионе начал действовать специальный план социального развития. В ближайшие три года мы получим 10 миллиардов рублей, на которые сможем ремонтировать имеющиеся, а также строить новые социальные объекты: больницы, школы, детские сады. Треть этой суммы мы уже получили, и работы идут полным ходом. Помимо этого, у нас действуют и основные механизмы экономического развития, такие как ТОР «Забайкалье». Рассчитываем запустить механизм, аналогичный режиму Свободного порта Владивосток. Работает и закон о «Дальневосточном гектаре».

- Несмотря на то, что распоряжение о появлении ТОР «Забайкалье» премьер-министр подписал только в начале августа, уже есть первые резиденты. Какие проекты они хотят развивать?

- Группа «Металлоинвест» планирует осваивать крупнейшее медное месторождение – Удоканское. У других инвесторов есть предметный интерес к освоению Нойон-Тологойского полиметаллического месторождения, Уконинского и Наседкиснкого золоторудных месторождений. Есть большой проект по освоению не распаханных земель (у нас миллион гектаров высокопродуктивной пашни, в том числе с черноземами). Наконец, в отрасли деревообработки готовятся 15 проектов на общую сумму 200 млрд. рублей. Полагаю, именно они и станут первыми резидентами территории опережающего развития: четыре соглашения из этих пятнадцати уже готовы к подписанию. И, конечно, мы работаем над тем, чтобы появлялись новые инвестиционные проекты.

- Сколько рабочих мест появится?

- Одни только 15 деревообрабатывающих проектов дадут региону 7,5 тысяч рабочих мест. Но не будем забывать, что вслед за любым новым крупным предприятием возникают другие, поменьше, которые становятся его поставщиками. У нас уже есть такой пример: иностранный инвестор решил построить производство взрывчатых веществ, которые будут поставляться нашим горнорудным предприятиям. Так что, возвращаясь к вопросу, предположу, что, помимо 7,5 тысяч рабочих мест на деревообрабатывающих производствах мы увидим еще около 20 тысяч рабочих мест на новых предприятиях-смежниках. Аналогичную историю мы видим и по запущенному «Норникелем» Быстринскому ГОКу. Мы стараемся, чтобы все необходимое для этого крупного предприятия ему поставляли компании, работающие в Забайкальском крае. А если поставщиков определенных товаров или услуг сейчас в регионе нет, создаем условия для их локализации.

- Забайкалье – лидер по количеству поданных заявок на «Дальневосточный гектар». С какими сложностями сталкиваются участники процесса: и сами желающие получить гектар в аренду, и чиновники, которые отвечают за выделение земли?

- Любые операции с землей сложны и запутанны, решения по цепочке принимает множество органов, которые проводят согласования, изучения, замеры и т. д. Поэтому в обычных условиях получение земли идет годами. Благодаря механизму нового закона любой человек на территории Забайкальского края или другого дальневосточного региона может решить этот вопрос за 40 дней. Рекордный срок – 18 дней. С моей точки зрения, программа «Дальневосточный гектар» хороша тем, что позволяет самым разным людям, профессионалам в разных областях, реализовать свои идеи, если они как-либо связаны с наличием земельного участка.

- В конце апреля вся страна сопереживала забайкальцам, потерявшим жилье в результате мощнейших степных пожаров. Как идет процесс восстановления? До холодов успеете?

- Делаем все, чтобы успеть. Нам очень помогли президент, председатель правительства и все без исключения министры. Когда я встречался с главой государства, попросил его как-то поощрить руководителей ведомств: с моей точки зрения, они беспрецедентно оперативно решали все вопросы, связанные с восстановлением. Очень внимательно относились. Так что успеть до холодов – наша обязанность. Все социальные выплаты мы перечислили. Подавляющее большинство тех, кто потерял жилье, уже сделали выбор: покупка либо строительство. Во второй половине сентября все строящиеся дома должны быть введены в эксплуатацию, а все договоры купли-продажи – подписаны. Продолжаем восстановление библиотеки и школы, достраиваем мосты и водозаборы, восстановили электроэнергетику. Самое сложное пока – это восстановление животноводческих стоянок. Проблема в том, что они разбросаны на огромных территориях, и далеко отстоят от дорог и населенных пунктов. Для выпаса скота это хорошо, а с точки зрения логистики – сложно. На каждую такую стоянку нужно привезти стройматериалы и людей, обеспечить топливом и электроэнергией. Все это удлиняет сроки восстановления. Но, тем не менее, и здесь мы выполнили более 60% всех работ. Цифра могла быть и больше, но ряд собственников попросили нас выделить им деньги: дескать, построим сами. Мы пошли им навстречу, но большинство из них не справились. Мы их, конечно, не оставили, помогаем, ищем подрядчиков.

- В каком состоянии дороги Забайкалья? Сейчас реализуется важнейший для страны нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Какие участки дорог в крае и Читинской агломерации попали в нацпроект?

- Крайне важный для нас вопрос. Забайкальский край один из крупнейших регионов – 432 тысячи квадратных километров. При этом уровень урбанизации – один из наименьших. Абсолютное большинство людей у нас живет в сельской местности: почти 700 тысяч человек из чуть более 1 миллиона жителей. В Забайкалье есть 500 населенных пунктов, в которых проживает менее 500 человек. Расстояния между ними – в лучшем случае десятки, а зачастую 150-200 километров. При этом асфальтобетонное покрытие имеют лишь 18% региональных и межмуниципальных дорог. Из всех дорог, имеющих твердое покрытие – асфальтобетон, гравий, щебень, - в нормативном состоянии только четверть. Все остальное – это глина. Поэтому наш регион – один из крупнейших получателей средств на строительство и ремонт дорог. Благодаря нацпроекту у нас должны появиться 1000 километров новых дорог, плюс еще 200 километров в Читинской агломерации. Это хорошие цифры, работы уже начались, но, к сожалению, даже когда мы все это построим, сможем довести показатель дорог в нормативном состоянии только до 41%, а цель нацпроекта – свыше 50%. Кроме того, в нацпроекте ничего не говорится о соотношении асфальтированных дорог к общему их количеству. У нас, напомню, 18%, а в среднем по стране – около 70%. Мы хотим, чтобы и в нашем регионе было так же.

- Как региональные дорожные службы справились с большим объемом проектной работы по подготовке к реализации нацпроекта?

- Всю проектную документацию, расчеты и смету, мы подготовили, договоры заключили, теперь требуем их полного исполнения в надлежащем качестве. В обязательном порядке проводим анализ применяемых асфальтобетонных смесей. Все остальные параметры сдаваемых объектов тоже проверяем. Работа идет не всегда гладко: кто-то полез в торги, снизил цену – и ожидаемо столкнулся с трудностями. Перед такими подрядчиками стоит сложный выбор: или выполнить работы, или стать недобросовестным поставщиком (мы в этом случае получим деньги назад и все равно построим объект.) Кто-то взял слишком много объектов, и теперь у него горят сроки. Но, по сравнению с первым примером, это менее сложная ситуация. В целом же, работа идет в хорошем темпе, и не только в Читинской агломерации, но и на региональной опорной сети, и между отдельными населенными пунктами.

- В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Какие меры необходимо принимать для снижения показателей аварийности и смертности в Забайкалье?

- Я прошу и федеральные, и краевые структуры, занимающиеся анализом этих данных, определить основные причины ДТП, а также места локализаций. К сожалению, эта работа не завершена, поэтому четкой картины у меня пока нет. Известны лишь базовые параметры: к примеру, мы знаем, что из 200 жертв ДТП большая часть гибнет на федеральных трассах, которые у нас, к сожалению, не везде соответствуют нормам. При этом, несмотря на наличие участков с разрешенной скоростью 50 и 40 км/ч, люди осознанно нарушают, понимая, что ехать нужно далеко и долго – при наших-то расстояниях. Поэтому первоочередной мерой, с моей точки зрения, должно стать приведение в нормативное состояние федеральных дорог: нормальные разделительные полосы, нормальные обочины, безопасная геометрия поворотов. Конечно, средства контроля скоростного режима тоже нужны, но сначала – обеспечение нормальных условий движения...

- Обычно главы регионов, наоборот, говорят, что федеральные дороги выигрывают у региональных и по качеству, и по безопасности.

- Они и у нас лучше региональных, но далеки от идеальных. К счастью, работы на них уже ведутся, за что спасибо Минтрансу. Еще один фронт работ – это борьба с ДТП в городах, в первую очередь в Чите. К сожалению, на дорогах осталось много лихачей, потому что ситуация недостаточно хорошо контролируется. Нам недостает инспекторов ГАИ. Это часть большой проблемы, за помощью в решении которой я хочу обратиться к президенту страны. Забайкальский край еще с советских времен лишен так называемых северных надбавок. Это было ошибкой. При расчетах учли только среднегодовые показатели температуры и не приняли во внимание, что летом у нас может быть +40, а зимой все -60, и практически без снега. Годовые колебания температуры колоссальны – могут превышать 90 градусов! А еще у нас регулярно случаются засухи, природные пожары и подтопления. Причем, между пожаром и наводнением может быть всего 10 дней! Это действительно суровые условия, но нынешняя система оплаты труда госслужащих, а также сотрудников правоохранительных органов этого не учитывает. Поэтому я хочу попросить главу государства ввести в нашем регионе северные надбавки и увеличить, таким образом, заработную плату людям. Это позволит решить кадровый вопрос, и, в том числе, в Госавтоинспекции. Чем больше станет мотивированных сотрудников, тем больше будет порядка на дорогах края.

- Вы приняли под свое руководство откровенно депрессивный регион. А сейчас, судя по информации в СМИ, так называемый, индекс счастья жителей удалось поднять на вершину общероссийского рейтинга. Как удалось это сделать за столь короткий срок? И что планируете предпринять, чтобы и этот, и другие индексы продолжили свой рост?

- Я бы назвал этот показатель не индексом счастья, но индексом надежд. А растет он потому, что люди видят, как наша команда искренне, всерьез и максимально профессионально старается реализовать те возможности, которые есть в крае, решая застарелые проблемы. На начальном этапе работы мы, по большей части, занимались латанием дыр… Нет денег на оплату угля, нет вагонов для его доставки, вышли из строя котельные, заблокированы счета 500 муниципальных организаций – и это далеко не все проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться. Тем не менее, ситуацию удалось стабилизировать, и это позволило нам перейти к последовательному, системному решению самых больших проблем – развитию экономики и социальной сферы. Мерилом нашего успеха станет рост уровня жизни людей.