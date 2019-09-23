2019-09-23T17:16:30+03:00
Телевизор

«Прошло достаточно времени»: Александр Друзь вернется в «Что? Где? Когда» зрителем

Телекомпания «Игра-ТВ» решила, что знаток искупил вину за полную дискредитацию интеллект-шоу подкупом редактора
Константин ГЛЫБА
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Александр ДрузьАлександр ДрузьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Не зря 1 сентября генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вдруг прокомментировал камбэк Александра Друзя. Это был знак и сигнал.

— Я думаю, что если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения очень высока, — сказал Эрнст ТАСС.

Спустя три недели, ответный ход сделала телекомпания «Игра», снимающая шоу «Что? Где? Когда?» для Первого канала. В их заявлении сказано: «Уважаемые телезрители!

Осенние игры «Что? Где? Когда?» пройдут в прямом эфире на Первом канале по субботам.

Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова».

— Что за извинения? — спросит возмущенный зритель. — Мы что-то пропустили?

И будет прав.

Мало кто был на заседании правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». А там, как говорят, Друзь и правда приносил извинения за попытку подкупа редактора шоу «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. Кто не помнит, Бер предложил Друзю заранее получить вопросы и ответы на них, а выигранные в шоу деньги разделить. Как следует из двух записанных телефонных бесед Бера и Друзя, магистр согласился.

— Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?», — заявил 26 мая на той встрече знаток. — Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред.

Это слышали только те, кто был в зале. Конечно, протокол заседания потом разнесли по СМИ журналисты. Но факт остается фактом — знаток озвучил сухое «сорри» не в эфире, а кулуарно и для своих. И недосказанность, очевидно, до сих пор висит в воздухе. Что следует и из скупого, но емкого комментария Константина Эрнста. Друзь не принес очные извинения телезрителям, и все их ждут. Это важно людям, которые смотрят и шоу «Что? Где? Когда?», и «Кто хочет стать миллионером?». Людям, которые разочаровались в интеллект-играх, потому что и там, как оказалось, есть место обману.

Извинения даже в закрытом зале для членов элитарного клуба дались Друзю нелегко — четыре месяца ушло на то, чтобы Александр Абрамович решился на этот шаг. Его атаковали по телефону, ждали на лестничной клетке и звонили жене. Но магистр ушел в глухую оборону и нигде и никому скандал не комментировал. Так что шансов на пламенный покаянный спич у зрителей почти нет.

Появится ли Александр Друзь в ближайшее время в одной из исповедальных программ Первого канала с внятными объяснениями, — пока неизвестно. Но канал комментирует событие максимально сдержанно и отстраненно, что само по себе красноречиво.

— Мы с глубоким уважением относимся к создателям «Что? Где? Когда?» и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними, — сообщили «КП» в пресс-службе Первого канала.

Также остается загадкой, сядет ли Друзь за стол. Пока он возвращается в шоу в качестве зрителя. Но после осенней серии игр наступит зимняя — и вот там у Александра Абрамовича появится шанс на полноценное возвращение. С новогодним снежком.

Человек, который помог явить Александру Друзю темную сторону, огорчен такими перспективами. Илья Бер назвал решение компании «ТВ-Игра» позорным.

— Я бы с точки зрения репутации программы очень не рекомендовал и в следующем сезоне возвращать Друзя к игре, — признался редактор изданию «РБК».

С тобой мы больше не Друзя.После скандала с обвинением в мошенничестве, великого магистра знаний — Александра Друзя отстранили от эфиров Первого канала

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ИСТОЧНИК KP.RU

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