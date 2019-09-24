2019-09-24T14:56:19+03:00
Политика

Набиуллина пожаловалась Путину: У банкиров возможности не совпали с желаниями

Президент поручил главе ЦБ помочь регионам, у которых «не хватает силенок»
Дмитрий СМИРНОВИван ГРАЧЕВ
Поделиться:
Встреча Владимира Путина с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной Фото: пресс-служба КремляВстреча Владимира Путина с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной Фото: пресс-служба Кремля
Изменить размер текста:

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, докладывая президенту о переходе на новые принципы финансирования строительного сектора, признала, что процесс идет «не без проблем». Сегодня введенные в России новые схемы покупки квартир в новостройках через эскроу-счет и проектное финансирование имеют право использовать 95 банков, но энтузиазма у них это не вызывает.

- Они имеют право, но не все из них хотят, - развела руками Набиуллина. - К сожалению, хотят 39 банков. Ни у банков, ни у застройщиков нет опыта работы по новой схеме, потому что 80 процентов застройщиков не пользовались до этого кредитами банков – им нужно учиться.

Глава ЦБ пожаловалась, что наибольшие проблемы - в малых городах, где банки отказывают застройщикам в кредитах: слишком большие затраты на инфраструктуру. Никто не хочет брать на себя строительство рядом с домами детсадов, школ и дорог.

- Местные власти должны подключаться, потому что инфраструктура, прежде всего социальная – это их забота, - заявил Владимир Путин.

- А иначе это проект делается нерентабельным и для банков, - согласилась Набиуллина.

- Абсолютно верно. Я вас прошу внимательно за этим наблюдать. Очень важно своевременно скоординировать эту работу: банк с одной стороны, застройщик со второй, местные власти, которые должны поработать над инфраструктурой, региональные должны поддержать, - поручил президент. - Нужно поддержать регионы финансовой обеспеченностью для всех этих вопросов, если у них самих силёнок не хватает.

СПРАВКА КП

С чем едят эскроу-счет

Для того, что бы в России больше не было обманутых дольщиков (которые вложили свои деньги в покупку квартир на этапе строительства, а компания-застройщик разорилась или с этими деньгами сбежала), решено изменить саму схему продажи новостроек. Теперь застройщик берет деньги не напрямую у покупателей квартир, а в банке. И покупатели несут деньги в банк. То есть, оператором финансирования строительства и продажи квартир становится банк, а не застройщик. Сбежать с деньгами теперь строительная компания не может. А если разорится, банк нанимает другую компанию для завершения стройки.

Побочным эффектом эскроу-счетов прогнозируется небольшой рост цен на квартиры за счет услуг банка. Но это фактически - плата за надежность

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Скончавшийся на ринге боксер оказался не тем спортсменом, за кого себя выдавал
Житница России: В Алтайском крае намолотили четыре миллиона тонн зерна
Mercedes отозвал из России более 4,6 тысяч микроавтобусов
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну
Россияне предпочти дачу отдыху за границей
Спикер Палаты общин: работа британского парламента начнется «без промедления» 25 сентября
"Ямал" подтвердил случаи перегрузок на шасси самолетов SSJ-100
Психологи объяснили возросшую популярность услуги «друг на час»
Песков: Россия реагирует на незаконные митинги мягче, чем другие страны
Данилюк: Киев никогда не предоставит Донбассу «особый статус»
Яндекс.Почту для iOS научили писать под диктовку и читать вслух
Песков: ситуация с американскими визами требует жёсткого ответа Москвы и ООН
Европейский суд снял санкции с Януковича
Аналитик рассказал об опасности подключения к сотовой связи по фото и голосу
Песков: переоценки несанкционированных митингов в Москве не будет
В США зафиксирован девятый случай смерти от вейпа
Массовое убийство удалось предотвратить в школе Кирова
"Многое держу в себе": Неймар рассказал об особенностях своего темперамента
Экс-начальника полиции Армении обнаружили мертвым близ Еревана
Россиянка серьезно пострадала в ДТП на Пхукете
Около 100 нарколабораторий ликвидировано в России с начала 2019 года
Вывод экономики из тени ведет к снижению доходов населения