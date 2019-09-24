2019-09-24T12:37:19+03:00
В мире

На встрече с Трампом Зеленский предложит США войти в «Нормандский формат», но компромат на Байдена не отдаст

Об этом «КП» рассказал источник, осведомленный о подготовке встречи двух президентов
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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На встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая ожидается 25 сентября «на полях» сессии ООН в Нью-Йорке, украинский лидер намерен предложить хозяину Белого дома войти в «Нормандский формат» — международную переговорную группу по урегулированию ситуации в Донбассе.

Это должно стать «отступными» за отказ Киева предоставить Трампу компромат по украинским коррупционным схемам одного из главных оппозиционных кандидатов на выборах президента США — видного члена Демократической партии Джо Байдена.

О таких планах украинской делегации по переговорам с Трампом «Комсомольской правде» рассказал источник в международных бизнес-кругах, осведомленный о ходе подготовки к предстоящей встрече.

Действительно, как стало известно на днях, 24 июля в телефонном разговоре с Зеленским хозяин Белого дома предлагал ему «поделиться материалами» по украинским бизнес-делам американских демократов, в противном случае угрожая свернуть военно-финансовую помощь.

Такой компромат в Киеве имеется — в 2014 году, вскоре после переворота на Майдане, американский бизнесмен Хантер Байден вошел в состав совета директоров украинской нефтегазовой компании Burisma; по странному стечению обстоятельств, его отец Джо Байден как раз тогда был вице-президентом США и курировал «киевский фронт» в администрации Барака Обамы. Затем с 2014 по 2016 год семейная фирма Байденов получала с Украины ежемесячные транши на общую сумму порядка $3 млн.

По слухам, коррупционные схемы «Буризмы» пытался расследовать экс-прокурор Украины Виктор Шокин — однако по личному требованию Байдена весной 2016 года был отправлен в отставку. (Сам Байден не отрицает давления на Киев по данному вопросу, но подчёркивает, что «неправильный прокурор» сам был коррупционером и «мешал реформам», поэтому, дескать, его надо уволить).

Демпартия США и её союзники до сих пор имеют в Киеве очень большой вес — например, американский посол на Украине является «демократом». Более того, по открытым данным, только за период до 2014 года крупнейшим донором в Фонд Клинтонов («благотворительную организацию», созданную экс-президентом США Биллом Клинтоном и его супругой Хиллари) на сумму в $10 млн стала Украина. Вернее, её олигархи: в числе крупных жертвователей в Фонд Клинтона называется, например, видный украинский бизнесмен Виктор Пинчук. Так что при столь тесных связях вашингтонских «демократов» и киевской элиты помогать республиканцам в политическом уничтожении одного из своих ключевых людей они вряд ли будут.

Поэтому, полагает источник «КП», на предстоящей встрече с Трампом Зеленский, вероятнее всего, не будет предоставлять ему материалы по «делу Байдена»». Однако, чтобы смягчить отказ, он может выставить республиканцу встречное выгодное предложение — включить США в «Нормандский формат».

Эти многосторонние переговоры по прекращению войны в Донбассе продолжаются с 2014 года с участием Москвы, Киева, Парижа и Берлина, однако реальному примирению на юго-востоке всячески препятствовал сам экс-президент Украины Петр Порошенко (как раз ориентировавшийся на Демпартию США).

Теперь же, по данным источника «КП», план Зеленского прост: пригласив США в «Нормандский формат», в той или иной форме реализовать Минские соглашения и урегулировать ситуацию. «С моим участием — значит, благодаря мне», — сможет тогда сказать Трамп, выставить себя «миротворцем-победителем» и в Азии (саммиты по ядерному разоружению с Ким Чен Ыном), и в Европе (мол, пять лет назад Обама и Байден заварили украинскую кашу, а я её героически расхлебал). Что поможет Трампу поднять рейтинги накануне выборов, перехватив у «демократов» внешнеполитическую повестку.

Впрочем, по мнению экспертов, пока «комбинация Зеленского» выглядит безукоризненной только на бумаге.

— Трамп известен как жёсткий переговорщик, у него куда больше опыта и в политике, и в бизнесе, нежели у Зеленского, — говорит политолог Михаил Фрибен. — Наверняка он проработал все возможные варианты и заготовил на эту встречу собственные козыри. Его желание — получить всё: и компромат на Байдена, и лавры миротворца в Украинском кризисе. Рычаги для давления на Киев у него есть — например, можно «внезапно» обнаружить финансовые нарушения у тех же украинских олигархов, хранящих активы в США. Поэтому переговоры двух президентов точно не будут лёгкой прогулкой для Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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