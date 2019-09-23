2019-09-23T15:36:49+03:00
Звезды

Сын Любови Полищук запрещал звезде сериала "Две судьбы" пить и устраивал дикие скандалы

48-летняя актриса стала гостьей Леры Кудрявцевой
Ольга ЛИБГАРДТ
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В программе "Секрет на миллион" Екатерина Семенова вспомнила свой роман с Алексеем Макаровым, сыном Любови Полищук.В программе "Секрет на миллион" Екатерина Семенова вспомнила свой роман с Алексеем Макаровым, сыном Любови Полищук.Фото: Instagram.com
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Екатерина Семенова полюбилась телезрителям по сериалу "Две судьбы", исполнив роль Веры Розановой. В фильме главная героиня, пройдя тернистый путь, в итоге обретает личное счастье. А вот в жизни 48-летней актрисе не так везло.

У Екатерины Семеновой было несколько ярких романов. Будучи студенткой она встречалась с Гошей Куценко. В первый раз они поцеловались у Семеновой дома в 1988 году. Это был первый поцелуй как для него, так и для нее.

Но в итоге она ушла от него к сыну Олега Табакова. Между ними вспыхнула страсть, но 12-летняя разница в возрасте в итоге разрушила отношения. Екатерина и Антон расстались. От этих отношений у Семеновой остался сын Никита.

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Екатерина Семенова стала гостьей программы Леры Кудрявцевой
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В студии программы "Секрет на миллион" артистка вспомнила свой роман с Алексеем Макаровым. С сыном Любови Полищук она прожила несколько лет. "Леша - дико ранимый мужчина. У нас часто возникали скандалы. Мы ссорились по всяким пустякам. Воевали не на жизнь, а на смерть. Но при этом он ни разу меня не ударил", - поделилась артистка Лере Кудрявцевой.

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Екатерина Семенова за свою жизнь имела несколько ярких романов
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По словам Семеновой, ей всегда казалось, что все скандалы начинал Алексей. Макаров, напротив, винил во всем любимую. "Он очень сильно возмущался, если видел у меня алкоголь. Выпить мне было нельзя. Он устраивал по этому поводу дикие скандалы. При этом он сам может не пить несколько месяцев, а потом сорваться. В итоге нам пришлось расстаться, потому что жить в таких условиях было невыносимо", - сообщила актриса.

Семенова вспомнила, что точку в отношениях с Макаровым ей посоветовал поставить их общий друг Павел Майков. Он опасался, что однажды между Алексеем и Екатериной может вспыхнуть драка.

Сейчас Екатерина одинока и мало снимается в кино. Проблемы в личной жизни и карьере заставили ей обратиться к психологу, которого она теперь регулярно посещает. На нервной почве актриса даже похудела до 44 килограммов. Звезда страдала анорексией и могла даже умереть. "Я до сих пор думаю, что толстая", - заметила актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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