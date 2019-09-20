Правмир - это СМИ, а не глас русской церкви

Интересное времечко настало. Можно собраться и учредить Буддийский орден, Лигу православных галактики или Мусульманскую Ассамблею Земли. Просто зарегистрируй газету, сайт, компанию… Для достижения читательского доверия можешь пригласить священника, имама или буддистского монаха. Именно такие мысли меня посещают в последние годы при чтении материалов сайта Правмир.ру — ресурса, вокруг которого все больше скандалов. В Фейсбуке даже есть страница «Правмир — псевдоправославный портал». Правду там пишут или нет, неизвестно, но оторопь при прочтении берет.

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«Ты должен быть мужиком». Самое страшное, что можно сказать сыну».

Я хорошо изучила какими способами западному обществу навязываются разные сексуальные безумия. Это делается не враз, не в лоб. Это вбрасывается через СМИ постепенно. Например, сейчас в Канаде, в Британии, активно меняют детям пол. Как дошло до жизни такой? Помню статьи в западных газетах, о том, что «а почему девочки играют куклами, а мальчики — машинками? Давайте мальчикам кукол раздадим». И другие, доказывающие, что мальчики, может быть, и юбочки бы носили с удовольствием, и надо разрешить им плакать… Мужественность убивали и убивают и другими способами: детей в школах учат не давать сдачи, а ябедить; мужчин можно арестовывать по доносу женщины (бил, изнасиловал) без особых доказательств.

Какую связь это имеет с Правмиром? А вы почитайте там статьи Димы Зицера, которого на сайте именуют педагогом. Вот одно интервью с ним, которое называется революционно — «Ты должен быть мужиком». Самое страшное, что можно сказать сыну».

«Это самое страшное, что можно сказать вообще», - убеждает Зицер православную аудиторию. И продолжает: «Я – оптимист и верю, что мир движется в направлении к идеалу». К какому идеалу — не поясняет. Но можно догадаться из последующих слов: «Я, кстати говоря, совершенно не против гендерного разделения, просто не до конца понимаю, что это такое». «Я никогда не был папой мальчика, - говорит Зицер. - Но по моим наблюдениям, это то же самое, что быть папой девочки».

Далее он переходит к вопросу о том, надо ли воспитывать из мальчиков защитников. «Допустим, мне говорят: “Ты должен защищать семью”. Человек вырастает и знает, что его главная роль – защитник. И вот он смотрит вокруг, а вроде бы защищать не от чего. Надо придумать войну. И если эта война не получается вне семьи, я устрою ее дома. Потому что я – защитник».

В общем, если вы воспитываете «мужика» из сына, да еще защитника, убейтесь о стену, а лучше спрячьте топор, а то он вас порубает, не найдя иной войны.

Чем уж так не нравится автору портала воспитание «настоящих мужиков» и защитников? Почему Правмир это публикует? Не оттого ли, что сайт сегодня напоминает баррикаду, из-за которой сражаются с судебной властью? Тогда, конечно, «защитники» и «настоящие мужики» пугают! Они же часто в форме Росгвардии. На странице Правмира в Фейсбуке — сводки с политбоев: кто пикет провел, кто к чему воззвал, и собственное «Открытое письмо священников» с требованием выпустить невинных агнцев. (Кстати, в соцсетях появилось видео, на котором отчетливо видно сопротивление П.Устинова полиции).

А тем временем на Западе, с которого нам уже лет тридцать как советуют брать пример, если митинг несанкционированный — за него наказывают крупными штрафами. А если вы подняли руку на полицию, или даже если просто сопротивлялись, вас будут судить. А бывает, пристреливают. И общественность не вмешивается. Закон есть закон.

Но вернемся к поднимаемому Правмиром гендерному вопросу.

«НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА — ЭТО СУЩЕСТВО...»

– «Настоящий мужчина» для вас – бессмысленное выражение? - спрашивает журналист Зицера.

– Ну да, - отвечает Дима. - Единственное, что приходит в голову, это только «Москва слезам не верит». Вот это вот существо, которое там ходит.

– Получается, вам не близка родительская установка для мальчиков защищать слабых, быть опорой?

- Правильно, надо защищать слабых и вообще стремиться к добру. Но это опять же не зависит от пола. Во-первых, девочек жалко: у них отбирают эту чудесную часть взаимодействия с действительностью. И у мальчиков как-то отбирают все остальное. А если слабый не в обиде, то как же мне себя реализовывать? Обидеть слабого и немедленно его защитить, вероятно.

Вы что-то поняли в этом чудесном ответе? Я поняла, что не надо защищать девочек, так как своим вмешательством вы лишаете их чудесной возможности схлопотать по физиономии. Но, может, я неправа, перечитайте еще раз.

Потом педагог будто спохватывается, что он не в Амстердаме: «То, что я говорю сейчас, вообще не означает отрицания половой основы, сексуальной основы, гендерной основы. Просто это иначе устроено. Это устроено не пошло, понимаете, какая история”.

Я православный читатель и я не понимаю. Я только вижу, что статьи автора сайта Правмир построены по принципу из Салтыкова-Щедрина - «чтобы никто ничего не понял, но всякий бы облизывался». Выглянули ушки перекройщика гендерных ролей, прошелестело, что мужчинам свойственна нежность, и «какой мужественности, свирепости они (женщины) в них ищут?» и спрятались под объяснения, что сам-то я, мол, различия между полами понимаю - «личностные, природные». А потом и в слабости женщин давайте усомнимся. «Женщина должна быть слабой? Нет, мне кажется, не должна. Ей, возможно, приятно почувствовать себя слабой. Ну, отлично, почувствуй. А почему нет? Если в паре прикольно это, чувствуй, сколько хочешь. А бывает, что пара устроена абсолютно наоборот. А бывает еще куча вариантов».

Какую цель преследует ресурс, запугивая читателей и врачей? Настроить медиков против власти? Создать у больных ощущение конца света?

Справедливости ради отмечу, что Зицер имеет полное юридическое право пропагандировать свои воззрения. Но имеет ли редакция моральное право публиковать все это на православном ресурсе? На мой взгляд, это все равно, что в ортодоксальной еврейской газете пропагандировать работу по субботам, или на мусульманском журнале публиковать рецепты блюд из свинины.

Вы помните, в начале статьи я упомянула, что мальчикам в западных СМИ советовали раздать куклы? Эта тема не обойдена и на Правмире стороной. Еще одна статья называется «Если Настя говорит: «Я хочу быть летчиком» – нет причин не стать им. Но в три года у нее отняли машинку и сказали: «Ты же девочка» – Дима Зицер о гендерном воспитании”).

Раздайте машинки бедным Настям, друзья! И, кстати, не внушайте сыну, что мужчине плакать стыдно. А то вырастет жестоким (навеяно чтением статей Зицера).

ОТЕЦ АЛЕКСАНДР ИЛЬЯШЕНКО: «НЕТ МОЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ!»

Цитаты из «гендерных» статей — лишь иллюстрация к тому, что происходит на Правмир.ру. Сейчас ресурс без конца выставляет на своей странице в Фейсбуке всяческие обращения по «московскому делу». Такое чувство, что ты не на религиозный ресурс попал, а на страницу американской НКО. Только и разговоров, что о беспределе мордора - несправедливых посадках. В то время как народ, наглядевшийся как на майдане убивали «Беркут», радуется, что власть проявила силу и желание наказать зарвавшихся, в то время как люди ставят тысячи лайков в соцсетях сообщениям об очередном наказании устроителям бесчинств, Правмир катает «Открытое письмо священников в защиту заключенных...», и выставляет новости типа: «Актеры всей страны продолжают записывать видео в поддержку Устинова». (Это о человеке, который вывихнул плечо полицейскому, и получил за это 3.5 года тюрьмы). А вот еще: «Педагоги потребовали освободить несправедливо осужденных». Ну и венчает этот вопль из либеральных грудей, одобрение известного телеведущего-атеиста (!) «Владимир Познер поддержал открытое письмо священников в защиту заключенных».

Меня беспокоит вот что. Посетители сайта или пользователи соцсетей могут подумать, что на нем выражена официальная позиция Русской Православной Церкви. Многие люди не разбираются в чем разница между пресс-службой РПЦ и Правмиром. Думают, если на Правмире «всамделишные» священники, так он есть глас Церкви.

Пример типичной публикации на Правмире

Следует помнить, что данный сайт — просто СМИ. Да, к нему примкнули некоторые священнослужители. Но и только. Их все равно капля в море русского священничества. Тем более, многие из них живут за границей, и, подозреваю, мало понимают в российских реалиях.

Учредитель и финансист Правмира, как указано в сертификате о регистрации, «автономная некоммерческая организация, издательский центр «Православие и Мир». Живет сайт, как там же указано, на личные средства сотрудников и пожертвования.

Русская Православная Церковь не раз делала Правмиру внушения. В июле от Правмира дистанцировался отец Александр Ильяшенко. Он рассказал, что в начале 2000-х годов к нему пришел «славный молодой человек, ныне покойный Анатолий Данилов» и предложил создать сайт прихода. Отец Александр благословил инициативу, но предложил не ограничиваться рамками прихода, а организовать сайт, на котором бы обсуждались разные православные темы, и беседа была бы «содержательной, интересной и доброжелательной». И так и было до некоторых пор. Но в 2013 году Данилов умер. Редактором стала его супруга Анна Любимова (Данилова).

«К сожалению, из тех, кто начинал работу на Правмире, практически никого не осталось, - рассказал отец Александр. - Редакция работает в обновленном составе. В последние несколько лет, вопреки моим возражениям, на сайте стали регулярно появляться материалы, недопустимые на православном ресурсе. Политика редакции, подчас не церковная и не православная, нанесла сильный удар по репутации Правмира, с него ушли многие серьезные православные читатели и авторы. Подобные публикации ударяют и по моей личной репутации. Поэтому нет моего благословения на деятельность, ставшую носить явно не православный характер».

Отзывы читателей

Заявление отца Александра прокомментировал Вахтанг Кипшидзе, зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ: «Данный портал вызывает множество вопросов с точки зрения соответствия его содержания православному СМИ. Приходилось сталкиваться с публикациями, авторы которых публично придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации... В Отдел поступают регулярные жалобы от верующих... Полагаем, что деятельность редакции, фактически приводящая к выдавливанию из ее состава православного священника, аморальна. Выход протоиерея Александра из редакции портала “Правмир” — это важный сигнал авторам и читателям данного СМИ, которое вопреки всему продолжает позиционировать себя как православное».

ТВОЙ ГОЛОС НА ЦЕРКОВЬ СОВСЕМ НЕ ПОХОЖ, ТЫ ГОЛОСОМ ГРУБЫМ ФАЛЬШИВО ПОЕШЬ

На кого работает Правмир? Мне, как православному читателю, кажется, что не на меня. Сайт напоминает боевой революционный листок. Такое впечатление, что Правмир отбросил маску заботника о душеспасении, и занялся тем, к чему действительно лежит душа… К политике, к давлению на судебные органы. Ну, так может, пора переименоваться? Или, по крайней мере, четче, на видном месте, обозначить перед читателями, что вы лишь СМИ, выбравшее тематикой религию? Это было бы честнее в отношении и читателей, и возможных авторов, и жертвователей денег.