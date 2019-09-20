Алексей Фурсин: «Для бизнеса действует 234 меры господдержки. Достаточно?»

В недавно появившемся в Москве новом сетевом кафе, которое открыл 4 месяца назад молодой предприниматель Павел Смирнов, поговорить в неформальной обстановке о возможностях для малого и среднего бизнеса столицы собрались журналисты ведущих российских СМИ и руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Кафе называется «Рогалик».

- А давайте мы вам мастер-класс проведем — научим делать вкуснейшие рогалики? - предложил предприниматель Смирнов.

- А давайте! - согласились Алексей Фурсин и пришедшие на встречу журналисты.

Мы особым образом раскатали тесто, разместили в нем вишневую начинку, скатали в рогаличью форму и передали наши творения мастеру печи. Сами сели пить чай-кофе с плюшками. Первое слово дали новоиспеченному предпринимателю, будущему миллионеру г-ну Смирнову.

- Наша компания относительно молодая, - уверенным голосом презентовал себя Павел Смирнов, совладелец и руководитель проекта сети кулинарии «Рогалик». - Свой первый бизнес мы с моим деловым партнером запустили в 2016-м — кафе-кондитерскую на Никольской. А в мае 2019-го открыли еще одно предприятие на Земляном валу. Здесь у нас вдвое больше помещение, что дало нам возможность организовать еще и производство - в кухонной зоне мы выпекаем рогалики, пирожки, безе и другие кондитерские изделия, которые продаем и здесь, и в нашем «никольском» кафе. О себе мы заявляем как о сети кулинарии с русской исторической концепцией. Нам удалось найти и восстановить те самые любимые многими рецепты кулинарии и мы продолжаем их собирать. Раньше хитом был традиционный, легендарный рогалик с вишней. Мы обновили «линейку» и сделали рогалик со смородиной, ревенем, сгущенкой... Жители района, кстати, делятся с нами традиционными кулинарными рецептами и много интересного рассказывают.

- Сложно было открыться?- спрашиваю Павла.

- Открыться всегда в принципе не просто: есть вопросы бизнес-планирования, проектирования пространства, финансов... Самое сложное было — решиться. А когда решился, пути обратно уже нет, уверенно идешь вперед! На старте мы привлекли консультантов, экспертов в кулинарном бизнесе. Особо отмечу, что мы получили серьезную помощь от городского Департамента предпринимательства и инновационного развития. Московский фонд содействия кредитованию малого бизнеса, подведомственный Департаменту, помог нам получить в одном из крупных банков кредит в 25 миллионов рублей на выгодных условиях. Фонд предоставил банку гарантии в отношении нас на 70% от всей суммы кредитной линии. Благодаря этому мы и смогли открыть данную локацию. Окупаемость по нашим расчетам составит 3 года. В будущее смотрим уверенно. И даже планируем расширять нашу сеть по франшизе.

За вкуснейшей трапезой завязалась и беседа.

Во время делового завтрака поговорили о новых возможностях для малого и среднего бизнеса столицы.

- В Москве годовой кредитный портфель для малого и среднего бизнеса составляет 1,5 триллиона рублей! И по нашим данным за 9 месяцев 2019 года, идет рост получения кредитов предпринимателями, - рассказал Алексей Фурсин. - И я скажу, что это не потолок. Срок рассмотрения заявки гарантийным фондом сегодня составляет до 3 дней. И мы установили не только минимальный срок рассмотрения, но и минимальный набор документов для гарантии в получении бизнесменами кредитов. Речь идет о поручительстве государства под кредит. Банки хотят от предпринимателей 100-процентное обеспечение по будущему кредиту. Где предпринимателю такое обеспечение взять?..

- О да, это точно! Любой банк хочет получить в обеспечение все, что ты неосмотрительно не спрятал! - с улыбкой добавил совладелец кафе Павел Смирнов. - «И вот эту вашу машину мы тоже внесем в список, и депозит у нас разместите, и вексель купите»… Банк страхует свои риски...

- ...Да, и государственная гарантийная система позволяет часть рисков перенести на гарантийные фонды, - продолжил глава Департамента предпринимательства Алексей Фурсин. - Есть федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, и есть региональные корпорации. Как, например, наш Московский гарантийный фонд — самый крупный из регионов страны, его капитал порядка 10 миллиардов рублей. И сейчас у нас уже очень весомый портфель таких поручительств перед банками. 70% суммы обеспечения мы берем на себя. И разработали процедуры упрощения документооборота.

По словам Фурсина, подобная схема действует и в системе госзаказа. Предприниматель, хорошо зарекомендовавший себя в процессе работы с госзаказом, также может рассчитывать на полную поддержку Фонда. У государства есть и новые инструменты господдержки малого и среднего бизнеса во всех направлениях, включая экспортные. А также разрабатываются новые.

Кстати, мне показался интересным прозвучавший комментарий, что уже несколько лет фонд работает по схеме самообеспечения, не используя государственные деньги. И партнерами Фонда выступают уже 70 российских банков.

...А вот и испеченные нами рогалики подоспели к интересному разговору! Пробуя сделанные своими руками свежайшую выпечку, мы не преминули спросить у главы департамента, а сколько же в Москве всего мер господдержки бизнеса, и сколько аналогичных — в других мировых столицах, скажем, в Париже или Нью-Йорке?

- Интересный поворот — устроить такой баттл мер господдержки! - одобрил Алексей Фурсин. - Могу сразу сказать, что у нас и федеральных, и региональных мер господдержки (малого и среднего бизнеса, промышленности, инновационных стартапов, инвесткомпаний... в общем всех категорий получателей) - ровно 234! Субсидии на оборудование, на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, субсидии на франшизы (субсидируем затраты в пределах 1 миллиона рублей, запустили со 2 сентября), субсидии на экспорт, сертификацию, патентование, транспортивку и так далее… Знают ли обо всех имеющихся возможностях получить господдержку потенциальные получатели, вот в чем вопрос!

За рубежом правительства стран малоуступчивы в том, чтобы идти даже на минимальную поддержку бизнеса. В большей степени там государства чаще вкладываются в образование, консультации и гранты. Отдельные страны делают ставку на удешевление денег — то есть выдают гарантии поручительства перед банками и некоторые субсидии.

Беседуя с умными людьми о развитии предпринимательства у нас, я подумал, что при таком количестве имеющихся сегодня возможностей наш бизнес должен развиваться сверхтемпами. Ведь чего проще? Соберись с духом и мыслями, и действуй! Но процент россиян, имеющих Своё Дело, у нас все еще не высок по сравнению с западными странами. Под занавес чаепития я собрался предложить Алексею Фурсину замечательную на мой взгляд идею — чтобы успешных предпринимателей в стране стало больше, следует формировать у россиян лидерское, предпринимательское мышление (возможно, прямо со школьной скамьи) и давать бизнесу гарантии того, что «правила игры» в законодательстве будут стабильными десятилетиями.

Дискуссионная, конечно, тема…

И время чаепития истекло.

Так что это будет следующей темой встречи.