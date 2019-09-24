Лауреаты советского «списка Forbes»

Его предпочитали не замечать и называли отдельными недостатками.

В 20-е в СССР добили НЭП. 30-е - появилась «плановая централизованная экономика». Это когда в Москве лучше знают, что надо потребителю даже в самых глухих закоулках 1/6 части суши.

Нехватку товара восполняли деятели черного рынка. На большинство из них органы смотрели сквозь пальцы. Но особо наглых вылавливали и - вплоть до расстрела.

РЕЙТИНГ

Самые распространенные виды теневой экономики

1. Кража - в масштабах от рабочих до директоров крупных предприятий. «Ты здесь хозяин, а не гость - возьми домой хотя бы гвоздь!»

2. Откладывание товара с перепродажей своим по завышенной цене. От дефицитных журналов в киосках до мебельных гарнитуров и автомобилей. Платили даже за продвижение в очереди на дефицит.

3. Создание подпольных производств. Крышеванием часто занимались чиновники и сотрудники правоохранительных органов.

4. Продажа должностей. Например, в 70-х в Азербайджане продавали посты в высших партийных и государственных органах.

Дорошенко - Миронов - Оськин - немузыкальная история

После войны Сталин провозгласил: «Жить стало лучше, жить стало веселее». В данном случае вождь не лукавил. В конце 40-х начался бум на патефонные пластинки. На этой волне заведующий производством Апрелевского завода грампластинок Дорошенко, начальник отдела сбыта Миронов и завскладом Оськин наладили прессовку из краденого порошка с последующей реализацией.

Левый продукт шел в половину республик СССР. Расследуя первое дело о пиратстве, следователи объездили десятки городов. Только в Москве, Риге и Каунасе у подследственных изъяли ценностей и имущества более чем на два миллиона рублей.

Под суд пошли 74 человека. Процесс закончился уже после смерти Сталина. Двенадцать фигурантов получили сроки от 7 до 12 лет.

Кубометры советских рублей и десятки килограммов ювелирных украшений. На фотографии 1988 года - вещественные доказательства, собранные прокуратурой СССР по одному из дел теневого бизнеса. Фото: В. Бондарев/РИА Новости

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

Теневой сектор экономики СССР вообще не изучался. Родоначальником анализа этого сегмента стал Грегори Гроссман (Калифорнийский университет). В 1977 году вышла его статья «Вторая экономика в СССР».

Николай Мирзоянц - бутлегер 50-х

В начале 50-х для борьбы со спекуляцией и налаживания быта советских граждан Сталин распорядился: а) повысить производство спиртного, б) увеличить количество питейных заведений. Потому что совсем охамели - бутылка водки из-под полы в цене доходила до месячной зарплаты рабочего. Заместитель начальника главного управления по виноделию при Министерстве пищевой промышленности СССР (Главвино) Николай Мирзоянц понял: пришел его час.

В его подчинении находились все главные винные регионы страны - заводы Северного Кавказа, Грузии и Молдавии.

Кадры, как известно, решают все. Поэтому начал Мирзоянц с торговли должностями. Главный вопрос на собеседовании: «Откаты будут?» Кандидаты на должности съезжались со всего СССР. Например, директор тбилисского банно-прачечного комбината Тенгиз Алабидзе купил должность директора винзавода в Куйбышеве (теперь Самара) за 170 тысяч рублей. Но разовым взносом дело не ограничивалось - вновь назначенные руководители отправляли Мирзоянцу деньги ежемесячно. Отбивали потраченное за счет качества продукта. Поэтому советские вина и называли чернилами, бормотухой и прочими нелицеприятными прозвищами. Вина разбавляли вдвое, вторую половину составляли вода и дешевый спирт. Плюс 10 - 15 граммов недолива на каждую бутылку. Стеклотару принимали у населения, этикетки печатали на своем типографском станке.

За три года бутлегеры Мирзоянца заработали около 200 миллионов старых рублей. То есть примерно 20 млн новыми.

И эти прокололись по глупости: вышеупомянутый Алабидзе устроил очередную пьяную драку в московском ресторане. Сопоставив последний привод с предыдущими, сотрудники МВД передали дело задержанного ОБХСС - уж слишком часто самарский гость посещал элитные московские рестораны и слишком много денег в них оставлял. С волжского предприятия ниточка потянулась ко всей империи Мирзоянца.

Босса бутлегерской мафии взяли в квартире любовницы вместе с миллионом рублей наличными.

В 1952 году осужден на 10 лет.

Борис Ройфман - первый цеховик Страны Советов

В конце 70-х «заповедником» цеховиков стала Грузия. На ниве борьбы с ними тогдашний глава МВД республики Эдуард Шеварднадзе сделал стремительную карьеру. Но началось движение в 1957-м в Калинине (ныне Тверь), где некий Ройфман наладил выпуск неучтенной продукции в трикотажном цехе общества глухонемых.

Разбогатев, переехал в Москву. За 2000 рублей купил должность заведующего мастерскими психоневрологического диспансера. С прибылей созданного трикотажного цеха кормился весь персонал медицинского заведения.

«Трест лопнул» по недоразумению: партнера Ройфмана сдали в прокуратуру его родственники.

Во время обысков из тайников вынули десятки килограммов золота. Итог - расстрел.

Ян Рокотов - основатель отечественной фарцы

В 1957-м отгремел VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Помимо «детей разных народов», он оставил в СССР новый вид мошенничества: нелегальную торговлю с интуристами - «фарцовку». Рокотов тоже поначалу выкрикивал у гостиниц пароль «мир - дружба - жвачка», а потом продавал выменянное или купленное в туалетах ГУМа. Но вскоре сколотил синдикат и начал ворочать миллионами. Не рублей - долларов.

Милиция и КГБ вышли на него быстро. Но Рокотов пошел на сотрудничество и стал периодически сдавать коллег.

Так продолжалось до визита Никиты Хрущева в Западный Берлин, где он в своем стиле заявил, что «Берлин превратился в грязное болото спекуляции». В ответ услышал из зала: «Такой черной биржи, как ваша московская, нигде в мире нет!»

По возвращении в Союз разъяренный Хрущев потребовал вывести позорное явление на корню. В мае 1961 года Рокотова арестовали вместе с «первыми замами». Изъяли около 1,5 миллиона долларов в разной валюте и золоте. Общий оборот исчислялся десятками миллионов рублей.

В рамках «показательной порки» специально для Рокотова приняли новый закон и уже по нему вместо максимальных 8 лет впаяли 15. Хрущева это не удовлетворило - он требовал расстрела. Закон опять поменяли, и 16 июля 1961 года приговор привели в исполнение.

Конфискованные у спекулянтов товары в городе Тольятти Куйбышевской области. Фото: Николай Никитин/ТАСС

Зигфрид Газенфранц и Исаак Зингер - честные воришки

Народу так не хватало разнообразия в одежде, что подпольные швейные цеха окупались быстро. Последователи Ройфмана - Газенфранц и Зингер развернулись в столице Киргизии Фрунзе (теперь Бишкек). Купили у пошивочных артелей списанные станки и наладили производство в заброшенных военных ангарах. Работали в них портные из местных еврейских общин.

Буквально за год стали миллионерами. Но в отличие от других скромных советских богатеев доходов своих не стеснялись. Больше всего местные правоохранительные органы расстроил появившийся на бедных улицах города «Роллс-Ройс».

В январе 1962 года по «трикотажному делу» КГБ арестовал 150 человек. Отцов-основателей обвиняли в хищениях социалистической собственности. Но Зигфрид Газенфранц был с этим не согласен: «Мы государству ущерб не нанесли - сколько у него было, столько и осталось. Мы выворачивались на собственные деньги, выпускали неучтенную продукцию. Нас судить за хищения никак нельзя».

К расстрелу приговорили 21 обвиняемого. Как и в деле Рокотова, высшую меру применили до принятия поправок к закону об экономических преступлениях.

Воровство в процентах

Уже упомянутый американец Грегори Гроссман и эмигрировавший в США юрист Константин Симис в 1982 году независимо друг от друга выпустили книги о советском капитализме. Неожиданно их выкладки в целом совпали:

33-65% бензина частникам продавали водители государственных предприятий.

60% доходов советских парикмахерских шли мимо кассы.

34% рабочего времени в сельском хозяйстве приходилось на работу на частных и приусадебных участках. А это составляло почти 10% всего рабочего времени в экономике СССР.

30% доходов городского населения получены за счет различных видов частной деятельности в конце 70-х. Удельный вес занятых в теневой экономике доходил до 10 - 12% общей численности рабочей силы в СССР.

Годовая стоимость нелегально произведенных товаров и услуг в начале 1960-х составляла примерно 5 миллиардов рублей, а в конце 1980-х годов достигала 90 миллиардов.

С 1960 по 1990 год экономика СССР выросла в 3,6 раза, а теневая экономика - в 14 раз.

Число занятых в теневой экономике, по оценкам Татьяны Корягиной, в начале 1960-х годов составляло 6 миллионов человек, а в 1974 году их число возросло до 17 - 20 миллионов (6 - 7% населения страны). В 1989 году таких теневиков было уже 30 миллионов.

СТАРЫЕ СКАЗКИ О ГЛАВНОМ

«РСФСР всех республиканских нахлебников кормит!»

Это расхожее утверждение оказалось мифом: кормила их все та же теневая экономика.

По оценкам Грегори Гроссмана, в конце 1970-х годов доля доходов от «второй» экономики составляла около 30% всех доходов городского населения в масштабах СССР. В Белоруссии, Молдавии и на Украине - около 40%, в Закавказье и Средней Азии - почти 50%. Чемпион страны - Армения: до 65%.

Помимо прочего, это создавало иллюзию того, что у России отнимают все, чтобы прокормить братские республики. Да, поблажки были, но они не настолько значительны, как казалось в городах России, где на продуктовых прилавках почти ничего не было, а ассортимент магазинов навевал тоску.