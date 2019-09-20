«Друзьям» - 25: Чендлер сначала был геем, а актерам платили по миллиону за серию

В воскресенье, 22 сентября, у всех поклонников американского ситкома «Друзья» появится законное право на бокал шампанского: в этот день 25 лет назад вышла первая серия. Самое удивительное, что за все эти годы сериал не стал архивным экспонатом: его до сих пор крутят в эфире по всему миру. В России он вообще один из самых популярных и любимых проектов. В рейтинге «Кинопоиска» сериал занимает вторую строчку — выше только «Игра престолов». «Друзья» обогнали такие культовые проекты, как «Доктор Хаус», «Во все тяжкие». Причем сериал смотрят и пересматривают не только те, кто раз и навсегда полюбил его 25 лет назад, а молодежь! По данным исследования «Яндекса», «Друзьями» чаще всего интересуются люди 18-24 лет, которых на момент премьеры первой серии вообще не было.

Ситкомов про отдельные молодежные коллективы пруд пруди, но «Друзья» точнее других соответствуют ожиданиям вот уже нескольких поколений зрителей. Герои - невозможные симпатяги, с которыми так и норовит вас проассоциировать ваше же подсознание. А сколько с ними случилось хорошего! И любовь, и секс, и семьи завели. «Друзей» зверски приятно смотреть, это чрезвычайно психотерапевтический сериал: «У них все здорово, значит, и у меня все наладится». Вот что больше всего любят россияне в «Друзьях» (по данным «Яндекса»).

Герои - невозможные симпатяги, с которыми так и норовит вас проассоциировать ваше же подсознание

Самая популярная героиня

Моника Геллер (Кортни Кокс-Аркетт). Чаще всего люди ищут информацию в поисковике именно про нее. Любимые фрагменты: «Моника выходит замуж», «Моника танцует», «Моника переспала с Чендлером», «Начинает встречаться с Чендлером», «Рассказывает про эрогенные зоны».

Моника Геллер

На втором месте — Рейчел Грин (Дженнифер Энистон) с фрагментами «Празднует 30 лет», «Рожает», «Проигрывает квартиру», «Беременеет», «Заводит кошку».

Рейчел Грин

Меньше всего из девушек ищут информацию о Фиби Буффе (Лиза Кудроу). Любимые фрагменты: «Выходит замуж», «Делает картину», «Рожает», «Бегает», «Поет про драного кота».

Фиби Буффе

Самый популярный герой

Из мальчиков самый востребованный — Росс Геллер, старший брат Моники (Дэвид Швиммер). Люди не устают смотреть, как он «Женится», «Носит кожаные штаны», «Идет в солярий», «Покупает диван», «Играет на синтезаторе».

Росс Геллер

На втором месте Чендлер Бинг (Мэттью Перри): «Женится», «Начинает встречаться с Моникой», «Танцует», «Переспал с Моникой», «Делает предложение».

Чендлер Бинг

Джоуи Триббиани (Мэтт Леблан) только на третьей позиции: «Празднует 30 лет», «Говорит «Как дела?», «Учит французский», «Не делится едой», «Узнает про Монику и Чендлера».

Джоуи Триббиани

Самая популярная серия

Это серия из седьмого сезона, где всем героям исполняется 30 лет. А в целом фанатов проекта больше всего интересует пятый сезон — фрагменты оттуда пересматривают особенно часто. В пятом сезоне, напомним, в центре внимания отношения Моники и Чендлера.

ФАКТЫ

Они и правда друзья!

1. В США «Друзей» на протяжении десяти лет показывал канал NBC. Последнюю серию - она вышла 6 мая 2004 года — посмотрели 52,5 млн человек одновременно.

2. Кортни Кокс — 55 лет, Дженнифер Энистон — 50, Лизе Кудроу — 56, Мэтту Леблану — 52, Мэтью Перри — 50, Дэвиду Швиммеру — 52. И живите теперь с этим!

3. Сериал должен был называться «Кафе «Бессонница». Потом его переименовали в «Друзья как мы», затем в «Шестеро одиночек», пока, наконец, не остановились на простом и лаконичном: «Друзья».

4. Изначально Кортни Кокс брали на роль Рейчел.

5. Действие разворачивается в Нью-Йорке, но там не было снято ни кадра — съемки шли в Калифорнии.

6. За кадром смеются настоящие люди: съемки проходили в студии на глазах реальных зрителей (кроме некоторых серий, когда важно было не раскрывать интригу раньше времени).

7. Гонорар актеров достигал $1 млн за серию. Каждый заработал не менее $100 млн! Причем в начале съемок им платили всего по $22 тысячи.

8. Все актеры, кроме Кортни Кокс, были совершенно неизвестны публике. Сериал изменил их жизни. А Леблан признавался, что на момент проб у него в кармане было всего $11 и полная безнадега в душе.

9. Чендлера хотели сделать геем, но потом продюсеры передумали.

10. Вся шестерка актеров — в самом деле друзья! Уже 25 лет.

А давайте соберем «Друзей»

КСТАТИ

А давайте соберем «Друзей»

Компания Lego специально к юбилею сериала выпустила набор Lego Ideas Friends Central Perk. Это та самая кофейня, где 10 лет собирались друзья. Продается он и в России, стоит от 8 до 10 тысяч рублей. На коробке указано возрастное ограничение: 16+. Запомните артикул: 21319. Чендлер, Джоуи, Росс, Рэйчел, Моника и Фиби - в набор входят фигурки всех героев.