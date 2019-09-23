2019-09-23T11:58:40+03:00
Политика

Володин рассказал, какую роль Украине уготовили США

В Казахстане открывается IV Совещание спикеров парламентов Евразии
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался ситуации на Украине.Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался ситуации на Украине.Фото: Евгения ГУСЕВА
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23 сентября в недавно переименованную казахстанскую столицу Нур-Султан съехались парламентские делегации из 60 стран, включая 41 главу национального парламента - здесь открылось IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии.

На двусторонней встрече с председателем Нацсобрания Венгрии Ласло Кевером спикер Госдумы Вячеслав Володин активно обсуждал санкции и ситуацию на Украине, причем оба вопроса - с подачи венгерского визави.

- Мы -заложники европейской политики и вынуждены искать новые рынки! Нас очень привлекает российский рынок, но нам мешают. Венгрия всегда в проигрыше, когда мировой баланс встает с ног на голову и начинается напряженность. Такого не было давно. Но без диалога разрешить это невозможно, - посетовал Кевер и перешел к проблемам Закарпатья. - 170 тысяч этнических венгров в Закарпатье подвергаются различным рестрикциям (ограничениям - прим.ред.) со стороны украинских властей!

На реплику Володина о том, что страны, считающие себя образцом демократии, распространяют эти стандарты на других, но не на себя, он с готовностью кивнул.

- Есть страны, которые присвоили себе эксклюзивное право на демократию, и насаждают свое понимание как единственно правильное. Я считаю это абсолютно неприемлемым, - отметил венгр и попросил российского коллегу поделиться своим прогнозом по Украине в связи с приходом к власти команды Владимира Зеленского.

- В 2017 году на Украине были нарушены права граждан на изучение своего родного языка. Мы считаем это недопустимым. На черное надо говорить черное! Вопрос языка в Крыму, например, был решен, как только он стал частью РФ, - напомнил спикер Госдумы.

И тут уже закивала сидевшая рядом Наталья Поклонская.

- Время покажет, какие шаги будет делать новое руководство, в первую очередь, в защиту прав нацменьшинств и верующих. Все это будет проходить очень непросто, проблемы решатся не быстро, потому что США уготовили стране совершенно иную роль - создание напряжения в центре Европы в попытке ослабить одни страны, создать проблемы между некогда единым народом. "Разделяй и властвуй" - принцип, который используется в политике, но он чреват тем, что рано или поздно вернется тем, кто им руководствуется.

Сойдясь в оценке недопустимости ущемления языковых прав на Украине, российские и венгерские депутаты также договорились о создании межпарламентской комиссии. Следом думскую делегацию ждали уже первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочь Дарига, возглавляющая сейчас сенат республики Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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