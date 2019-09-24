Цифровое будущее Байкала

Когда говорят, что озеро Байкал - жемчужина России, это вовсе не фигура речи. Крупнейший пресноводный водоем Евразии. Самое глубокое озеро в мире. Потрясающее по красоте место, которое своими видами снесет голову даже самому привередливому туристу. Любой космонавт скажет: когда пролетаешь над нашей страной, оттуда, сверху, лучше всего видно синюю ленту Байкала. А для Сибири озеро - это и важнейшая экосистема, и гигантские запасы пресной воды. И электроэнергия, которая питает целый регион - на Ангаре (это, кстати, единственная река, которая вытекает из озера) стоит каскад ГЭС. Иркутская гидроэлектростанция, Братская, Усть-Илимская. Все три ГЭС входят в Группу компаний En+ Group, которая является самым крупным в мире независимым производителем гидроэнергии и одним из мировых лидеров по производству алюминия.

En+ Group уже несколько лет развивает большую программу по защите Байкала. Например, компания организовала научную экспедицию по изучению влияния человека на экосистему озера. Ученые получили самые подробные данные по содержанию в водах Байкала пластика - это помогло привлечь к защите водоема новые ресурсы.

Новый этап работы En+ Group в этом направлении - создание цифровой системы прогнозирования уровня воды в озере. Ее разработкой будет заниматься Aerostate, одна из ведущих российских компаний в области геофизического моделирования - ее технологии, в частности, используются супервостребованным в Рунете сервисом «Яндекс.Погода».

Фото: En+

- En+ Group - крупнейшая компания, работающая в регионе Байкала. Потому его охрана - ключевой элемент нашей стратегии, как операционной, так и в области устойчивого развития, - говорит генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин. - Проект прогнозирования приточности озера - часть нашей программы защиты Байкала, которую компания реализует с 2011 с целью более ответственного использования ресурсов озера. Мы планируем ее расширить и в ближайшие несколько месяцев объявить о партнерстве с исследовательским институтом, который проведет первый в истории анализ влияния уровня воды на экосистему озера.

Системы прогнозирования, которыми сейчас пользуются на Байкале, строятся на фундаментальных климатических моделях и, по большому счету, более-менее точно могут выдавать информацию об уровне вод в озере максимум на неделю вперед. Новая система позволит прогнозировать на срок от 6 до 18 месяцев. В будущем это позволит предотвращать в том числе такие разрушительные паводки, как тот, что Иркутская область пережила летом этого года.

В течение ближайших полутора лет En+ Group и Aerostate будут изучать факторы, которые влияют на приточность озера. Это в том числе и таяние снега на берегах, и скорость течения впадающих в Байкал рек. В результате появится алгоритм, который при загрузке текущих данных сможет давать точные долгосрочные прогнозы.

В En+ Group отмечают, что полученный в результате этой работы точный цифровой инструмент позволит объединить усилия компаний, работающих вокруг озера, государственных органов о НКО, чтобы разработать совместный план по управлению озером Байкал и минимизировать влияние человека на огромную экосистему.