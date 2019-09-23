Сын Любови Полищук запрещал звезде сериала "Две судьбы" пить и устраивал дикие скандалы

Екатерина Семенова полюбилась телезрителям по сериалу "Две судьбы", исполнив роль Веры Розановой. В фильме главная героиня, пройдя тернистый путь, в итоге обретает личное счастье. А вот в жизни 48-летней актрисе не так везло.

У Екатерины Семеновой было несколько ярких романов. Будучи студенткой она встречалась с Гошей Куценко. В первый раз они поцеловались у Семеновой дома в 1988 году. Это был первый поцелуй как для него, так и для нее.

Но в итоге она ушла от него к сыну Олега Табакова. Между ними вспыхнула страсть, но 12-летняя разница в возрасте в итоге разрушила отношения. Екатерина и Антон расстались. От этих отношений у Семеновой остался сын Никита.

leratv Екатерина Семенова стала гостьей программы Леры Кудрявцевой

В студии программы "Секрет на миллион" артистка вспомнила свой роман с Алексеем Макаровым. С сыном Любови Полищук она прожила несколько лет. "Леша - дико ранимый мужчина. У нас часто возникали скандалы. Мы ссорились по всяким пустякам. Воевали не на жизнь, а на смерть. Но при этом он ни разу меня не ударил", - поделилась артистка Лере Кудрявцевой.

katya7777 Екатерина Семенова за свою жизнь имела несколько ярких романов

По словам Семеновой, ей всегда казалось, что все скандалы начинал Алексей. Макаров, напротив, винил во всем любимую. "Он очень сильно возмущался, если видел у меня алкоголь. Выпить мне было нельзя. Он устраивал по этому поводу дикие скандалы. При этом он сам может не пить несколько месяцев, а потом сорваться. В итоге нам пришлось расстаться, потому что жить в таких условиях было невыносимо", - сообщила актриса.

Семенова вспомнила, что точку в отношениях с Макаровым ей посоветовал поставить их общий друг Павел Майков. Он опасался, что однажды между Алексеем и Екатериной может вспыхнуть драка.

Сейчас Екатерина одинока и мало снимается в кино. Проблемы в личной жизни и карьере заставили ей обратиться к психологу, которого она теперь регулярно посещает. На нервной почве актриса даже похудела до 44 килограммов. Звезда страдала анорексией и могла даже умереть. "Я до сих пор думаю, что толстая", - заметила актриса.