2019-09-23T17:21:46+03:00
Политика

Россия перевооружит Абхазию: Во сколько это обойдется Москве

Военный эксперт Владимир Евсеев считает, что модернизация Вооруженных сил Абхазии может быть обусловлена ухудшением российско-грузинских отношений
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Российские инструкторы научат абхазских военных пользоваться новой техникойРоссийские инструкторы научат абхазских военных пользоваться новой техникойФото: Александр БОЙКО
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Владимир Путин поручил подписать соглашение с Абхазией о финансировании модернизации Вооруженных сил Абхазии.

Чем вызван этот дружественный широкий жест в отношении Страны души (так свою родину называют абхазы)

Вот какое разъяснение дал на Радио "Комсомольская правда" директор Центра общественно-политических исследований, военный эксперт Владимир Евсеев:

- Думаю, модернизация Вооруженных сил Абхазии может быть обусловлена ухудшением российско-грузинских отношений. Не исключено, что в будущем, если к власти в Тбилиси придут более одиозные политики, может произойти обострение на абхазско-грузинской границе. Лучше к этому заранее быть готовыми. Застраховаться. Тем более, что на территории Грузии создается мощная военно-воздушная база НАТО, никто не может исключить, что там не появится и военно-морская база альянса. Это некий сигнал не столько грузинскому руководству, сколько НАТО: Россия готова защищать своих союзников, не допустит дисбаланса сил и повторения ситуации, которая возникла в августе 2008-го.

- А не дорого ли нам обойдется перевооружение войск?

- Численность армии Абхазии - около 2 тысяч человек. Для такого числа военных вооружение может быть поставлено из резервов Минобороны России. Для нас это будет даже незаметно, чтобы вы понимали, это тоже самое, что перевооружить одну российскую мотострелковую бригаду. Скорее всего произойдет замена устаревших танков Т-72, систем ПВО. Российские инструкторы научат абхазских военных пользоваться новой техникой.

Напомним, после нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году, в Абхазии появилась российская военная база. Там проходит службу 4 тысячи человек (вдвое больше армии самой Абхазии). На ее вооружении около 40 танков, 120 бронетранспортеров и комплекс С-300. Береговая охрана Абхазии так же поручена погранслужбе ФСБ России, а по участку железной дороги Адлер-Сухуми-Очамчира курсирует российский бронепоезд "Терек".

ИСТОЧНИК KP.RU

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