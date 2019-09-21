Легендарное шоу «Форт Боярд» возвращается в эфир

Это для французов форт Боярд - возведенная во времена Наполеона крепость в Бискайском заливе, заброшенный недострой, где на крыше загорала Брижит Бардо (х/ф «Отдых воина»), а на террасе погибал Ален Делон (х/ф «Искатели приключений»). Для русского человека форт Боярд - это карлики Паспарту и Пастам, шепот мудрого старца Фура и долгожданный звон монет в финале масштабного телешоу, снятого в декорациях древнего замка. Знаменитый проект после длительной паузы возвращается. Шесть лет назад шоу выходило в эфире Первого канала, а теперь появится на СТС.

«В нас роста мало, но мы в тельняшках»

Проект пришел к нам из Франции, где в 1980 году вышла телеигра «Охота за сокровищами», - там игроки искали в форте табакерку Наполеона I, ведь крепость начали возводить именно при нем. А через десять лет канал Antenne 2 запустил в эфир приключенческое шоу Les Cles De Fort Boyard (с французского - «Ключи от форта Боярд»), впоследствии ставшее просто «Фортом Боярд».

Участники бегали по крепости и выполняли экстремальные задания на логику, скорость, выносливость, добывая при этом ключи и патроны с подсказками. Подсказки в финале использовали, чтобы вскрыть сокровищницу с драгоценными монетами и отгадать кодовое слово. Потом звучала триумфальная музыка, территорию орошал монетами золотой фонтан, а участники быстро выносили богатства за ворота. Соревнование проходило и в однокомандной, и в двухкомандной концепции - когда две сборные пробуют опередить друг друга.

Всем, кто «ценит» творчество Ольги Бузовой, новый «Форт Боярд» наверняка понравится. Фото: Канал СТС

По сути, французы придумали замок квестов, в который мог прийти каждый телеканал и отснять своих героев. Пьеса в антураже романа «Граф Монте-Кристо». Это мы, наивные, верили в детстве, что колоритные обитатели форта Боярд на самом деле там живут. Нет, это были актеры, исполняющие роли. Хранят ключи и сопровождают игроков карлики в тельняшках - Паспарту (Андре Буше), Пастам (Ален Прево) и примкнувший к ним Пасмюрай (Энтони Ляборд). Изрекает афоризмы и загадывает головоломки бородатый старец Фура (его играли разные актеры, в том числе и Василий Ливанов, Александр Адабашьян и Александр Филиппенко - для российской версии проекта). Заведует тиграми темнокожая Фелиндра (дрессировщица Моник Ажон). Борется в грязи с игроками самая сильная женщина форта Леди Бу (Майян Этчекопар). Тюремщик и повелитель гонга - месье Лябуль (Ив Маршессо).

Кто остался в новой версии? Паспарту и Пастам - точно, Фелиндра и старец Фура (его сыграет Оливье Сиу) - тоже, а вот Лябуль скончался в 2014 году в возрасте 62 лет.

«Не грыжа, а стул пожиже!»

В России проект впервые вышел в 1998 году на телеканале НТВ, и вели его Леонид Парфенов и Елена Ханга. Шоу кочевало по каналам, меняло название и ведущих, которыми в разное время были Сергей Брилев, Яна Батыршина, Леонид Ярмольник, Оксана Федорова, Елена Корикова, Анна Ардова и даже боксер Николай Валуев.

Реанимированный «Форт Боярд» поручили вести Сергею Шнурову. «У тебя не грыжа, а стул пожиже!» - с такими словами обратился ведущий к перепуганному комику Таиру Мамедову во время одного из конкурсов. Помимо Мамедова мишенью для шнуровских шуточек стали Ольга Бузова, Юлия Ковальчук, Варвара Визбор, Денис Никифоров, Анна Старшенбаум и многие другие знаменитости.

Старец Фура - ключевая фигура шоу. Кто только не появлялся в этом образе - например, наш Александр Филиппенко (в кружке), изобразивший старца в одной из российских версий, или француз Ян Ле Гак. Фото: Канал СТС, Канал «Россия 1»

Что касается испытаний, то правильнее было бы назвать их пытками. Участникам придется нырять в бассейн к крокодилам, ходить по тросу между стенами крепости, терпеть дождь из тараканов, змей и жуков. За всю историю шоу ни один участник, к счастью, не умер, но каждый раз люди выполняют задания с ужасом. В этом и драйв: вдруг сорвется и упадет, вдруг змея ужалит, вдруг ворота захлопнутся? Представьте: Ольгу Бузову подвесят на 30-метровой высоте и отдадут на съедение пчелам. Разве такое можно пропустить?

Кстати, проиграть в шоу нельзя - утешительный приз составляет три тысячи евро (212 тысяч рублей). Максимальный куш, который смогли унести игроки, - 37 тысяч евро (2,6 миллиона рублей).

И напоследок небольшое разочарование: никакой сокровищницы в форте нет. Это декорация, придуманная художником-оформителем в 1989 году. Ее монтируют во внутреннем дворике: стены обшиты пластиком, имитирующим камень. Но кайфа от этого не убавляется!

«Форт Боярд». С 22 сентября по воскресеньям, в 17.00, СТС.