«Все свои» - это сеть стоматологических клиник, которая расположена в трех городах. Первая клиника была открыта в Москве 14 лет назад. Сегодня «Все свои» – это 30 клиник в Москве, Санкт Петербурге и в Нижнем Новгороде, занимающих лидирующее место в оказании качественных и доступных стоматологических услуг. Все клиники сети находятся в шаговой доступности от метро и работают с удобным графиком для людей любой степени занятости, с 8:00 до 23:00. За время своего существования, стоматология «Все свои» оказала стоматологические услуги различной сложности более 300 000 пациентов. Имея в распоряжении самое современное медицинское оборудование, врачи проводят даже самые сложные манипуляции как при острых состояниях, так и в плановом порядке.

Все клиники сети находятся в шаговой доступности от метро и работают с удобным графиком для людей любой степени занятости, с 8:00 до 23:00.

Во «Все свои» работает свыше 700 высококвалифицированных врачей-стоматологов, которые прошли обучение в лучших учебных заведениях. Компания стремится оказывать услуги высокого уровня и следит за современными тенденциями. Поэтому большое внимание уделяется профессиональному развитию врачей. Регулярно, врачи клиник «Все свои» посещают семинары и лекции как в России, так и за рубежом, в последующем внедряя и успешно применяя полученные знания и навыки на практике.

Оказание полного спектра стоматологических услуг как для взрослых, так и для детей, позволяет по праву считать «Все свои» семейной стоматологией. Еще одной особенностью во «Все свои» является присутствие индивидуальных координаторов, которые обеспечат вам комфорт на протяжении всего периода лечения, напоминая о визите, помогая в соблюдении рекомендаций врача и отвечая на все возникающие вопросы пациентов.

Для детей предусмотрены различные дисконтные программы и специальные предложения.

Различные акции и специальные предложения, как для новых пациентов, так и для постоянных, помогут сэкономить ваш бюджет и при этом получить услугу высокого уровня. Для детей также предусмотрены различные дисконтные программы и специальные предложения.

«Все свои» дает гарантию на услуги до трех лет.

Советы, мнение эксперта:

Главный врач клиники «Все свои» Маяковская Репин Игорь Сергеевич:

- Стоматология сегодня развивается очень быстрыми темпами. Успевать за всеми новшествами и успешно применять их в ежедневной практике является одной из важных задач в нашей деятельности. При этом, мы всегда стремимся предоставлять качественные услуги по доступной цене. Чтобы каждый наш пациент не только проявлял лояльность, а также мог порекомендовать нас своим друзьям и близким. И открою небольшой секрет, мы сделали своей миссией повлиять на сознание людей и донести, что обращение к стоматологу – не должно быть вынужденным или по острой боли. Посещая своего врача 1 раз в 6 месяцев, проводя регулярную профессиональную гигиену полости рта, вы предупредите риск возникновения кариеса, заболевания десен и прочих проблем. А в самых сложных ситуациях, обладая всеми необходимыми ресурсами, мы поможем и вернем вам свою уверенность и прекрасную улыбку.

Во «Все свои» работает свыше 700 высококвалифицированных врачей-стоматологов, которые прошли обучение в лучших учебных заведениях.

Заключение

Не стоит бояться стоматологов! На примере «Все свои», мы можем сказать, что комфортное, безболезненное и качественное лечение зубов можно получить по доступной цене! Не откладывайте свой поход к стоматологу.

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