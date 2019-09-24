Пресс-конференция СК по делу об убийстве Михаила Круга. Видеотрансляция

Следственный комитет России организовал пресс-конференцию в рамках расследования уголовного дела об убийстве шансонье Михаила Круга. Музыканта застрелили более 17 лет назад, однако лишь сейчас стало известно, при каких обстоятельствах он погиб.

Сайт kp.ru писал, что один из участников нападения Алексей Агеев рассказал, как вместе с подельникам проник в дом Круга в Твери. Грабители не знали, что артист находится дома, и в попытке сбежать всадили ему несколько пуль в живот.