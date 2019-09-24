2019-09-24T08:42:55+03:00
Недвижимость

«Семейная ипотека» для военнослужащих — под 5,25%

Банк ДОМ.РФ объединил две льготные ипотечные программы: теперь для военнослужащих доступна большая сумма кредита, которая будет погашена за счет средств федерального бюджета
Елена МАКСИМОВА
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Чтобы получить кредит по новой льготной программе, нужно быть участником накопительно-ипотечной системы военнослужащихЧтобы получить кредит по новой льготной программе, нужно быть участником накопительно-ипотечной системы военнослужащихФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Военнослужащим, у которых родился второй или последующий ребенок, теперь доступна льготная ипотека под 5,25% годовых. Банк ДОМ.РФ объединил для них две ипотечных программы - «Военную» и «Семейную» ипотеку».

Чтобы получить кредит по новой льготной программе, нужно быть участником накопительно-ипотечной системы военнослужащих (НИС). Плюс в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021 года стать счастливым родителем второго или последующего ребенка (условия «Семейной ипотеки»). Минимальный первоначальный взнос — 20%, максимальная сумма кредита — 3,6 млн рублей.

Те, кто уже оформил ранее «Военную ипотеку», но подпадает под условия «Семейной ипотеки», могут рефинансировать кредит под те же 5,25.

Для жителей Дальневосточного федерального округа, которые покупают недвижимость именно там, действуют специальные условия. Ставка по ипотеке — 5%, если второй или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. А максимальная сумма кредита — 4 млн рублей.

Напомним, до сих пор военнослужащие могли получить ипотечный кредит по специальной льготной программе «Военная ипотека» под 9,3% годовых. Для военных действуют особые условия ипотечного кредитования: начиная с 4 года службы, они могут стать участниками накопительно-ипотечной системы (НИС). Суть ее в том, что ежегодно на счет военнослужащего переводится определенная сумма из бюджета, которая идет на погашение ипотечного кредита. При этом, какую именно квартиру и где покупать с такой господдержкой, выбирает сам военнослужащий. А если у военного есть собственные накопления, не возбраняется взять ипотеку на большую сумму, чем позволяет НИС, и приобрести более просторное жилье.

Банк ДОМ.РФ по итогам первого полугодия 2019 г. занимает второе место по объемам «Семейной ипотеки», рассчитанной на семьи, где родился второй или последующие дети. По этой программе за полгода было выдано кредитов на 9,7 млрд рублей. Общий объем выдачи по «Военной ипотеке» составляет уже 27,5 млрд рублей.

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