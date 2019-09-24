Последователь «керченского стрелка» из Кирова всего две недели отучился в школе, где хотел устроить массовое убийство

В Кирове сотрудникам ФСБ удалось предотвратить массовое убийство в одной из местных школ. 15-летнего Дениса* удалось задержать благодаря бдительности одноклассников, которые рассказали учителю о странностях нового ученика. Дело в том, что Денис перевелся в кировскую школу только в этом году. 1 сентября он как полагается пришел в новую школу, познакомился с учениками, но в последующие пару недель практически ни с кем не общался за исключением нескольких ребят. С этими ребятами у парня был общий чат.

- Где-то в середине сентября парень стал намекать своим друзьям, что хочет устроить массовое убийство. И для этого он даже приготовит взрывчатку и холодное оружие. – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. – Один из ребят пожаловался учителю на такое странное поведение, что и послужило дальнейшей разработке подростка правоохранительными органами.

Как рассказали ученики кировской школы kp.ru, мальчик был скрытным. Всегда говорил, что в его семье очень много проблем. Очень переживал, что у него неполная семья, а его родители живут отдельно друг от друга. Также одноклассники рассказали, что Денис занимается боксом, и что он хорошо развит физически.

Как удалось выяснить, своих немногих знакомых, с кем Денису удалось подружиться, он предупредил о готовящимся массовом убийстве. Он также сказал, что не хочет убивать своих друзей, а будет нападать только на незнакомых ему школьников.

* Имя изменено

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