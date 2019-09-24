2019-09-24T11:28:55+03:00
Происшествия

Пресс-конференция СК по делу об убийстве Михаила Круга. Видеотрансляция

Преступление 17-летней давности, наконец-то, раскрыто [прямая онлайн-трансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил Круг. Фото: Иван ПучковМихаил Круг. Фото: Иван Пучков
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Следственный комитет России организовал пресс-конференцию в рамках расследования уголовного дела об убийстве шансонье Михаила Круга. Музыканта застрелили более 17 лет назад, однако лишь сейчас стало известно, при каких обстоятельствах он погиб.

Сайт kp.ru писал, что один из участников нападения Алексей Агеев рассказал, как вместе с подельникам проник в дом Круга в Твери. Грабители не знали, что артист находится дома, и в попытке сбежать всадили ему несколько пуль в живот.

Следственный комитет России провел пресс-конференцию по расследованию убийства певца Михаила Круга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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