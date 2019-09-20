2019-09-20T19:37:11+03:00
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«Друзьям» - 25: Чендлер сначала был геем, а актерам платили по миллиону за серию

Почему вечно молодой ситком обожают россияне, которые на момент премьеры даже не родились
Антонина ВЕТКИНА
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Ситкомов про отдельные молодежные коллективы пруд пруди, но «Друзья» точнее других соответствуют ожиданиям вот уже нескольких поколений зрителейСиткомов про отдельные молодежные коллективы пруд пруди, но «Друзья» точнее других соответствуют ожиданиям вот уже нескольких поколений зрителей
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В воскресенье, 22 сентября, у всех поклонников американского ситкома «Друзья» появится законное право на бокал шампанского: в этот день 25 лет назад вышла первая серия. Самое удивительное, что за все эти годы сериал не стал архивным экспонатом: его до сих пор крутят в эфире по всему миру. В России он вообще один из самых популярных и любимых проектов. В рейтинге «Кинопоиска» сериал занимает вторую строчку — выше только «Игра престолов». «Друзья» обогнали такие культовые проекты, как «Доктор Хаус», «Во все тяжкие». Причем сериал смотрят и пересматривают не только те, кто раз и навсегда полюбил его 25 лет назад, а молодежь! По данным исследования «Яндекса», «Друзьями» чаще всего интересуются люди 18-24 лет, которых на момент премьеры первой серии вообще не было.

Ситкомов про отдельные молодежные коллективы пруд пруди, но «Друзья» точнее других соответствуют ожиданиям вот уже нескольких поколений зрителей. Герои - невозможные симпатяги, с которыми так и норовит вас проассоциировать ваше же подсознание. А сколько с ними случилось хорошего! И любовь, и секс, и семьи завели. «Друзей» зверски приятно смотреть, это чрезвычайно психотерапевтический сериал: «У них все здорово, значит, и у меня все наладится». Вот что больше всего любят россияне в «Друзьях» (по данным «Яндекса»).

Герои - невозможные симпатяги, с которыми так и норовит вас проассоциировать ваше же подсознание

Герои - невозможные симпатяги, с которыми так и норовит вас проассоциировать ваше же подсознание

Самая популярная героиня

Моника Геллер (Кортни Кокс-Аркетт). Чаще всего люди ищут информацию в поисковике именно про нее. Любимые фрагменты: «Моника выходит замуж», «Моника танцует», «Моника переспала с Чендлером», «Начинает встречаться с Чендлером», «Рассказывает про эрогенные зоны».

Моника Геллер

Моника Геллер

На втором месте — Рейчел Грин (Дженнифер Энистон) с фрагментами «Празднует 30 лет», «Рожает», «Проигрывает квартиру», «Беременеет», «Заводит кошку».

Рейчел Грин

Рейчел Грин

Меньше всего из девушек ищут информацию о Фиби Буффе (Лиза Кудроу). Любимые фрагменты: «Выходит замуж», «Делает картину», «Рожает», «Бегает», «Поет про драного кота».

Фиби Буффе

Фиби Буффе

Самый популярный герой

Из мальчиков самый востребованный — Росс Геллер, старший брат Моники (Дэвид Швиммер). Люди не устают смотреть, как он «Женится», «Носит кожаные штаны», «Идет в солярий», «Покупает диван», «Играет на синтезаторе».

Росс Геллер

Росс Геллер

На втором месте Чендлер Бинг (Мэттью Перри): «Женится», «Начинает встречаться с Моникой», «Танцует», «Переспал с Моникой», «Делает предложение».

Чендлер Бинг

Чендлер Бинг

Джоуи Триббиани (Мэтт Леблан) только на третьей позиции: «Празднует 30 лет», «Говорит «Как дела?», «Учит французский», «Не делится едой», «Узнает про Монику и Чендлера».

Джоуи Триббиани

Джоуи Триббиани

Самая популярная серия

Это серия из седьмого сезона, где всем героям исполняется 30 лет. А в целом фанатов проекта больше всего интересует пятый сезон — фрагменты оттуда пересматривают особенно часто. В пятом сезоне, напомним, в центре внимания отношения Моники и Чендлера.

ФАКТЫ

Они и правда друзья!

1. В США «Друзей» на протяжении десяти лет показывал канал NBC. Последнюю серию - она вышла 6 мая 2004 года — посмотрели 52,5 млн человек одновременно.

2. Кортни Кокс — 55 лет, Дженнифер Энистон — 50, Лизе Кудроу — 56, Мэтту Леблану — 52, Мэтью Перри — 50, Дэвиду Швиммеру — 52. И живите теперь с этим!

3. Сериал должен был называться «Кафе «Бессонница». Потом его переименовали в «Друзья как мы», затем в «Шестеро одиночек», пока, наконец, не остановились на простом и лаконичном: «Друзья».

4. Изначально Кортни Кокс брали на роль Рейчел.

5. Действие разворачивается в Нью-Йорке, но там не было снято ни кадра — съемки шли в Калифорнии.

6. За кадром смеются настоящие люди: съемки проходили в студии на глазах реальных зрителей (кроме некоторых серий, когда важно было не раскрывать интригу раньше времени).

7. Гонорар актеров достигал $1 млн за серию. Каждый заработал не менее $100 млн! Причем в начале съемок им платили всего по $22 тысячи.

8. Все актеры, кроме Кортни Кокс, были совершенно неизвестны публике. Сериал изменил их жизни. А Леблан признавался, что на момент проб у него в кармане было всего $11 и полная безнадега в душе.

9. Чендлера хотели сделать геем, но потом продюсеры передумали.

10. Вся шестерка актеров — в самом деле друзья! Уже 25 лет.

А давайте соберем «Друзей»

А давайте соберем «Друзей»

КСТАТИ

А давайте соберем «Друзей»

Компания Lego специально к юбилею сериала выпустила набор Lego Ideas Friends Central Perk. Это та самая кофейня, где 10 лет собирались друзья. Продается он и в России, стоит от 8 до 10 тысяч рублей. На коробке указано возрастное ограничение: 16+. Запомните артикул: 21319. Чендлер, Джоуи, Росс, Рэйчел, Моника и Фиби - в набор входят фигурки всех героев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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