2019-09-25T17:31:22+03:00
Однозначно понимай знаки

Конкурс «Поспешишь - людей насмешишь»

Лишняя спешка на дороге однозначно опасна для жизни и здоровья. Но и в обычной жизни торопливость нередко оборачивается конфузом
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Прибавил огонь на плите - сгорел пирог, опаздывал на свидание - надел разные носки, хотел дать оппоненту молниеносный ответ - сморозил глупость, бежал за трамваем - шлепнулся в лужу. И так всегда!

Найдите пост под названием «Поспешишь - людей насмешишь» в социальных сетях официальных групп «Комсомольской правды» - ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. И добавляйте в комментарии свои истории, как вы поспешили и всех насмешили (ну или напугали). Автору самой интересной, по мнению жюри, истории мы вручим набор стильных и нужных аксессуаров для водителей и пешеходов!

Всего таких постов будет 5. В каждом жюри выберет одного победителя - по одному участнику из каждой соцсети.

А в финале победители раундов и их истории будут бороться за главный приз – рюкзак с LED-дисплеем!

Результаты финала будут опубликованы здесь.

Даты выходов постов и информацию о призах читайте в положении о конкурсе. Конкурс «Поспешишь - людей насмешишь» проводится в рамках социальной кампании «Однозначно».

Поехали! #ПонимайОднозначно

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