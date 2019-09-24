Самые узнаваемые дизайны СССР

Духи «Красная Москва»

Духи московской фабрики «Новая заря» (до революции - «Брокар и Ко»), как сообщает их официальная характеристика, содержат более 60 компонентов и описываются как «Тонкий, теплый, благородный аромат с оттенком флердоранжа».

Духи «Любимый букет императрицы» созданы для императрицы Марии Федоровны к 300-летию дома Романовых (праздновалось в 1913 году). «Новая заря» возродила их в 1925-м.

Автор дизайна, увы, неизвестен.

«Беломорканал»

- Штурман, карты взял?

- А как же - две колоды!

- Опять по пачке «Беломора» самолет сажать!

Марка появилась в 1932 году на фабрике имени Урицкого в Ленинграде. Автор рисунка на пачке - художник Андрей Тараканов. Во многом благодаря ему и очень невысокой цене эти папиросы в СССР стали самыми массовыми.

Пачка с пропагандистской картинкой проникла в анекдоты, фильмы и даже мультфильм «Ну, погоди!». Про их диаметр - 7,62 - ходили легенды, будто в случае войны завод за пару часов перейдет на выпуск патронов.

Граненый стакан

Первые граненые стаканы появились еще при Петре I - император заказал их для флота, чтобы во время качки со столов не падали. Дошедший до нас вариант начали выпускать в 1943 году в Гусь-Хрустальном. Авторство приписывается великому скульптору Вере Мухиной. Зато точно известно: автор «Рабочего и колхозницы» придумала дизайн классической советской пивной кружки.

В Советском Союзе выпускались стаканы с 10, 12, 14, 16, 17, 18 и 20 гранями.

Чай со «слоном»

Автор неизвестен, но в 1972 году он сделал все, чтобы покупатель не сомневался в том, что чай именно из Индии. Хотя он состоял на 55% из грузинского чая, 25% мадагаскарского, 15% индийского и 5% - цейлонского.

Стоимость такого чая в советское время составляла: 48 копеек за 50 г, 95 копеек за 125 г.

По народному мифу, настоящий индийский чай только в тех пачках, где у слона хобот поднят вверх.

«Золотой ярлык»

Первая запись о какао «Золотой ярлык» появилась в 20-е годы в прейскуранте «Моссельпрома». Но коробки и банки товарищества «Эйнем» были темно-фиолетовые.

В 1962 году художник «Красного Октября» Михаил Губонин создал упаковку темно-зеленого цвета, не изменившуюся по сей день. Кстати, фантик «Красной Шапочки» тоже его.

Водка «Столичная»

О том, где и когда впервые выпустили самую популярную в СССР водку, спорят два предприятия. Время появления марки тоже под вопросом. Точно известно одно: гостиница «Москва», изображенная на этикетке, построена в столице в 1938 году. Автор В. М. Яковлев или

А. Б. Иогансон - оба тогда работали художниками в «Союзпродоформлении». Эскиз этикетки прекрасен, но типографские мощности подкачали. Именно поэтому мало кто мог точно сказать, что за здание на ней изображено.

А вот когда напиток начали выпускать… Есть шесть дат в промежутке от 1938 до 1953 года.

Сода

В 1945 году, после того как геологи нашли огромные залежи всех компонентов для производства соды, построили завод в башкирском Стерлитамаке и получили первую партию продукта.

Сода - товар широкого потребления и первой необходимости, как соль. Поэтому с дизайном пачки решили не заморачиваться. Узнаваемым брендом ее сделало время.

Сырок «Дружба»

Производство плавленого сыра началось в 1934 году на Московском заводе плавленых сыров № 1. Поначалу продукт назывался «Сырок № 1». В 60-х появились вариации - «Дружба», «Волна» и «Янтарь». К 1972 году эти три марки по объему составляли примерно треть всего производимого в СССР сыра.

Но недавно московское предприятие решило провести ребрендинг трех своих самых известных продуктов. Наконец-то понадобился супрематизм Казимира Малевича. Сохранили только узнаваемые цвета.

Сгущенное молоко

Тут художник известен точно. Сине-бело-голубой цвет банки придумала в 1939 году Ираида Фомина. Несколько раз поднимался вопрос о плагиате. Рисунок на нашей сгущенке сравнивали даже со знаменитым консервированным супом Campbell’s. Но произведение Фоминой появилось на пару десятилетий позже.

Кстати, в белорусском городе Рогачеве есть памятник сгущенке.

ЗАИМСТВОВАНИЯ

Молоко в пакетах-пирамидках

Автор - швед Эрик Валленберг. В 1951 году компания Tetra Pak стала так называться в честь тетраэдрической упаковки. В конце 50-х правительство СССР подписало с компанией контракт на поставку оборудования. Первые пакеты были хороши. Те, что скопировали наши умельцы, - текли и лопались. Причины две: плохой материал и слишком жидкое содержание.

Молочная бутылка

Ее классическая форма впервые появилась одновременно в Британии и США в 1880 году. У нас - в 1963-м под названием «тара стеклянная для молока и молочных продуктов». Советская бутылка отличалась широким горлышком и крышкой из фольги с надписью «Наркомпищепром СССР. Главмолоко». Крышки были разного цвета. О некоторых из них большинство узнает только сейчас:

серебристая - молоко,

зеленая - кефир,

желто-серебристая в полоску - сливки,

салатово-серебристая - обезжиренный кефир,

золотистая - ряженка,

темно-желтая - топленое молоко,

светло-коричневая - шоколадное молоко,

темно-фиолетовая - ацидофилин,

сиреневая - сливки,

синяя - медовый кефирный напиток «Коломенский».