В Подмосковье горничная ограбила чиновника на 10 миллионов и скрылась за границей

Сергей Кретов трудится советником директора "ВНИИ Экология". Это старейший институт, занимающийся природоохранными вопросами в России. Живет 52-летний чиновник в Барвихе, в одном из местных элитных поселков. Вечером 7 сентября Сергей Кретов вернулся домой из командировки. Мужчина обратил внимание на то, что одно из окон в доме настежь открыто. Решив, что это его жена Ольга по забывчивости оставила окна открытыми, Сергей спокойно поднялся на второй этаж. Зайдя в спальню, мужчину встретил беспорядок: на полу, рядом с комодом, были разбросаны личные вещи его жены. Сергей бросился проверять шкатулки, где его жена хранила драгоценности, подаренные им за годы совместной жизни, и обнаружил, что все исчезло.

- В полицию обратился 52-летний советник директора ВНИИ Экология Сергей Кретов с сообщением о том, что неизвестные в его отсутствие проникли в его дом и похитили семейные драгоценности: колье и серьги в виде сердца с бриллиантами, золотые наручные часы с бриллиантами, кольцо Tiffany из белого золота с бриллиантами, подвеска Tiffany из белого золота с бриллиантами, серьги из желтого золота Carrera, ручки из серебра и золота. По предварительным подсчетам ущерб составил порядка 10 млн рублей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Поселок имеет внушительную охрану, помимо КПП территория огорожена высоким забором, а по самому поселку курсируют сотрудники ЧОПа. Каким образом преступники проникли в коттедж Сергея непонятно, но у оперативников появилась после опроса чиновника другая версия. Когда полиция стала расспрашивать Кретова о том, кто мог знать, где хранятся драгоценности, то он вспомнил занимательный факт. Единственным человеком не из его семьи, кто мог знать о дорогостоящей ювелирке, была их горничная, которая предупредила хозяев, что ей нужно уехать на родину менять документы. Отъезд женщины совпал с ограблением. Теперь и полиция и сам чиновник ждут возвращения домработницы в Барвиху