В Подмосоквье 33-летний мужчина погиб из-за неправильного использования "петли Глиссона"

Петля Глиссона - сложное медицинское приспособление, для использования которого нужно не только проконсультироваться с врачом, но и знать технологию применения, иначе это может привести к неприятным последствиям. 20 сентября полиция Одинцовского района приехала в одну из многоэтажек по улице Чикина. В дежурную часть поступило заявление, что в квартире этой многоэтажки обнаружили тело мужчины, который умер от перелома шейных позвонков.

- В одной из квартир было найдено тело 33-летнего Алексея Л. Вокруг его головы и шеи оперативники обнаружили необычную конструкцию, как позже уточнили медики, это Петля Глиссона. Ее используют для лечения остеохондроза, позвоночных заболеваний и других. - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах

Как рассказали родственники погибшего, у него в последнее время были проблемы со спиной. Он долго лечился от грыж, поэтому и решил приобрести себе приспособление "петля Глиссона". Также родственники рассказали, что он не посоветовался с врачом по поводу покупки и использования "петли".

Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. А также само приспособление сотрудники также сняли с креплений и отправили на экспертизу. сейчас по факту инцидента проводится проверка.