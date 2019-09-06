РРПК стала флагманом среди рыбаков по количеству подписанных соглашений на ВЭФ 2019

Представители «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) стали активными участниками «рыбной» программы на ВЭФ, а также представили достижения и возможности компании на площадке «Русского рыбного дома», который работал все дни форума. Глава Росрыболовства Илья Шестаков на открытии павильона отметил, что сегодня в отрасли реализуется достаточно большое количество инвестиционных проектов. Что и подтвердила «Русская рыбопромышленная компания», которая прибыла на экономический саммит с целым рядом проектов по строительству промысловых судов и береговых заводов в рамках программы инвестиционных квот, а также заключила несколько важных для отрасли и экономики страны соглашений. В «рыбном доме» РРПК презентовала сразу четыре проекта: рыбоперерабатывающий комплекс «Крабозаводск» на Шикотане, завод «Русский минтай» в Приморском крае, проект серии супертраулеров нового поколения и краболовов.

В первый день Восточного экономического форума, который стартовал во Владивостоке 4 сентября 2019 года, «Русская рыбопромышленная компания» и Росрыболовство заключили договор на доли инвестквот по итогам третьего этапа распределения – на четыре судна и береговой завод по переработке трески и пикши «Русская пикша» в партнерстве с Группой компаний «Агама». Документ подписали лично руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. По словам руководителя РРПК, механизм программы инвестиционных квот стал действенным стимулом развития отрасли.

Договор об инвестквотах подписан. Фото: пресс-служба Росрыболовства

- Мы уже видим первые реальные результаты. В конце августа этого года наша компания запустила первый береговой завод «Русская треска» в Мурманске. В следующем году спустим на воду первые супертраулеры, которые строим по итогам первого раунда программы инвестквот. Мы строим не просто суда, которые будут экологичными и эффективными, они будут удобны для работы и труда. Фактически 4-хзвездочные отели на плаву. С ними мы не просто выйдем вперед, мы обгоним наших конкурентов из США, которые существенно доминировали именно по лову минтая в Беринговом море, - отметил Кирсанов.

Стоит отметить, что в целом компания построит самую длинную в России серию судов подобного типа и отрасль получит в распоряжение самый современный на сегодняшний день флот в мире. Уже сегодня на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге идет строительство шести новых судов для РРПК. Каждое из них рассчитано на вылов и переработку более 50 тысяч тонн рыбы в год. Строительство завода по переработке трески и пикши проектной мощностью не менее 25 тонн продукции в сутки начато в Мурманске в августе текущего года. Ввод инвестиционных объектов в эксплуатацию позволит существенно увеличить объем квот РРПК на вылов минтая и сельди и выведет компанию в лидеры по этому показателю.

Вместе с ранее начатыми проектами в рамках государственной программы инвестиционных квот РРПК построит десять супертраулеров и три береговых завода. Реализация этих проектов станет самым знаковым событием, как для рыбной, так и для судостроительной отрасли. И для обслуживания этих современных супертраулеров нужны будут квалифицированные кадры. Поэтому РРПК совместно с крупнейшим морским вузом Дальнего Востока запускает совместную программу по их подготовке.

Кроме того, на полях ВЭФ 2019 рыбопромышленная компания подписала соглашение со «Сбербанком» о финансировании строительства завода береговой переработки в рамках проекта «Русский минтай» на территории опережающего развития «Надеждинский». Общие вложения могут составить до 1,5 млн рублей. А завод, который сможет выйти на полную мощность через год, сможет перерабатывать более 100 тонн минтая в сутки.

По мнению экспертов рынка, этот продукция завода не только обеспечит внутренний рынок качественным и полезным сырьем, но завоюет экспортные рынки. Но главная идея рыбопромышленной компании, которая входит в тройку ведущих производителей дикой рыбы в России — вернуть минтай дальневосточникам.

"Русский рыбный дом" на ВЭФ 2019 представил проекты ведущих рыбопромышленных компаний России. Фото: пресс-служба Росрыболовства

Напомним, что «Русская рыбопромышленная компания» является постоянным участником отраслевого форума SEAFOOD EXPO RUSSIA и традиционно входит в состав объединенного национального стенда РФ на крупнейших мировых рыбопромышленных выставках Seafood Expo Global в Брюсселе (Бельгия) и China Fisheries and Seafood Expo в Циндао (Китай).