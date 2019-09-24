Возвращение легенды

Каждый, кто родился в СССР и России, с детства знаком с этим легендарным брендом. «Союзмультфильм», который подарил нам сотни любимых героев, родился 10 июня 1936 года и назывался тогда «Союздетмультфильм». А спустя чуть год обрел свое нынешнее имя.

Советская, а теперь и российская анимация - уникальное явление. Все потому, что наши мультипликаторы не ориентируются на коммерческий потенциал своих работ, а ставят во главу угла творческие задачи. Благодаря такому подходу и в СССР, и теперь в России появилось множество уникальных авторских стилей.

Безусловно, «Союзмультфильм» может похвастать насыщенной историей, полной наград, признания и успешных проектов с многомиллионной аудиторией. Но главное достоинство легендарного бренда не только в прошлом, но и в том, что он делает сейчас, к чему идет в будущем. Новый период развития «Союзмультфильм» переживает с 2017 года. Студия переехала, рассчиталась с долгами, запустила проекты и получила статус технопарка.

Кстати, в этом году сразу несколько культовых проектов студии празднуют пятидесятилетие. Все эти персонажи появились в 1969 году - это время после так называемой хрущевской оттепели, которая дала возможность раскрыться многим талантам. До этого «Союзмультфильм» в основном шел по стопам Disney и делал мультфильмы в американской стилистике. И только в шестидесятые отечественная анимация начала обретать свои особенные черты.

Чебурашка и Крокодил Гена

Во многих городах установлены памятники Чебурашке и его друзьям - они есть в Кременчуге, Днепропетровске и Раменском. А в Москве есть небольшой музей ушастого героя на улице Дмитриевского, 3А.

Днем рождения Чебурашки считается 20 августа - именно эту дату назвал в 2005 году писатель Эдуард Успенский.

В 2004, 2006, 2008, 2010 годах Чебурашка в разных цветовых вариациях был талисманом олимпийской сборной России. А 7 июля 2016 года побывал на Международной космической станции.

В мае 2010 года в Японии был переснят мультфильм «Крокодил Гена», сделаны два новых кукольных мультфильма «Чебурашка и цирк» и «Советы Шапокляк» и появился цикл аниме. Но последний по хронологии мультик снят в России: в августе этого года состоялась премьера короткометражного 3D-фильма «Переезд», героями которого стали Чебурашка и крокодил Гена.

Волк и Заяц

Культовый мультфильм «Ну, погоди!» родился в 1969 году в качестве одной из зарисовок выпуска мультипликационного журнала «Веселая карусель». Герои пилотного эпизода, режиссером которого выступил Геннадий Сокольский, еще не были похожи на привычных нам персонажей, однако основная сюжетная линия уже была определена - Волк преследовал Зайца и никогда не догонял.

Волка создатели хотели предложить озвучивать Владимиру Высоцкому, однако в итоге роль была доверена Анатолию Папанову. И все же Высоцкий в картине присутствует: его «Песню о друге» насвистывает Волк, забираясь по веревке к Зайцу на балкон.

После смерти Анатолия Папанова «Ну, погоди!» некоторое время не снимался, однако спустя несколько лет, в 1993 и 1994 годах, были выпущены еще две серии, в которых были использованы старые записи голоса знаменитого актера. А в 2005 году также вышли в свет 19-й и 20-й выпуски, режиссером которых выступил сын Вячеслава Котеночкина - Алексей.

«Ну, погоди!» - один из самых популярных российских мультфильмов всех времен. До сих пор поисковые системы получают порядка 3 миллионов запросов с названием мультфильма в месяц, а эпизоды сериала имеют порядка 700 миллионов просмотров на YouTube.

В 2018 году Центробанком России была выпущена памятная монета с героями сериала. Но еще раньше - в 2010 году - Монетный двор Польши выпустил памятную коллекционную монету с изображением Зайца и Волка.

Бременские музыканты

Голоса для мультфильма записывались за одну ночь - попасть на студию «Мелодия» в то время было очень сложно. Квартет «Аккорд», который должен был участвовать в работе, не смог приехать, и большую часть ролей пришлось озвучивать Олегу Анофриеву, который пел за всех бременских музыкантов, кроме осла, а также за Трубадура, короля, разбойников и даже атаманшу. Озвучивая последнюю, актер по просьбе режиссера Инессы Ковалевской опирался на образ Фаины Раневской. Роли осла и Принцессы записали певец Анатолий Горохов и певица Эльмира Жерздева.

Когда песни были готовы, режиссер Инесса Ковалевская поняла, что созданные эскизы персонажей не созвучны ни музыке, ни жанру фильма. Впоследствии ее поддержал художественный совет студии, и разработка образов началась сначала. После долгих поисков типаж Трубадура нашли в одном из иностранных журналов с портретами музыкантов-авангардистов, а Принцессу с хвостиками предложила художник-постановщик Светлана Скребнева. Платье мини для героини она нашла, листая модные иностранные журналы в закрытой библиотеке Госкино.

В стихах Юрия Энтина много забавной игры слов: «Ох, рано встает охрана!», «Нам любые дороги дороги!», «В королевских покоях потеряла покой!» и «В замке я под замком!», «Без милой Принцессы мне жизнь не мила!»

Умка

Имя главного героя - полярного медвежонка происходит не от слова «умный», а от чукотского слова, которое звучит примерно как «умкэ» и означает «самец белого медведя».

В 2006 году был снят мультфильм «Элька», в котором Умка является дедушкой главного одноименного героя, однако играет второстепенную роль.

Особенную славу фильму принесла «Колыбельная медведицы» Евгения Крылатова, получившая известность в исполнении Аиды Ведищевой. Она множество раз выпускалась в песенных сборниках на самых разных носителях - от пластинок и магнитофонных кассет до компакт-дисков. Сам композитор признавался, что популярную мелодию из мультфильма писал ровно пять минут.

Винни-Пух

Как признавалась сама Ия Саввина, когда она создавала образ Пятачка, то старалась походить интонациями на Беллу Ахмадулину. После выхода мультфильма на экраны между актрисой и поэтессой состоялся телефонный разговор, в котором Белла в шутливой форме поблагодарила Ию Саввину за то, что та подложила ей свинью.

По словам создателей, Пятачок на первоначальных эскизах был очень пухлым, а Винни-Пух, до того, как его срисовали с Евгения Леонова, был настолько лохматым, что походил на одуванчик.

Некоторые свои фирменные черты, например неуклюжую походку, когда верхняя лапа идет туда же, куда и нижняя, Винни-Пух приобрел случайно, из-за технических ошибок аниматоров.

Как вспоминал режиссер картины Федор Хитрук, при подборе актеров для озвучивания главных героев мультфильмов о Винни-Пухе возникли сложности. Попробовали Евгения Леонова, но его голос также оказался слишком низким и не устроил создателя мультфильма. Тогда звукооператор Георгий Мартынюк неожиданно предложил немного ускорить голос быстрой перемоткой пленки - результат оказался замечательным. Тот же прием использовали для других героев мультфильма.

Рисунки: «Союзмультфильм».

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Назад в Простоквашино

Спустя сорок лет после выхода первого мультфильма легендарной трилогии о Простоквашино по мотивам книг Эдуарда Успенского киностудия представила зрителям современный сериал о полюбившихся героях. Аниматоры сохранили традиционную технику рисования анимации, но картинка выглядит современно. Режиссеры и сценаристы позаботились о том, чтобы мультфильм, объединяющий поколения, остался таким же добрым и душевным.

Для продолжения легендарной трилогии к озвучанию были приглашены знаменитые артисты: Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова, Гарик Сукачев, Антон Табаков и другие.

КСТАТИ

Именно сегодня, 24 сентября, выйдет 20-я серия обновленного мультсериала «Простоквашино», где появится новый персонаж - няня Веры Павловны Маргарита Егоровна, в которую влюбится почтальон Печкин. На создание этого необычного образа режиссеров вдохновила героиня Тетя Тамара, строгий полковник в отставке из сказки Эдуарда Успенского «Тетя Дяди Федора». Озвучила нового персонажа народная артистка России Татьяна Васильева.

Рисунки: «Союзмультфильм».

Для малышей и постарше

Для самых маленьких на «Союзмультфильме» придумали обучающий сериал «Пластилинки». Уже вышли два цикла сериала - «Циферки» и «Зверушки». Образовательный сюжет в сочетании с интересным художественным воплощением помогает маленьким зрителям проще запоминать цифры и познавать окружающий мир.

Для детей от 4 до 6 лет студия создала мультсериал «Оранжевая корова». Он создается при участии профессионального медиапсихолога, который дает советы, как обыграть ту или иную ситуацию, чтобы сформировать у зрителя правильные ориентиры и жизненные ценности. На примере героев мультсериала дети учатся доброте, отзывчивости, вежливости, любви к семье и друзьям.

Каждый проект киностудии «Союзмультфильм» по-своему оригинален, большинство из мультсериалов нацелены не только на развлечение детей, но и на воспитание. Например, «Зебра в клеточку» и «Капитан Кракен и его команда». Современная картинка и яркие образы героев позволяют в нескучной форме рассказать детям, как действовать в различных жизненных ситуациях и помочь им адаптироваться в коллективе.

Для ребят старшего возраста - анимационные сериалы «Пиратская школа» и «Приключения Пети и волка».

Развиваются дополнительные направления под общим брендом: «Союзмультфильм» организует детские праздники, работает многофункциональный детский центр «Союзмультклуб», киностудия сопродюсирует сериал о человеческих эмоциях «Монсики» и выпускает образовательную программу «Простоквашино» для применения на занятиях с дошкольниками.

«Детективные истории» - еще один проект студии. Полный загадок приключенческий сериал о расследованиях Совы и Бельчонка будет основан на сценариях Дарьи Донцовой. В разработке также находятся проекты для малышей - «Фрош» и «Енотки».

А еще киностудия «Союзмультфильм» продолжает работу над созданием полнометражного анимационного фильма «Суворовъ». Это смелый проект, созданный на стыке военно-исторического, биографического и приключенческого жанров. При всей серьезности, с которой авторы подошли к историческому материалу, это семейное кино, наполненное духом приключений, тонким юмором и романтикой первой любви. Персонажей озвучат звезды кино и телевидения: Юлия Рутберг, Анна Ардова, Алексей Демидов. Заглавный герой Александр Суворов будет говорить голосом известного российского актера Константина Хабенского, роль Гриши исполнит Антон Макарский, а главного «злодея» - Франца Вейротера озвучил Филипп Киркоров.