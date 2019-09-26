Всё о катаракте. Профилактика и лечение катаракты без операции

Лечение заболевания нельзя откладывать, так как болезнь необратима, а её развитие может быть скоротечным. Поэтому очень важно своевременно проходить обследования у офтальмолога, не дожидаясь первых признаков катаракты глаза. Врач сможет предложить медикаментозное лечение, глазные капли от катаракты. Поможет выявить причину помутнения хрусталика, ведь возможно она связана с сопутствующими заболеваниями. Лечение катаракты без операции возможно только на начальном этапе.

Симптомы катаракты

Признаки и симптомы катаракты глаза зависят от локализации и степени помутнений. Наблюдается постепенное ухудшение зрения. По мере прогрессирования заболевания зрачок становится молочно-белым. Что в конечном итоге приводит к полной потере зрения.

К первым признакам катаракты глаза можно отнести:

• Нечеткость изображения. Ощущение, как будто смотришь через мутное стекло;

• Двоение в глазах;

• Нарушения восприятия цвета;

• Появление пятнышек, мушек, искорок перед глазами;

• Появление ореола вокруг солнца или искусственного источника света.

Почему же происходят эти нарушения зрения? И что называют катарактой в офтальмологии?

Катаракта (греч. Katarraktes – пелена, водопад) – помутнение хрусталика, сопровождающееся снижением остроты зрения. Свет, попадая через зрачок, проходит через хрусталик — прозрачную двояковыпуклую линзу — и, затем фокусируется на сетчатке. Сетчатка — чувствительная мембрана, воспринимающая изображение предметов. Здесь световые лучи преобразуются в импульсы, которые по зрительному нерву передаются в мозг, где и происходит формирование внутренних образов.

Часто глаз сравнивают с фотоаппаратом, так вот хрусталик — это линза в объективе, а сетчатка — матрица фотоаппарата. Теперь представьте, что будет, если на линзе появилось пятнышко или она помутнела, что произойдет с фотографией? Правильно, фотография уже не будет такой яркой и четкой. Скорее всего фотограф захочет поменять объектив. Точно такая же ситуация происходит и с линзой глаза человека, только заменить хрусталик не так просто, хотя и возможно.

Факторы риска для развития катаракты:

• Наличие катаракты у ближайших родственников;

• Общие заболевания (сахарный диабет, сниженная активность паращитовидных желёз, дерматит);

• Травмы глаз (контузии), радиация, инфракрасное излучение (катаракта стеклодувов), электротравма;

• Избыточная инсоляция (пребывание на солнце без темных очков);

• Заболевания глаз (хронические воспаления радужки и сетчатки);

• Длительное применение некоторых лекарственных средств (стероидов, фенотеазинов и др.);

• Курение.

Как мы видим при катаракте

От того насколько пострадал хрусталик зависит зрение человека. Причем на зрение влияет не только размер и особенности, но и локализация помутнений. В начале заболевания помутнение едва заметно, но оно все же приводит к некоторым нарушениям зрения, таким как появление «мушек» перед глазами, двоение, быстрая усталость глаз. Как правило, на этом этапе пациент редко обращается к врачу, и катаракта обнаруживается случайно, во время осмотра по другому поводу. Хотя предотвращать прогрессирование болезни лучше всего начинать уже на этом этапе.

Затем по мере развития катаракты, хрусталик начинает увеличиваться в размерах, что, в свою очередь, вызывает внутриглазное давление. Начинает быстро прогрессировать близорукость. В этот период важно провести хирургическое вмешательство, заменить хрусталик на искусственную линзу, так как в противном случае человек может просто ослепнуть. Далее помутнение распространяется на все зоны хрусталика, острота зрения стремительно снижается. Цвет зрачка меняется с чёрного до молочно-белого.

Диаметр хрусталика составляет около одного сантиметра, а его максимальная толщина примерно 3,6-5 мм (в зависимости от напряжения аккомодации). Очевидно, что больше всего зрение страдает, если катаракта расположилась в центральной части хрусталика, а менее всего — на периферии.

Характеристики катаракты глаза

Катаракту различают по происхождению, по степени зрелости, по расположению помутнений.

Катаракта может быть, как врожденной, так и приобретённой.

Врожденная катаракта может быть следствием генетического дефекта или вирусных заболеваний матери во время беременности, таких как корь, краснуха, грипп и др.

Приобретённая катаракта бывает:

• Возрастная (сенильная) катаракта диагностируется чаще у людей старше пятидесяти лет. Причину появления связывают с нарушениями обмена веществ в хрусталике глаза.

• Травматическая. Развивается вследствие механического повреждения хрусталика.

• Осложнённая. Образуется на фоне эндокринной патологии, при некоторых кожных заболеваниях, а также, как осложнение протекающих в глазу патологических процессов (например, глаукомы, воспалении сосудистой оболочки).

• Лучевая катаракта. Развивается в результате воздействия на глаз ультразвука, тока СВЧ, инфракрасных лучей и некоторых других видов излучения.

• Токсическая катаракта возникает вследствие вредного влияния некоторых лекарственных препаратов и химических веществ.

Для предотвращения развития катаракты необходимо исключить факторы риска, лечить основное заболевание, а также использовать глазные капли, способствующие улучшению обмена веществ внутри глаза.

По расположению помутнений катаракта глаза подразделяется на:

Ядерная. Этот вид катаракт особенно часто возникает при близорукости. Помутнение выглядит как белое пятно, имеющее резко очерченные границы, расположенное в центральной части (ядре) хрусталика.

Слоистая (зонулярная) катаракта. Характерна для врожденной патологии. Помутнение располагается в хрусталике в виде колец, лежащих между ядром и кортикальными слоями.

Передняя и задняя полярные катаракты. Это помутнения хрусталика в виде небольшого пятнышка (1-2 мм), которое располагается на переднем или заднем полюсе хрусталика. Как правило, это врожденная катаракта. Обычно этот вид катаракты не прогрессирует.

Веретенообразная катаракта располагается по оси центральной части хрусталика, своей формой, напоминая веретено. При такой патологии зрение обычно сохранено, лечение не требуется.

Субкапсулярная катаракта, получила название из-за своего расположения. Так как помутнение располагается в субкапсулярной части глазного яблока. Как правило быстро прогрессирует. Наблюдаются снижение зрения, нарушение восприятия цвета, падает четкость изображения. Этот вид катаракты на поздних стадиях требует хирургического вмешательства.

Полная (тотальная) катаракта встречается редко. Это врожденное двустороннее заболевание, требующее лечение в первые месяцы жизни.

Корковая (кортикальная) катаракта. Наиболее частый вид возрастной (сенильной) катаракты. Развитие помутнений начинается в средних и глубоких слоях коры хрусталика, с постепенным прохождением классических стадий заболевания от начальной до зрелой формы катаракты.

Стадии возрастной катаракты

В процессе созревания возрастная катаракта имеет четыре стадии:

• Начальная;

• Незрелая;

• Зрелая;

• Перезрелая.

Начальная стадия возрастной катаракты наиболее благоприятна для медикаментозного лечения. Это период, когда в хрусталике уже начали происходить дегенеративные процессы, связанные с возрастным изменением обмена веществ, но выражены они ещё слабо и поэтому практически не влияют на зрение. Поскольку процесс помутнения хрусталика практически не обратим, необходимо постараться его замедлить или приостановить на стадии, когда зрение ещё позволяет человеку жить полноценной жизнью. Хрусталик очень чувствителен ко всем неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды. Поскольку с возрастом замедляются все обменные процессы в организме, то это отражается также и на глазах. Поэтому очень важно активизировать метаболизм внутри глаза, а также позаботится о том, чтобы организм получал необходимые ему витамины, аминокислоты, микро и макроэлементы в достаточном количестве. Удобнее всего делать это при помощи глазных капель. Улучшить энергетический обмен хрусталика, стимулировать метаболические (обменные) процессы помогают такие глазные капли от катаракты, как «Офтан Катахром». Это капли представляющие из себя комбинацию витамина никатинамида,, источника энергии аденозина, а также цитохрома С, оказывающего выраженный антиксидантный эффект. Антиоксиданты — это вещества, которые позволяют замедлить процесс старения и дегенерации тканей. Глазные капли Офтан Катахром замедляют развитие катараткты любого происхождения, производятся в Финляндии и более 10 лет продаются в аптеках России.

Незрелая катаракта. По мере увеличения зоны помутнения хрусталика, наступает, так называемая, вторая стадия катаракты. Изменения зрения становятся достаточно выраженными. Человек скорее всего будет жаловаться на то, что видит все как в тумане. Появляются трудности с чтением и письмом. Раздражают яркие источники света, возникает светобоязнь (фотофобия).

Немного лучше зрение становится в полумраке, при расширенном зрачке. Здесь важно отметить, что снижение зрения при катаракте, плохо поддаётся коррекции очками или контактными линзами. Ведь здесь дело не в способности глаза к аккомодации, а в том, что глазная линза достаточно мутная, что не позволяет пропускать свет и получать четкое изображение на сетчатке глаза. Поэтому, если время упущено и катаракта начала приносить зрительные неудобства, рекомендуется операция по замене хрусталика. Если же человек не готов к операции (эмоциональная неготовность, медицинские противопоказания и пр.), то необходимо продолжить терапию антиоксидантными и витаминными каплями (например, Офтан Катахром) для замедления развития катаракты.

Зрелая катаракта. Это такая стадия, когда помутнение затронуло весь хрусталик. На этой стадии человек почти ничего не видит, лишь различает свет. При зрелой катаракте необходима операция.

Перезрелая катаракта. Это последняя стадия катаракты, хрусталик полностью разрушен. Возможны осложнения этого состояния.

Противопоказания до операции по имплантации искусственного хрусталика

Несмотря на то, что операция по рефракционной замене хрусталика достаточно популярна, есть ряд противопоказаний для ее проведения:

• Сахарный диабет;

• Гипертония;

• Отслоение сетчатки;

• Воспалительные процессы в глазном аппарате;

• Слишком маленькая передняя камера;

• Перенесённый инсульт или инфаркт и некоторые другие.

Вторичная катаракта. Симптомы

Интересно, что операция по замене хрусталика не гарантирует полного выздоровления. Оказывается возможно повторное развитие катаракты. Почему это происходит? Дело в том, что при проведение операции по замене хрусталика обычно сохраняют его заднюю капсулу. Так как она является необходимой опорой для новой линзы. Так вот, эта задняя капсула может быть подвержена деструкции. Для этого есть предрасполагающие факторы:

• Пожилой возраст;

• Реакция на искусственную линзу;

• Не до конца удаленные фрагменты хрусталика;

• Сопутствующие заболевания (сахарный диабет, артериальная гипертензия и др.);

• Офтальмологические болезни (увесит, глаукома и др.);

• Осложнения после факоэмульсификации катаракты;

• Неблагоприятные факторы: длительное воздействие солнца, сварки, излучения и др.

Картина развития вторичной катаркты может различаться. Течение может быть быстрым или медленным. В любом случае, симптомы будут похожи на те, которые возникают при возрастной катаракте:

• Появление пелены перед глазами;

• Нарушения восприятия цветовой гаммы;

• Двоение в глазах;

• Мушки, пятна перед глазами;

• Снижение остроты зрения.

Вторичная катаракта требует лечения. Золотым стандартом лечения является лазерная дисцизия. Удаление вторичной катаракты малотравматично. Почти у всех людей с вторичной катарактой прогноз лечения благоприятный. Около 98% пациентов отмечают значительное улучшение зрения.

Несмотря на то, что во многих источниках написано о том, что катаракта любой стадии — это показание к хирургическому вмешательству, не во всех случаях есть возможность немедленно сделать операцию. Поэтому очень важна профилактика глазных болезней. Что можно сделать для предупреждения развития катаракты? Прежде всего, если даже жалобы на изменения в зрении отсутствуют, по достижению пенсионного возраста нужно регулярно посещать офтальмолога. А также помните, что народные средства от катаракты глаз для восстановления зрения, это хорошо, но в современном мире, есть доступные и достаточно эффективные глазные капли. На начальных стадиях применение антиоксидантных и витаминных капель для замедления развития катаракты достаточно эффективно. Какие капли для глаз от катаракты выбрать, всегда подскажет врач офтальмолог. Главное помнить, что своевременное лечение поможет сохранить хорошее зрение на долгие годы.

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