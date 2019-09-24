Какая детская вода самая лучшая: новое исследование Роскачества

В экспертизе Роскачества приняли участие марки воды в разных тарах — от 0,33 до 6 литров, произведенных в разных областях России. Исследование проходило по 109 показателям качества и безопасности. Пристальное внимание эксперты уделили микробиологии и паразитологии, а также исследовали на содержание потенциально опасных веществ: нефтепродукты, нитраты и нитриты, формальдегид, тяжелые металлы, радионуклиды.

Самое главное для родителей: ВСЯ исследованная детская вода оказалась безопасной и качественной.

ВАЖНО!

Вода для детей на производстве должны подвергаться только щадящим методам очистки, например, нельзя использовать метод хлорирования для обеззараживания воды. Также вся детская вода должна быть обязательно природного происхождения, из надежно защищенных от антропогенного и техногенного загрязнения, подземных артезианских источников.

И все проверенные марки, действительно, соответствуют этим требованиям. А это значит, что кипятить детскую воду, чтобы обеззаразить, не требуется: это продукт безопасный, полностью готовый для употребления.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ

«ФрутоНяня», «Калинов Родничок», «Святой источник», «Агуша», «Расти большой», «Сказочный лес», AquaKids, «Сенежская малютка», Slavda superkid, «Монастырская».

В чем же небольшие проблемы: содержание калия

Вода – это единственный дополнительный источник необходимых элементов для малыша, который находится на искусственном вскармливании. Если в сухой детской смеси отсутствуют какие-то элементы, именно качественная вода призвана восполнить их недостаток.

- Детская вода может использоваться с первых дней жизни для питьевых целей и приготовления детских смесей, поэтому она должна быть физиологически полноценной, - говорит д.м.н., профессор отдела НИИ ЭЧиГОС им. А. Н. Сысина Федерального государственного бюджетного учреждения «Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ЦСП» Минздрава России) Руфина Михайлова. - Недостаток калия в раннем возрасте может повлиять на дальнейшее развитие ребенка (диспептические явления (тошнота, рвота, запор), аллергические реакции, снижение иммунитета и адаптационных возможностей организма к воздействию внешних факторов). Передозировка калием не менее опасна, чем недостаток и тоже способна вызвать целый ряд патологических изменений. На наш взгляд, необходимо дополнить требования ТР ЕАЭС 044 нормированием калия в диапазоне от 2-20 мг/л.

Опережающим стандартом Роскачества установлено содержание калия в воде от 2 до 20 мг/л. В этом диапазоне находится содержание калия у воды 13 из 21 торговых марок. Это «Черноголовка», «ФрутоНяня», «Калинов Родничок», «Святой источник», «Агуша», «Расти большой», «Сказочный лес», «Бабушкино лукошко», AquaKids, «Ашан Baby», «Сенежская малютка», Slavda superkid, «Монастырская».

Однако, были и нарушения в части маркировки: некоторые производители, указав количество калия на этикетке, «не попали» в заданный ими же диапазон. Содержание калия не соответствует заявленному на этикетках диапазону (от 2 до 20 мг/л) (при этом как в большую, так и в меньшую сторону): в воде ТМ «Мотя» (по факту 29 мг/л), в воде ТМ «Каждый день» (0,69 мг/л), Evian (менее 0,4 мг/л). В ТМ «Архызик» содержание калия указано в связке калий+натрий (от 5 до 40 мг/л). Выяснилось, что калия там 0,51мг/л, натрия 1,28 мг/л, что в совокупности дает всего лишь 1,79 мг/л. Вообще не указано в маркировке наличие калия в воде ТМ «Агуша», но, по факту калий в этой воде присутствует. В маркировке воды «Калинов родничок» указан не диапазон, а точное содержание калия – 2,15 мг/л., по факту – 3,8 мг/л.

Производители имеют право не писать о конкретном содержании калия. Но, если они его указали, информация на этикетке не должна расходиться с реальностью.