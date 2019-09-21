2019-09-21T01:52:05+03:00
Звезды

Прекрасна в красном: Ирина Шейк показала самое откровенное платье Миланской Недели моды

Супермодель стала звездой показа Версаче
Ирина СУХАНОВА
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Cамым эффектным на шоу Версаче стал выход Ирины Шейк.Cамым эффектным на шоу Версаче стал выход Ирины Шейк.Фото: REUTERS
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На Неделе моды в Милане прошел один из самых ярких показов: свою новую коллекцию сезона весна-лето 2020 представила дизайнер Донателла Версаче. Шоу модного дома Versace собрало на подиуме главных звезд из числа моделей нового поколения – Кендалл Дженнер, сестер Беллу и Джиджи Хадид, дочь Синди Кроуфорд Кайю Гербер. Но самым заметным, без сомнения, стал выход Ирины Шейк: россиянке досталось самое откровенное платье показа.

Если наряды других моделей были достаточно закрытыми, то платье Ирины практически не оставляло простора для фантазии. Красное мини-платье заканчивалось чуть пониже ягодиц, и лишь слегка прикрывало грудь манекенщицы. К слову, откровенный вырез окончательно поставил точку в споре: увеличивала ли Ирина бюст или нет. Декольте до талии продемонстрировало ее грудь во всей красе, ясно дав понять: у 32-летней модели никакого силикона, все свое. На спине платье тоже было очень открытым и держалось только на двух на тоненьких бретельках.

Ирине досталось самое откровенное платье показа. Фото: REUTERS

Ирине досталось самое откровенное платье показа.Фото: REUTERS

Россиянка эффектно прошла по подиуму, представив украшенный бахромой и забавными аппликациями наряд зрителям в зале. Те следили за красоткой, затаив дыхание: пожалуй, позволить себе такое платье может только Ирина,с ее безупречной фигурой. К слову, после расставания с бойфрендом и отцом своей дочки Брэдли Купером Ира, кажется, еще больше похудела. Что неудивительно: у нее очень интенсивный график и много перелетов – она работает почти каждый день.

Пожалуй, позволить себе такое платье может только Ирина,с ее безупречной фигурой. Фото: REUTERS

Пожалуй, позволить себе такое платье может только Ирина,с ее безупречной фигурой.Фото: REUTERS

После шоу Versace все его участницы собрались на афтепати. Пришла на вечеринку и Ирина Шейк. Модель сменила красный наряд на мини-платье оттенка состаренной бронзы. Ирина выглядела в нем не менее эффектно, чем на подиуме. Манекенщицу сопровождал ее агент Али Кавусси. Это единственный мужчина, с которым Ирину видели после расставания с Купером. В модной тусовке поговаривают, что Али не интересуется девушками, так что под его опекой Ирина находится в полной безопасности.

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На афтепати Ирину сопровождал ее агент Али Кавусси.
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На показе Versace обратила на себя внимание и юная Кайя Гербер. 18-летняя дочка Синди Кроуфорд уверенно вошла в число топовых манекенщиц этого сезона – кажется, без нее не обходился ни один показ на последних Неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. Во время шоу Versace Кайя прошла по подиуму в черном наряде с оригинальным декольте – такой вырез был позаимствован из ранних коллекций Донателлы эпохи 90-х.

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер. Фото: REUTERS

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер.Фото: REUTERS

Кайя уверенно штурмует подиумы. Фото: REUTERS

Кайя уверенно штурмует подиумы.Фото: REUTERS

А вот самая высокооплачиваемая модель планеты Кендалл Дженнер на шоу, напротив, затерялась. На днях Кендалл перекрасилась в блондинку – и сразу потеряла все свое очарование. Мало того, что поклонники перестали ее узнавать – настолько она изменилась. Так еще и выяснило, что бывшей брюнетке категорически не идет блонд: Кендалл сразу стала выглядеть как «девчонка из соседнего подъезда» и просто слилась с толпой.

Кендалл перекрасилась в блондинку – и сразу потеряла все свое очарование. Фото: REUTERS

Кендалл перекрасилась в блондинку – и сразу потеряла все свое очарование.Фото: REUTERS

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@IrinaShayk walking @Versace Spring 2020 ! #MFW #IrinaShayk #FashionWeek #Versace #MilanFashionWeek #WalkTheWalk
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ИСТОЧНИК KP.RU

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