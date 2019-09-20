«Друзьям» - 25: Чендлер сначала был геем, а актерам платили по миллиону за серию
В воскресенье, 22 сентября, у всех поклонников американского ситкома «Друзья» появится законное право на бокал шампанского: в этот день 25 лет назад вышла первая серия. Самое удивительное, что за все эти годы сериал не стал архивным экспонатом: его до сих пор крутят в эфире по всему миру. В России он вообще один из самых популярных и любимых проектов. В рейтинге «Кинопоиска» сериал занимает вторую строчку — выше только «Игра престолов». «Друзья» обогнали такие культовые проекты, как «Доктор Хаус», «Во все тяжкие». Причем сериал смотрят и пересматривают не только те, кто раз и навсегда полюбил его 25 лет назад, а молодежь! По данным исследования «Яндекса», «Друзьями» чаще всего интересуются люди 18-24 лет, которых на момент премьеры первой серии вообще не было.
Ситкомов про отдельные молодежные коллективы пруд пруди, но «Друзья» точнее других соответствуют ожиданиям вот уже нескольких поколений зрителей. Герои - невозможные симпатяги, с которыми так и норовит вас проассоциировать ваше же подсознание. А сколько с ними случилось хорошего! И любовь, и секс, и семьи завели. «Друзей» зверски приятно смотреть, это чрезвычайно психотерапевтический сериал: «У них все здорово, значит, и у меня все наладится». Вот что больше всего любят россияне в «Друзьях» (по данным «Яндекса»).
Герои - невозможные симпатяги, с которыми так и норовит вас проассоциировать ваше же подсознание
Самая популярная героиня
Моника Геллер (Кортни Кокс-Аркетт). Чаще всего люди ищут информацию в поисковике именно про нее. Любимые фрагменты: «Моника выходит замуж», «Моника танцует», «Моника переспала с Чендлером», «Начинает встречаться с Чендлером», «Рассказывает про эрогенные зоны».
Моника Геллер
На втором месте — Рейчел Грин (Дженнифер Энистон) с фрагментами «Празднует 30 лет», «Рожает», «Проигрывает квартиру», «Беременеет», «Заводит кошку».
Рейчел Грин
Меньше всего из девушек ищут информацию о Фиби Буффе (Лиза Кудроу). Любимые фрагменты: «Выходит замуж», «Делает картину», «Рожает», «Бегает», «Поет про драного кота».
Фиби Буффе
Самый популярный герой
Из мальчиков самый востребованный — Росс Геллер, старший брат Моники (Дэвид Швиммер). Люди не устают смотреть, как он «Женится», «Носит кожаные штаны», «Идет в солярий», «Покупает диван», «Играет на синтезаторе».
Росс Геллер
На втором месте Чендлер Бинг (Мэттью Перри): «Женится», «Начинает встречаться с Моникой», «Танцует», «Переспал с Моникой», «Делает предложение».
Чендлер Бинг
Джоуи Триббиани (Мэтт Леблан) только на третьей позиции: «Празднует 30 лет», «Говорит «Как дела?», «Учит французский», «Не делится едой», «Узнает про Монику и Чендлера».
Джоуи Триббиани
Самая популярная серия
Это серия из седьмого сезона, где всем героям исполняется 30 лет. А в целом фанатов проекта больше всего интересует пятый сезон — фрагменты оттуда пересматривают особенно часто. В пятом сезоне, напомним, в центре внимания отношения Моники и Чендлера.
ФАКТЫ
Они и правда друзья!
1. В США «Друзей» на протяжении десяти лет показывал канал NBC. Последнюю серию - она вышла 6 мая 2004 года — посмотрели 52,5 млн человек одновременно.
2. Кортни Кокс — 55 лет, Дженнифер Энистон — 50, Лизе Кудроу — 56, Мэтту Леблану — 52, Мэтью Перри — 50, Дэвиду Швиммеру — 52. И живите теперь с этим!
3. Сериал должен был называться «Кафе «Бессонница». Потом его переименовали в «Друзья как мы», затем в «Шестеро одиночек», пока, наконец, не остановились на простом и лаконичном: «Друзья».
4. Изначально Кортни Кокс брали на роль Рейчел.
5. Действие разворачивается в Нью-Йорке, но там не было снято ни кадра — съемки шли в Калифорнии.
6. За кадром смеются настоящие люди: съемки проходили в студии на глазах реальных зрителей (кроме некоторых серий, когда важно было не раскрывать интригу раньше времени).
7. Гонорар актеров достигал $1 млн за серию. Каждый заработал не менее $100 млн! Причем в начале съемок им платили всего по $22 тысячи.
8. Все актеры, кроме Кортни Кокс, были совершенно неизвестны публике. Сериал изменил их жизни. А Леблан признавался, что на момент проб у него в кармане было всего $11 и полная безнадега в душе.
9. Чендлера хотели сделать геем, но потом продюсеры передумали.
10. Вся шестерка актеров — в самом деле друзья! Уже 25 лет.
А давайте соберем «Друзей»
КСТАТИ
А давайте соберем «Друзей»
Компания Lego специально к юбилею сериала выпустила набор Lego Ideas Friends Central Perk. Это та самая кофейня, где 10 лет собирались друзья. Продается он и в России, стоит от 8 до 10 тысяч рублей. На коробке указано возрастное ограничение: 16+. Запомните артикул: 21319. Чендлер, Джоуи, Росс, Рэйчел, Моника и Фиби - в набор входят фигурки всех героев.
ИСТОЧНИК KP.RU