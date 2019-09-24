Ученые назвали допинг, который придавал викингам-берсеркам неистовую силу

Берсерками в скандинавской мифологии называли воинов, которые отличались бешеной энергией и свирепостью в битвах. Отдаленное представление об этих отмороженных головорезах могли получить граждане, смотревшие в свое время бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу между Эвандером Холифилдом и Майком Тайсоном, когда последний откусил противнику ухо.

Согласно норвежским источникам, исторические берсерки не ограничивались такими малыми формами. Они не успокаивались пока не учиняли настоящую резню и погром. Причем, войдя в раж, они не различали своих и чужих, поэтому коллеги по «работе», старались творить разбой и грабеж где-нибудь на безопасном расстоянии от свирепых псов войны. В те кровожадные времена воины-беспредельщики жили в почете и достатке, занимая, как правило, выгодные должности личных телохранителей и дружинников ярлов. Золотой век бесстрашных бестий закончился в начале XII века, когда Скандинавия приняла христианство, а с берсерками стали бороться, как с пережитком проклятого языческого прошлого. Закон, изданный в Исландии в 1123 году, гласил: «замеченный в бешенстве берсерка будет наказан тремя годами ссылки». И викинги стали убивать людей уже без этих карнавальных элементов.

Однако загадка поведения берсерков до сегодняшнего дня так и не разгадана до конца. Вероятно, перед боем они употребляли какие-то психотропные вещества. Но какие? Раскрыть тайну взялся этноботаник из Люблянского университета в Словении Карстен Фатур. Он решил сопоставить симптомы «болезни» берсерка с действием известных растительных препаратов. Литературные источники описывают несколько стадий действия «бешеного зелья». Все начинается с ощущения озноба по всему телу, дрожи и стука зубов, за которыми следовало покраснение и припухлость лица. На второй стадии в человеке вспыхивала слепая свирепая ярость и воин, ощущая прилив энергии, бросался в бой. При этом он не чувствовал боли от ран и не знал жалости. Третья стадия характеризовалась крайней физической усталостью и эмоциональной опустошенностью. Накуролесив, берсерк проводит в оцепенении несколько дней.

Согласно наиболее распространенной гипотезе, воины вводили себя в такой боевой транс с помощью отвара из мухомора - ядовитого гриба, который обладает галюциногенным действием. Отравление мухоморами дает в какой-то степени схожую картину: возникает состояние опьянения, появляются слуховые галлюцинации, покраснение лица, дрожь, повышенный мышечный тонус, бред, судороги, а в ряде случаев рвота.

Однако Карстен Фатур полагает, что мухомор все же является плохим кандидатом на роль допинга берсерков. Во-первых, он достаточно редко встречается в Скандинавии. А во-вторых, употребление мухоморов, как правило, не вызывает агрессивного поведения. По мнению исследователя, состояние, в котором находятся берсерки, гораздо лучше объясняется действием черной белены. Это ядовитое растение в изобилии росло в Скандинавии в эпоху берсерков, известны даже захоронения, где усопшему клали мешочек с семенами белены для использования в загробном мире.

- И мухоморы и белена, дают кратковременный эффект увеличения силы, утверждает специалист. - Но агрессивную ярость способна вызвать только белена. Диапазон проявлений гнева может варьироваться от эмоционального возбуждения до полномасштабной ярости и воинственности в зависимости от дозы и психического состояния человека. Поскольку бешеная злоба - ключевой компонент состояния берсеркера, то этот симптом имеет центральное значение для выявления препарата-«виновника».

Кроме того, белена обладает обезболивающим эффектом (это отчасти объясняет неуязвимость берсерков) и снижает кровяное давление. Последнее обстоятельство по мнению Карстена Фатура способствовало тому, что «бешеные псы» теряли мало крови от колотых и резаных ран. Кроме того, одним из побочных эффектов белены является неспособность распознавать лица, возможно поэтому берсерки преследовали и своих и чужих. Впрочем, автор утверждает, что его гипотеза еще нуждается в археологических и исторических доказательствах. А пока следует воздержаться от экспериментов, как с грибами, так и с беленой. Появление берсерков на улицах современного города категорически не приветствуется. Впрочем, некое исключение, кажется, делается на День десантника, но в строго отведенных для этого фонтанах.