Прибавил огонь на плите - сгорел пирог, опаздывал на свидание - надел разные носки, хотел дать оппоненту молниеносный ответ - сморозил глупость, бежал за трамваем - шлепнулся в лужу. И так всегда!

Найдите пост под названием «Поспешишь - людей насмешишь» в социальных сетях официальных групп «Комсомольской правды» - ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. И добавляйте в комментарии свои истории, как вы поспешили и всех насмешили (ну или напугали). Автору самой интересной, по мнению жюри, истории мы вручим набор стильных и нужных аксессуаров для водителей и пешеходов!

Всего таких постов будет 5. В каждом жюри выберет одного победителя - по одному участнику из каждой соцсети.

А в финале победители раундов и их истории будут бороться за главный приз – рюкзак с LED-дисплеем!

Результаты финала будут опубликованы здесь.

Даты выходов постов и информацию о призах читайте в положении о конкурсе. Конкурс «Поспешишь - людей насмешишь» проводится в рамках социальной кампании «Однозначно».

Поехали! #ПонимайОднозначно