«Да, я послал старшую бортпроводницу»: Совладелец «У Палыча» устроил дебош в самолете

23 сентября на рейсе SU1213 Самара - Москва один из пассажиров бизнес-класса устроил дебош. Об этом сообщают в авиакомпании «Аэрофлот», которая и выполняла рейс.

— Во время взлета пассажир бизнес-класса встал со своего места и потребовал от бортпроводников пересадить из эконом-класса в бизнес его знакомого, — рассказали в авиакомпании.

Бортпроводники отказались. Тогда пассажир стал угрожать старшей стюардессе увольнением и избиением.

Судя по видео, мужчина был сильно пьяный. Он вскочил со своего места и пошёл разбираться к бортпроводникам. Там он продолжал сыпать угрозами и оскорблениями. После приземления в «Шереметьево» дебошира доставили дежурную часть. Там мужчина даже не стал отказываться от своих действий.

— Да, я послал старшую бортпроводницу. Потому что она ***. Я не решил ее оскорбить, я просто назвал ее так, как есть на самом деле, — объяснил пассажир.

По предварительной информации, пассажир, устроивший дебош, — крупный бизнесмен, 53-летний житель Самары Андрей Шишакин. Это совладелец компании «У Палыча», магазины, кафе и рестораны которой есть в Московской и Самарской областях. Он был одним из основателей сети. Согласно открытым источникам, у Шишакина есть ещё четыре компании.

В «У Палыча» заявили, что личную жизнь акционеров они не комментируют.

Как рассказали в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, нарушителю грозит наказание.

— В отношении пассажира составлен административный протокол по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». По этой статье предусмотрены штраф до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток, — прокомментировали в ведомстве.