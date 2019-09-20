Елизавету II приняли за простую пенсионерку, а Меркель не смогла найти Гамбург на карте

Президенты и короли кажутся небожителями. Которые даже чихнуть или засмеяться не по протоколу не могут. Между тем они - такие же люди. И так же попадают в нелепые ситуации, как и мы. «КП» вспоминает самые анекдотичные происшествия, от которых оказались не застрахованы даже сильные мира сего.

Ландыш - яд для монарха

В Британии главным шутником в правящей династии Виндзоров является, конечно, 93-летняя королева Елизавета II. В конце августа она отдыхала в своем шотландском имении Балморал. Во время таких отпусков «бабушка всея Британии» обычно одевается, как английская пенсионерка: плащ, резиновые сапоги и платочек. Типичная старушка божий одуванчик. И вот во время прогулки с охранником по парку на ее величество налетели американские туристы. Они стали интересоваться, местная ли она и видела ли когда-нибудь королеву. Поняв, что ее не признали, Елизавета II решила, как говорит молодежь, потроллить американцев.

В Британии главным шутником в правящей династии Виндзоров является, конечно, 93-летняя королева Елизавета II.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я не видела, а этот сэр - да, - старушка кивнула на своего охранника. И гордо ушла, так и не раскрыв инкогнито.

Другая излюбленная тема для шуток при дворе - возраст королевы. Во время одного из торжественных приемов по случаю 90-летия Елизаветы II заморский премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что он - 12-й глава правительства Канады, сменившийся за время ее правления.

Английская королева не смолчала:

- Спасибо, господин премьер-министр, что заставили меня почувствовать себя такой старой.

А несколько лет назад во время цветочного фестиваля в английском Челси одна из участниц праздника рассказала королеве, что в древности ландыши считались ядовитым растением.

- То-то мне на этой неделе подарили аж два букета, - деланно задумалась Елизавета II. - К чему бы это?

Джастин Трюдо отметил, что он - 12-й глава правительства Канады, сменившийся за время правления королевыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Лбом в президентскую дверь

С американскими президентами курьезы тоже происходят постоянно. В лидерах здесь - Джордж Буш-младший. В 2005 году во время поездки в Китай он давал пресс-конференцию. И из-за длительного перелета и смены часовых поясов (джетлага) выглядел неважно. Журналисты из жалости спросили Буша о самочувствии.

- Вы что, о джетлаге не слышали?! - вспылил президент США и двинулся к выходу, давая понять, что разговор окончен.

Но там, где, по его мнению, должна была находиться дверь, таковой не оказалось. Буш-младший долго пытался выйти в никуда и бился головой о стену (в буквальном смысле). И лишь когда помощники развернули его, точно заводного солдатика, к настоящему выходу - смог выйти из ситуации.

Другой анекдот произошел с Бушем-старшим в Австралии. Проезжая в лимузине по улицам Канберры, он показал толпе встречающих два пальца в форме буквы V (знак победы). Только малость не рассчитал и ладонь повернул к себе. Радостные австралийцы изменились в лице и под крики «фу» ответили Бушу-старшему тем же жестом. Только спустя некоторое время американский президент узнал, что для страны кенгуру этот знак - все равно как в Европе показать толпе средний палец. Пришлось извиниться.

Казус произошел с Бушем-старшим в АвстралииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Преемника Буша Барака Обаму тоже преследовали неудачи. Но уже с дверями. Особенно в начальные сто дней президентства. Однажды первый темнокожий хозяин Белого дома попытался войти в Овальный кабинет снаружи. Нашел подходящую дверь. Но почему-то без ручки. Стал ломиться. Оказалось, это большое окно, а настоящая дверь где-то рядом.

Однажды первый темнокожий хозяин Белого дома Барак Обама попытался войти в Овальный кабинет снаружи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как Трамп королевскую грядку затоптал

Героем другого анекдотичного случая вновь стали американцы. В этом году на Британские острова приезжал с госвизитом сам президент США Дональд Трамп. И его вертолеты, дважды садившиеся перед Букингемским дворцом, оставили глубокие рытвины на знаменитом английском газоне.

В этом году на Британские острова приезжал с госвизитом сам президент США Дональд Трамп.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Иди, посмотри на мою лужайку. Она уничтожена! - пожаловалась королева другому своему гостю - премьер-министру Австралии Скотту Моррисону. (Встреча с ним проходила на следующий день после визита Трампа.)

Затем начался пресс-подход. И в момент беседы Елизаветы II и журналистов раздался рев пролетающего геликоптера, заглушивший слова монархини.

- И почему они пролетают именно тогда, когда ведешь разговор?! Этот вертолет шумит так, как Трамп или Обама, - заметила Елизавета, намекая на страсть последних американских лидеров к громким пафосным речам.

Гамбург в Коми

Провал не обошел стороной и канцлера Германии Ангелу Меркель. Во время открытого урока в одной из международных школ женщину-политика попросили показать на карте ее родной город Гамбург. Канцлер долго изучала местность и настойчиво тыкала пальцем в территорию России. Как ей казалось, Гамбург, по ее версии, должен был находиться где-то в районе Сыктывкара.

Исправить ситуацию смогла лишь директор школы. Хорошо хоть двойку по географии первому лицу не влепила.

Эти две женщины - почти одногодкиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Не менее забавный ляп приключился с канцлером во время поездки во Францию по случаю столетия окончания Первой мировой войны. После открытия мемориальной таблички хозяин встречи, президент Эммануэль Макрон, и Меркель пошли в народ. Одна из парижских старушек, не веря своему счастью, после рукопожатия с Макроном обратилась к Меркель со словами... «мадам Макрон». Подслеповатая пенсионерка от волнения приняла Меркель за супругу французского президента - Брижит (справедливости ради, эти две женщины - почти одногодки).

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«Бомбардировка России начнется через пять минут»

В 1984 год, готовясь к одному из своих традиционных субботних радиообращений к американцам, президент Рональд Рейган сказал в микрофон:

- Мои соотечественники, я рад сообщить вам, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут.

Позже выяснилось, что это была проверка, работает ли микрофон. И он действительно работал. Запись попала в руки американских журналистов и была обнародована - случился грандиозный международный скандал!

Рейган неосторожно проверил микрофонФото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешний американский президент Дональд Трамп тоже славится неожиданными высказываниями. На одном из саммитов он решил подшутить над президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Тот опаздывал на встречу, и тогда Трамп спросил:

- А где мой любимый диктатор?

Это было сказано громко, слова Трампа расслышали все присутствовавшие - египетские и американские чиновники.