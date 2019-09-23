2019-09-23T16:20:08+03:00
Происшествия

В Подмосоквье 33-летний мужчина погиб из-за неправильного использования "петли Глиссона"

Тело молодого человека обнаружили в его квартире
Иван РУНЕВ
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33-летнего Алексея Л. погиб из-за петли Глиссона.33-летнего Алексея Л. погиб из-за петли Глиссона.Фото: Личный Архив
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Петля Глиссона - сложное медицинское приспособление, для использования которого нужно не только проконсультироваться с врачом, но и знать технологию применения, иначе это может привести к неприятным последствиям. 20 сентября полиция Одинцовского района приехала в одну из многоэтажек по улице Чикина. В дежурную часть поступило заявление, что в квартире этой многоэтажки обнаружили тело мужчины, который умер от перелома шейных позвонков.

- В одной из квартир было найдено тело 33-летнего Алексея Л. Вокруг его головы и шеи оперативники обнаружили необычную конструкцию, как позже уточнили медики, это Петля Глиссона. Ее используют для лечения остеохондроза, позвоночных заболеваний и других. - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах

Как рассказали родственники погибшего, у него в последнее время были проблемы со спиной. Он долго лечился от грыж, поэтому и решил приобрести себе приспособление "петля Глиссона". Также родственники рассказали, что он не посоветовался с врачом по поводу покупки и использования "петли".

Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. А также само приспособление сотрудники также сняли с креплений и отправили на экспертизу. сейчас по факту инцидента проводится проверка.

У Алексея были проблемы с позвоночником Фото: Личный архив героя публикации

У Алексея были проблемы с позвоночникомФото: Личный архив героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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