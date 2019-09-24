2019-09-24T04:36:41+03:00
Экономика

Лауреаты советского «списка Forbes»

Советский Союз прославился своими брендами. Многие из них успешны и сейчас. Но во второй половине прошлого века с ними успешно конкурировал так называемый теневой сектор
Антонина БЕЛОВА
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Даже гениальный Шурик из культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию» был вынужден воспользоваться услугами спекулянта, чтобы купить транзисторы для машины времени. Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)Даже гениальный Шурик из культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию» был вынужден воспользоваться услугами спекулянта, чтобы купить транзисторы для машины времени. Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
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Его предпочитали не замечать и называли отдельными недостатками.

В 20-е в СССР добили НЭП. 30-е - появилась «плановая централизованная экономика». Это когда в Москве лучше знают, что надо потребителю даже в самых глухих закоулках 1/6 части суши.

Нехватку товара восполняли деятели черного рынка. На большинство из них органы смотрели сквозь пальцы. Но особо наглых вылавливали и - вплоть до расстрела.

РЕЙТИНГ

Самые распространенные виды теневой экономики

1. Кража - в масштабах от рабочих до директоров крупных предприятий. «Ты здесь хозяин, а не гость - возьми домой хотя бы гвоздь!»

2. Откладывание товара с перепродажей своим по завышенной цене. От дефицитных журналов в киосках до мебельных гарнитуров и автомобилей. Платили даже за продвижение в очереди на дефицит.

3. Создание подпольных производств. Крышеванием часто занимались чиновники и сотрудники правоохранительных органов.

4. Продажа должностей. Например, в 70-х в Азербайджане продавали посты в высших партийных и государственных органах.

Дорошенко - Миронов - Оськин - немузыкальная история

После войны Сталин провозгласил: «Жить стало лучше, жить стало веселее». В данном случае вождь не лукавил. В конце 40-х начался бум на патефонные пластинки. На этой волне заведующий производством Апрелевского завода грампластинок Дорошенко, начальник отдела сбыта Миронов и завскладом Оськин наладили прессовку из краденого порошка с последующей реализацией.

Левый продукт шел в половину республик СССР. Расследуя первое дело о пиратстве, следователи объездили десятки городов. Только в Москве, Риге и Каунасе у подследственных изъяли ценностей и имущества более чем на два миллиона рублей.

Под суд пошли 74 человека. Процесс закончился уже после смерти Сталина. Двенадцать фигурантов получили сроки от 7 до 12 лет.

Кубометры советских рублей и десятки килограммов ювелирных украшений. На фотографии 1988 года - вещественные доказательства, собранные прокуратурой СССР по одному из дел теневого бизнеса. Фото: В. Бондарев/РИА Новости

Кубометры советских рублей и десятки килограммов ювелирных украшений. На фотографии 1988 года - вещественные доказательства, собранные прокуратурой СССР по одному из дел теневого бизнеса. Фото: В. Бондарев/РИА Новости

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

Теневой сектор экономики СССР вообще не изучался. Родоначальником анализа этого сегмента стал Грегори Гроссман (Калифорнийский университет). В 1977 году вышла его статья «Вторая экономика в СССР».

Николай Мирзоянц - бутлегер 50-х

В начале 50-х для борьбы со спекуляцией и налаживания быта советских граждан Сталин распорядился: а) повысить производство спиртного, б) увеличить количество питейных заведений. Потому что совсем охамели - бутылка водки из-под полы в цене доходила до месячной зарплаты рабочего. Заместитель начальника главного управления по виноделию при Министерстве пищевой промышленности СССР (Главвино) Николай Мирзоянц понял: пришел его час.

В его подчинении находились все главные винные регионы страны - заводы Северного Кавказа, Грузии и Молдавии.

Кадры, как известно, решают все. Поэтому начал Мирзоянц с торговли должностями. Главный вопрос на собеседовании: «Откаты будут?» Кандидаты на должности съезжались со всего СССР. Например, директор тбилисского банно-прачечного комбината Тенгиз Алабидзе купил должность директора винзавода в Куйбышеве (теперь Самара) за 170 тысяч рублей. Но разовым взносом дело не ограничивалось - вновь назначенные руководители отправляли Мирзоянцу деньги ежемесячно. Отбивали потраченное за счет качества продукта. Поэтому советские вина и называли чернилами, бормотухой и прочими нелицеприятными прозвищами. Вина разбавляли вдвое, вторую половину составляли вода и дешевый спирт. Плюс 10 - 15 граммов недолива на каждую бутылку. Стеклотару принимали у населения, этикетки печатали на своем типографском станке.

За три года бутлегеры Мирзоянца заработали около 200 миллионов старых рублей. То есть примерно 20 млн новыми.

И эти прокололись по глупости: вышеупомянутый Алабидзе устроил очередную пьяную драку в московском ресторане. Сопоставив последний привод с предыдущими, сотрудники МВД передали дело задержанного ОБХСС - уж слишком часто самарский гость посещал элитные московские рестораны и слишком много денег в них оставлял. С волжского предприятия ниточка потянулась ко всей империи Мирзоянца.

Босса бутлегерской мафии взяли в квартире любовницы вместе с миллионом рублей наличными.

В 1952 году осужден на 10 лет.

Борис Ройфман - первый цеховик Страны Советов

В конце 70-х «заповедником» цеховиков стала Грузия. На ниве борьбы с ними тогдашний глава МВД республики Эдуард Шеварднадзе сделал стремительную карьеру. Но началось движение в 1957-м в Калинине (ныне Тверь), где некий Ройфман наладил выпуск неучтенной продукции в трикотажном цехе общества глухонемых.

Разбогатев, переехал в Москву. За 2000 рублей купил должность заведующего мастерскими психоневрологического диспансера. С прибылей созданного трикотажного цеха кормился весь персонал медицинского заведения.

«Трест лопнул» по недоразумению: партнера Ройфмана сдали в прокуратуру его родственники.

Во время обысков из тайников вынули десятки килограммов золота. Итог - расстрел.

Ян Рокотов - основатель отечественной фарцы

В 1957-м отгремел VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Помимо «детей разных народов», он оставил в СССР новый вид мошенничества: нелегальную торговлю с интуристами - «фарцовку». Рокотов тоже поначалу выкрикивал у гостиниц пароль «мир - дружба - жвачка», а потом продавал выменянное или купленное в туалетах ГУМа. Но вскоре сколотил синдикат и начал ворочать миллионами. Не рублей - долларов.

Милиция и КГБ вышли на него быстро. Но Рокотов пошел на сотрудничество и стал периодически сдавать коллег.

Так продолжалось до визита Никиты Хрущева в Западный Берлин, где он в своем стиле заявил, что «Берлин превратился в грязное болото спекуляции». В ответ услышал из зала: «Такой черной биржи, как ваша московская, нигде в мире нет!»

По возвращении в Союз разъяренный Хрущев потребовал вывести позорное явление на корню. В мае 1961 года Рокотова арестовали вместе с «первыми замами». Изъяли около 1,5 миллиона долларов в разной валюте и золоте. Общий оборот исчислялся десятками миллионов рублей.

В рамках «показательной порки» специально для Рокотова приняли новый закон и уже по нему вместо максимальных 8 лет впаяли 15. Хрущева это не удовлетворило - он требовал расстрела. Закон опять поменяли, и 16 июля 1961 года приговор привели в исполнение.

Конфискованные у спекулянтов товары в городе Тольятти Куйбышевской области. Фото: Николай Никитин/ТАСС

Конфискованные у спекулянтов товары в городе Тольятти Куйбышевской области. Фото: Николай Никитин/ТАСС

Зигфрид Газенфранц и Исаак Зингер - честные воришки

Народу так не хватало разнообразия в одежде, что подпольные швейные цеха окупались быстро. Последователи Ройфмана - Газенфранц и Зингер развернулись в столице Киргизии Фрунзе (теперь Бишкек). Купили у пошивочных артелей списанные станки и наладили производство в заброшенных военных ангарах. Работали в них портные из местных еврейских общин.

Буквально за год стали миллионерами. Но в отличие от других скромных советских богатеев доходов своих не стеснялись. Больше всего местные правоохранительные органы расстроил появившийся на бедных улицах города «Роллс-Ройс».

В январе 1962 года по «трикотажному делу» КГБ арестовал 150 человек. Отцов-основателей обвиняли в хищениях социалистической собственности. Но Зигфрид Газенфранц был с этим не согласен: «Мы государству ущерб не нанесли - сколько у него было, столько и осталось. Мы выворачивались на собственные деньги, выпускали неучтенную продукцию. Нас судить за хищения никак нельзя».

К расстрелу приговорили 21 обвиняемого. Как и в деле Рокотова, высшую меру применили до принятия поправок к закону об экономических преступлениях.

Воровство в процентах

Уже упомянутый американец Грегори Гроссман и эмигрировавший в США юрист Константин Симис в 1982 году независимо друг от друга выпустили книги о советском капитализме. Неожиданно их выкладки в целом совпали:

33-65% бензина частникам продавали водители государственных предприятий.

60% доходов советских парикмахерских шли мимо кассы.

34% рабочего времени в сельском хозяйстве приходилось на работу на частных и приусадебных участках. А это составляло почти 10% всего рабочего времени в экономике СССР.

30% доходов городского населения получены за счет различных видов частной деятельности в конце 70-х. Удельный вес занятых в теневой экономике доходил до 10 - 12% общей численности рабочей силы в СССР.

Годовая стоимость нелегально произведенных товаров и услуг в начале 1960-х составляла примерно 5 миллиардов рублей, а в конце 1980-х годов достигала 90 миллиардов.

С 1960 по 1990 год экономика СССР выросла в 3,6 раза, а теневая экономика - в 14 раз.

Число занятых в теневой экономике, по оценкам Татьяны Корягиной, в начале 1960-х годов составляло 6 миллионов человек, а в 1974 году их число возросло до 17 - 20 миллионов (6 - 7% населения страны). В 1989 году таких теневиков было уже 30 миллионов.

СТАРЫЕ СКАЗКИ О ГЛАВНОМ

«РСФСР всех республиканских нахлебников кормит!»

Это расхожее утверждение оказалось мифом: кормила их все та же теневая экономика.

По оценкам Грегори Гроссмана, в конце 1970-х годов доля доходов от «второй» экономики составляла около 30% всех доходов городского населения в масштабах СССР. В Белоруссии, Молдавии и на Украине - около 40%, в Закавказье и Средней Азии - почти 50%. Чемпион страны - Армения: до 65%.

Помимо прочего, это создавало иллюзию того, что у России отнимают все, чтобы прокормить братские республики. Да, поблажки были, но они не настолько значительны, как казалось в городах России, где на продуктовых прилавках почти ничего не было, а ассортимент магазинов навевал тоску.

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