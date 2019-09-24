Российские телефонные мошенники "добрались" до французского бизнесмена и развели его на 2 миллиона рублей

В полицию обратился 51-летний генеральный директор российского отделения научно-исследовательской компании ООО "Флоримон Депре" Жоли Жером Рене Анри с сообщением о том, что российские мошенники за сутки уменьшили его банковский счет на кругленькую сумму.

"Днем 12 сентября месье Жоли Жером Рене Анри обратился в дежурную часть. Гражданину франции поступил внезапный звонок с незнакомого номера. Голос звонившего сообщил бизнесмену, что служба безопасности ПАО "РосБанк" зафиксировала подозрительные операции со счетами месье Анри. Для защиты от хищения честно заработанных французом средств, звонивший запросил у бизнесмена логин и пароль от его учетной записи в онлайн-банке. Не заподозрив подвоха, Анри сообщил мошеннику все данные, после чего со счетов бизнесмена стали пропадать крупные суммы денег. Сперва мошенники списали с банковской карты Анри 700 тыс. руб., а чуть позже еще 1 миллион 300 тыс. рублей" - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по части 4, статьи 159 УК РФ - Мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время полиция разыскивает российских мошенников, которые обманули генерального директора крупной сельскохозяйственной организации.

Международная компания ООО "Флоримон Депре" специализируется на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук, а также выращивании зерновых культур и гибридов сахарной свеклы.