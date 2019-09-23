2019-09-23T15:43:14+03:00
Общество

Триумф женщин на церемонии "Эмми"

Известная журналистка и телеменеджер Тина Канделаки - про то, что стоит за прошедшим накануне вручением премий
Тина КАНДЕЛАКИгенеральный продюсер "Матч ТВ"
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Актриса Фиби Уоллер-Бридж позирует с наградами "Эмми"Актриса Фиби Уоллер-Бридж позирует с наградами "Эмми"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Церемония вручения премий «Эмми»: выбор жюри, реакция победителей и освещение мероприятия в СМИ даёт мне право говорить о триумфе женщин и об общественных проблемах, которые в США решаются с таким остервенением, что становится ясно: до их решения ещё очень далеко.

Чего стоит освещение победы Билли Портера в номинации «лучший актер в драматическом сериале». И без того знаменитому певцу, обладателю премий «Тони» и «Грэмми» был пришит ярлык первого открытого чернокожего гея, ставшего лауреатом в столь престижной номинации. Отличился Vanity Fair, и если не это называется расизмом, гомофобией и ханжеством, то что же тогда?

Можно, конечно, ввести специальные номинации (в эпоху, когда даже разделение актеров по полу выглядит странным — искусство же не спорт) и отдельно отмечать черных, белых и азиатских актеров, геев и трансгендеров и далее по списку. Всё для того, чтобы стало очевидным, что сплошные линии, проведенные сотни лет назад, никуда не делись. Иначе их переступание не вызывало бы такого ажиотажа. Да и отдельная премия для грузин тоже бы не помешала. Просто за то, что такой народ в принципе есть.

Что касается женщин, то ночью был зафиксирован двойной триумф. Среди номинантов и победителей значились не только великолепные актрисы, режиссеры и сценаристки, но и созданные ими персонажи. Эмилия Кларк не менее прекрасна, чем Дейенерис Таргариен, а Фиби Уоллер-Бридж так же остроумна и харизматична, как и сыгранная ей Флибэг. Рэйчел Броснахэн неподражаема как миссис Мэйзел, а Алекс Борштейн отвязно зажигательна как Сьюзи Майерсон.

Яркие, отчаянные, деятельные и очень опасные — вот так выглядят современные женщины и их сценические альтер эго. Они влюбили в себя современный мир и сделали для подлинного равноправия больше, чем авторы глянцевых статей, которые по-прежнему носятся со своими неумными и неуместными ярлыками.

В Лос-Анджелесе состоялась 71-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми».

Еще больше статей в канале Тины Канделаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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