Жителям Ленского района показали современные методы обращения с отходами в Москве

В регионе огромное количество несанкционированных свалок, которые в течение сотен лет будут загрязнять воду и воздух, разрушая местный ландшафт, и если их рост не прекратится, регион попросту утонет в собственном мусоре. Какие пути решения есть у столь серьезной проблемы? Чтобы узнать ответы на этот вопрос, делегация жителей Ленского района посетила Москву, где ознакомилась с передовыми методами обращения с отходами, которые применяют в столице страны. Поездку, питание и проживание членам делегации оплатил инвестор проекта экотехнопарка «Шиес» - ООО «Технопарк».

Одной из главных целей визита стало посещение мусоросжигательного завода австрийской компании EVN на юге города, весьма показательного в плане современного обращения с мусором. Это международная компания работает в области защиты окружающей среды и обеспечивает более 17 млн жителей в Австрии и других странах Европы электроэнергией, газом, теплом и чистой водой. С середины 90-х годов EVN работает и в Москве. Завод по термической утилизации отходов был введен в эксплуатацию в 2007 году. Теперь он перерабатывает твердые бытовые отходы, производимые миллионами москвичей.

Из подробной экскурсии по заводу делегаты из Ленского района узнали, что на здесь сжигается 360 тыс. тонн несортированного мусора в год – это почти 1000 тонн в день.

Фото: пресс-служба ООО «Технопарк»

Сначала мусор сгружается в бункер емкостью около 15 тыс. кубометров, при этом воздушные шлюзы не допускают попадания в воздух неприятных запахов. Оттуда два крана перемещают мусор на мусоросжигательную колосниковую решетку. Мусор Москвы имеет высокую степень влажности – до 40%, поэтому равномерное и полное сгорание отходов обеспечивается специальной конструкцией топки с зоной подсушки и системой регулирования процессов сжигания. В час сжигается более 50 тонн мусора при температуре свыше 1000 градусов. Большая часть содержащихся вредных веществ от такого воздействия разрушается. Все процессы контролируются с помощью электроники и многочисленных видеокамер.

Фото: пресс-служба ООО «Технопарк»

Возникшие в результате сгорания горячие дымовые газы передают свое тепло в наполненные водой трубы, расположенные в стенках котла. Образующийся пар используют для получения электроэнергии и тепла, выдаваемого в сети централизованного теплоснабжения. Для удаления вредных веществ, которые не разрушились даже от высокой температуры, разработана специальная трехступенчатая система очистки дымовых газов. При этом производственные сточные воды не образуются. В результате работы завода выбросы вредных веществ в атмосферу сильно сокращаются, а сам мусор служит альтернативным источником энергии.

Фото: пресс-служба ООО «Технопарк»

Гости из Ленского района проследили все этапы работы агрегатов завода: прямо из кабины управления кранами понаблюдали за погрузкой мусора из бункера- куда его сгружают мусоровозы - в огромную топку; побывали в различных секторах предприятия, где осмотрели работу сложных устройств очистки; увидели, как сожженные отходы превращаются в шлаковые скопления и попадают в специальный резервуар; посмотрели на строения завода со смотровой площадки.

Фото: пресс-служба ООО «Технопарк»

- Мы увидели цивилизованное производство, и, как мы поняли нашего экскурсовода, это уникальное предприятие скоро передадут Москве, и дальше город решит, что с ним делать. Конечно, первоначально все мы думали, что мусоросжигательный завод - это всегда плохо, что будут вредные выбросы в атмосферу, но то, что мы здесь увидели, - это надежно, безопасно и экологично, - поделилась впечатлениями участница делегации Екатерина Петрова.

Фото: пресс-служба ООО «Технопарк»

- Это более чем прекрасные технологии, действительно современные, которые показывают эффективность современных подходов к обращению с твердыми коммунальными отходами, - соглашается директор Урдомской средней школы Владимир Дадонов.

По его словам, такие передовые технологии существенно снижают уровень загрязнения окружающей среды и в то же время помогают решить мусорную проблему.

Фото: пресс-служба ООО «Технопарк»

Для полноценного знакомства делегатов с московскими методами обращения с отходами, в программу визита вошли также посещение офиса генерального проектировщика - института АО «МосводоканалНИИпроект», где в режиме диалога гости из Поморья обсудили со столичными специалистами перспективы проекта экотехнопарка «Шиес», а также поездка в экотехнопарк «Калуга» для ознакомления с технологией его работы.

Фото: пресс-служба ООО «Технопарк»

Фото: пресс-служба ООО «Технопарк»

Фото: пресс-служба ООО «Технопарк»