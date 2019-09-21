2019-09-20T23:02:57+03:00
Общество

Запущен поезд из Москвы в Москву

С 1 ноября РЖД откроет два новых маршрута, которые можно было бы преодолеть за девять минут, но для любителей - через Калугу и Тулу - за 13 часов
Павел КЛОКОВ
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Маршруты разработали с учетом интересов жителей Южного ПодмосковьяМаршруты разработали с учетом интересов жителей Южного ПодмосковьяФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Эти два новых поезда, едва об их запуске рассказали в сети, окрестили отелями на колесах. Потому что сесть в них можно будет вечером в Москве на Киевском, а выйти утром следующего дня тоже в Москве, на Павелецком (минут 10 на метро). Но проехав за это время через Калугу и Тулу.

Как тут не вспомнить Самуила Яковлевича Маршака и его рассеянного с улицы Бассейной, который сел в отцепленный вагон, уснул и «поехал» («А с платформы говорят: это город Ленинград»).

В РЖД к таким шуточкам относятся снисходительно. Потому как маршруты разработали с учетом интересов жителей Южного Подмосковья, которым теперь легче будет добраться до Тулы и Калуги. А из соседних областей станет проще доехать до аэропорта «Домодедово» (см. «Конкретно»).

В компании уже прокомментировали реакцию соцсетей - заявили, что поезда с отелями не будут иметь ничего общего. И не надейтесь. Стоимость билетов от 654 рублей и выше, в зависимости от класса вагона, будет даже СВ!

КОНКРЕТНО

Первый поезд будет отправляться с Киевского вокзала в 20.33 и прибывать на Павелецкий в 9.41 утра.

Второй будет отбывать в 18.40 с Павелецкого вокзала и прибывать на Киевский в 7.55 утра.

Остановки - Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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