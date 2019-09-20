2019-09-20T18:47:57+03:00
Пресс-релизы

Стоматология «Все свои» оказала стоматологические услуги различной сложности более 300 000 пациентов

Имея в распоряжении самое современное медицинское оборудование, врачи проводят даже самые сложные манипуляции как при острых состояниях, так и в плановом порядке
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Особенностью сети клиник «Все свои» является присутствие индивидуальных координаторов, которые обеспечат вам комфорт на протяжении всего периода лечения.Особенностью сети клиник «Все свои» является присутствие индивидуальных координаторов, которые обеспечат вам комфорт на протяжении всего периода лечения.
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«Все свои» - это сеть стоматологических клиник, которая расположена в трех городах. Первая клиника была открыта в Москве 14 лет назад. Сегодня «Все свои» – это 30 клиник в Москве, Санкт Петербурге и в Нижнем Новгороде, занимающих лидирующее место в оказании качественных и доступных стоматологических услуг. Все клиники сети находятся в шаговой доступности от метро и работают с удобным графиком для людей любой степени занятости, с 8:00 до 23:00. За время своего существования, стоматология «Все свои» оказала стоматологические услуги различной сложности более 300 000 пациентов. Имея в распоряжении самое современное медицинское оборудование, врачи проводят даже самые сложные манипуляции как при острых состояниях, так и в плановом порядке.

Все клиники сети находятся в шаговой доступности от метро и работают с удобным графиком для людей любой степени занятости, с 8:00 до 23:00.

Все клиники сети находятся в шаговой доступности от метро и работают с удобным графиком для людей любой степени занятости, с 8:00 до 23:00.

Во «Все свои» работает свыше 700 высококвалифицированных врачей-стоматологов, которые прошли обучение в лучших учебных заведениях. Компания стремится оказывать услуги высокого уровня и следит за современными тенденциями. Поэтому большое внимание уделяется профессиональному развитию врачей. Регулярно, врачи клиник «Все свои» посещают семинары и лекции как в России, так и за рубежом, в последующем внедряя и успешно применяя полученные знания и навыки на практике.

Оказание полного спектра стоматологических услуг как для взрослых, так и для детей, позволяет по праву считать «Все свои» семейной стоматологией. Еще одной особенностью во «Все свои» является присутствие индивидуальных координаторов, которые обеспечат вам комфорт на протяжении всего периода лечения, напоминая о визите, помогая в соблюдении рекомендаций врача и отвечая на все возникающие вопросы пациентов.

Для детей предусмотрены различные дисконтные программы и специальные предложения.

Для детей предусмотрены различные дисконтные программы и специальные предложения.

Различные акции и специальные предложения, как для новых пациентов, так и для постоянных, помогут сэкономить ваш бюджет и при этом получить услугу высокого уровня. Для детей также предусмотрены различные дисконтные программы и специальные предложения.

«Все свои» дает гарантию на услуги до трех лет.

Советы, мнение эксперта:

Главный врач клиники «Все свои» Маяковская Репин Игорь Сергеевич:

- Стоматология сегодня развивается очень быстрыми темпами. Успевать за всеми новшествами и успешно применять их в ежедневной практике является одной из важных задач в нашей деятельности. При этом, мы всегда стремимся предоставлять качественные услуги по доступной цене. Чтобы каждый наш пациент не только проявлял лояльность, а также мог порекомендовать нас своим друзьям и близким. И открою небольшой секрет, мы сделали своей миссией повлиять на сознание людей и донести, что обращение к стоматологу – не должно быть вынужденным или по острой боли. Посещая своего врача 1 раз в 6 месяцев, проводя регулярную профессиональную гигиену полости рта, вы предупредите риск возникновения кариеса, заболевания десен и прочих проблем. А в самых сложных ситуациях, обладая всеми необходимыми ресурсами, мы поможем и вернем вам свою уверенность и прекрасную улыбку.

Во «Все свои» работает свыше 700 высококвалифицированных врачей-стоматологов, которые прошли обучение в лучших учебных заведениях.

Во «Все свои» работает свыше 700 высококвалифицированных врачей-стоматологов, которые прошли обучение в лучших учебных заведениях.

Заключение

Не стоит бояться стоматологов! На примере «Все свои», мы можем сказать, что комфортное, безболезненное и качественное лечение зубов можно получить по доступной цене! Не откладывайте свой поход к стоматологу.

Узнать подробности и записаться на прием, вы можете по телефону горячей линии 7894444 или на сайте www.7894444.ru

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